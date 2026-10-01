Savaitgalio stalas ir Mokytojų diena jau suplanuoti: „Iki“ pigiau viščiukas, lašiša, bulvės ir saldumynai

„Norint savaitgalį visai šeimai paruošti skanius pietus ir kartu sutaupyti, verta pasinaudoti akcijomis, o planuojant pirkinius iškart pagalvoti, kaip tuos pačius produktus pritaikyti keliems skirtingiems patiekalams. Pavyzdžiui, nuo spalio pirmosios už patrauklią kainą galima rinktis tiek šviežią viščiuką broilerį, tiek lašišą, o lietuviškų bulvių „Clever“ kilogramas kainuoja vos 0,19 Eur. Jos gali tapti garnyru prie abiejų patiekalų, tačiau iš kokybiškų bulvių nesunku paruošti ir taip visų mėgstamus bulvinius blynus, kugelį ar kitą gardų patiekalą. Iš anksto apgalvojus kelių dienų meniu, vienas apsipirkimas akcijų metu gali padėti sutaupyti dar daugiau“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Norint pasinaudoti akcijomis ir specialiais pasiūlymais, verta nepamiršti kasoje panaudoti „Iki“ lojalumo kortelės arba mobiliosios programėlės. Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: https://iki.lt/leidiniai/.
Mokytojų diena jau čia pat: saldžiai padėkai ir gėlėms išleisite mažiau
Tarptautinę mokytojų dieną norisi bent mažu gestu padėkoti tiems, kurie kasdien dalijasi ne tik žiniomis, bet ir savo kantrybe bei rūpesčiu. Tam nebūtina ieškoti didelės dovanos – saldumynai gali tapti paprastu būdu parodyti nuoširdų dėmesį. Spalio 1–4 dienomis įvairių rūšių saldainių dėžutėms „Iki“ taikoma 25 proc. nuolaida.
O jeigu šią progą norėsis paminėti prie bendro stalo, 20 proc. nuolaida įvairių rūšių „IKI Šefai“ pyragams galios iki pat Mokytojų dienos – spalio 5-osios. „Iki“ konditerijoje ypatingas dėmesys skiriamas kokybei – pyragams naudojama tikra grietinėlė, sviestas, pienas, aukščiausios rūšies miltai, o apie 80 proc. konditerijai reikalingų ingredientų yra lietuviškos kilmės. Nemažai darbo atliekama pačių konditerių rankomis, o šviežiai pagaminti tortai pyragai jau kitą rytą iškeliauja į „Iki“ parduotuves. Tad belieka išsirinkti labiausiai patinkantį skonį ir mėgautis desertu, paruoštu su tokiu pat kruopštumu, kaip gaminant namuose.
Saldžią padėką galima papildyti ir gėlėmis – jų taip pat verta dairytis „Iki“, kur Mokytojų dienai paruoštas platus skintų gėlių ir vazoninių augalų pasirinkimas. Pavyzdžiui, „Bon Via Flora“ skintos rožės (7 vnt.) kainuoja 2,99 Eur, „Bon Via Flora“ skinti gvazdikai (9 vnt.) – 3,99 Eur, o mini orchidėja – 5,99 Eur. Taigi tinkamą variantą galima rasti ir ieškant nedidelės puokštės, ir norint padovanoti ilgiau džiuginsiantį augalą.
Viščiukas ar lašiša? Šį savaitgalį abu pasirinkimai – pigiau
Spalio 1–4 dienomis „Iki“ šviežio viščiuko broilerio kilogramas kainuoja 2,49 Eur, o trijų rūšių lašišų, jų pjausnių ir gabalų kilogramas – 9,99 Eur (pasiūlymas negalioja fasuotoms lašišoms). Kad viščiukas ir lašiša išliktų sultingi, svarbu ne tik pasirinkti tinkamą marinatą ir marinavimo laiką, bet ir jų neperkepti. Kaip tai padaryti, pataria „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė.
„Visam viščiukui paruoškite paprastą marinatą: maždaug 1,5–2 kg paukščiui pakaks 3–4 šaukštų aliejaus, į kurį galima įmaišyti po arbatinį šaukštelį džiovintų raudonėlių ir maltos paprikos, šiek tiek kumino, česnako, druskos bei juodųjų pipirų. Marinatu gerai įtrinkite visą viščiuką ir prieš kepdami leiskite jam bent pusvalandį pastovėti“, – pataria J. Tamoševičienė.
Tuo tarpu lašišai ilgo marinavimo nereikia – dažniausiai pakaks 15–30 minučių. Prieš kepant ją svarbu gerai nusausinti, o jeigu naudojate rūgštų marinatą, pavyzdžiui, su citrinų ar žaliųjų citrinų sultimis, jame žuvies nelaikykite per ilgai. Rūgštis pradeda keisti baltymų struktūrą, todėl ilgai marinuojamos žuvies tekstūra gali tapti ne tokia maloni. Kad nei viščiuko, nei lašišos neperkeptumėte, patogiausia naudoti maisto termometrą. Viščiuko storiausioje vietoje vidinė temperatūra turėtų pasiekti 74 °C, o sultingą lašišą nuo kaitros galima nuimti jos vidinei temperatūrai pasiekus maždaug 52–55 °C.
Bulvės – vos 0,19 Eur/kg: gal pats laikas bulvinių blynų ar kugelio savaitgaliui?
Bulvės – vienas universaliausių garnyrų tiek prie lašišos, tiek prie viščiuko. Tačiau spalio 1–4 dienomis, kai „Clever“ lietuviškų sveriamų bulvių kilogramas „Iki“ kainuoja vos 0,19 Eur, jos gali tapti pagrindu ir visiems pietums. Ant stalo gali keliauti lietuvių pamėgti patiekalai, kuriems bulvių reikia nemažai – kugelis, cepelinai, žemaičių blynai, įvairūs bulvių apkepai ar bulviniai blynai. Jei norėsite išsikepti būtent pastaruosius, keli paprasti žingsniai padės juos paruošti traškesnius.
„Sutarkuotos bulvės gana greitai išskiria skystį, todėl prieš kepant jo perteklių verta nupilti, tačiau dubens dugne nusėdusio krakmolo neišmeskite – jį galima grąžinti į bulvių masę. Blynus formuokite ne per storus ir dėkite tik į gerai įkaitintą keptuvę. Jos taip pat neperkraukite – palikus tarp blynų vietos lengviau išlaikyti aukštą temperatūrą, todėl jie gražiau apskrus“, – pataria J. Tamoševičienė.
Šią savaitę „Iki“ pirkėjų laukia ir daugiau pasiūlymų:
- Įvairių rūšių sultims, nektarams ir sulčių gėrimams – 30 proc. nuolaida. Puikus pasirinkimas savaitgalio pusryčiams, pietų stalui ar tiesiog namų atsargoms papildyti.
- Įvairių rūšių vytintiems mėsos gaminiams – 30 proc. nuolaida. Jie tiks ne tik sumuštiniams – galima ruošti užkandžių lentą, gardinti picą, salotas ar makaronų patiekalus.
- Įvairių rūšių ilgo galiojimo pienui ir augaliniams gėrimams – 30 proc. nuolaida. Akcijos metu galima papildyti namų atsargas – šie produktai pravers ruošiant košes, kepinius, kavą ar kitus patiekalus.
- Įvairių rūšių sausiems pusryčiams, javainių ir šokolado batonėliams – 25 proc. nuolaida. Jie pravers skubantiems rytais, o batonėlį patogu įsidėti ir į darbo, mokyklos ar sporto krepšį greitam užkandžiui.
Norint savaitgalį paįvairinti šeimos meniu, nebūtina ieškoti įmantrių ingredientų – net ir gerai pažįstamus produktus galima paruošti kiek kitaip. J. Tamoševičienė dalijasi dviem receptais, kuriuos išbandžius prie jų norėsis sugrįžti dar ne kartą.
Peru įkvėptas keptas viščiukas su pikantišku žaliuoju padažu
Reikės: 1 šviežio viščiuko broilerio, 2 a. š. džiovintų raudonėlių, 1 a. š. maltos paprikos, 1½ a. š. malto kumino, ½ a. š. česnakų miltelių, 2 a. š. druskos, 1 a. š. juodųjų pipirų, 60 ml aliejaus.
Žaliajam padažui reikės: 200 g majonezo, apie 30 g šviežių kalendrų, 1 aitriosios paprikos, 2 česnako skiltelių, 2 v. š. žaliųjų citrinų sulčių, druskos ir juodųjų pipirų.
Gaminame: orkaitę įkaitinkite iki 230 °C. Viščiuką padėkite krūtinėle žemyn. Virtuvinėmis žirklėmis kirpkite išilgai abiejų stuburo pusių, tuomet stuburą pašalinkite. Viščiuką atverskite, delnu stipriai paspauskite krūtinkaulį, kad paukštis išsiskleistų ir taptų kuo plokštesnis. Kruopščiai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
Dubenyje sumaišykite raudonėlius, papriką, kuminą, česnakų miltelius, druską, pipirus ir aliejų. Dalimi mišinio ištrinkite vidinę viščiuko pusę, tuomet apverskite odele į viršų ir likusiu mišiniu gerai ištrinkite visą paviršių.
Viščiuką dėkite į skardą odele į viršų ir kepkite apie 35–45 minutes, priklausomai nuo jo dydžio, kol mėsa bus visiškai iškepusi, o odelė gražiai apskrus. Prieš pjaustydami palikite apie 10 minučių pailsėti.
Kol viščiukas kepa, paruoškite padažą. Į smulkintuvo indą sudėkite majonezą, kalendras, aitriąją papriką ir česnaką, supilkite žaliųjų citrinų sultis. Viską sutrinkite iki vientisos masės, paragaukite ir pagal skonį pagardinkite druska bei juodaisiais pipirais. Keptą viščiuką patiekite su paruoštu pikantišku padažu.
Lašiša kreminiame citrinų ir krapų padaže
Reikės: 4 lašišos pjausnių arba gabalų, 1 v. š. alyvuogių aliejaus, 1 v. š. sviesto, 1 nedidelio svogūno, 2 česnako skiltelių, ½ citrinos nutarkuotos žievelės, 175 ml žuvies arba vištienos sultinio, 125 ml riebios grietinėlės, 1 v. š. smulkintų šviežių krapų, druskos ir juodųjų pipirų.
Gaminame: lašišą gerai nusausinkite ir pagardinkite druska bei pipirais. Keptuvėje įkaitinkite aliejų su sviestu, sudėkite lašišą ir ant vidutinės–aukštesnės kaitros kepkite 3–4 minutes jos nejudindami, kol gražiai apskrus. Apverskite ir kepkite dar apie 2 minutes. Žuvis šiame etape dar neturi būti visiškai iškepusi – išimkite ją ir padėkite į lėkštę.
Į tą pačią keptuvę suberkite smulkintą svogūną ir ant mažesnės kaitros kepkite 2–3 minutes. Sudėkite smulkintą česnaką ir citrinos žievelę, maišydami pakepkite dar apie pusę minutės. Supilkite sultinį ir pavirkite, kol jo šiek tiek sumažės.
Sumažinkite kaitrą, supilkite grietinėlę, suberkite krapus ir išmaišykite. Padažą kelias minutes švelniai kaitinkite – neleiskite jam smarkiai virti, kad grietinėlė neatsiskirtų.
Lašišą grąžinkite į keptuvę ir dar 5–7 minutes troškinkite padaže, kol ji iškeps, o padažas sutirštės. Paragaukite, prireikus papildomai pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite iškart, gausiai aplieję citrininiu krapų padažu. Prie šio patiekalo ypač tiks bulvių košė, orkaitėje keptos ar traiškytos bulvės ir žaliosios daržovės.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
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