Samanų vejoje atsikratykite be vargo: štai ką reikia daryti

Samanos yra paprastas senovinis augalas su negilia šaknų sistema. Tai oportunistinis augalas, kuris įsitvirtina visur, kur tik gali. Vejoje samanos auga ten, kur žolė nėra pakankamai tanki, kad jas išstumtų.

Laimei, atsikratyti samanų vejoje nėra labai sunku, nes jų šaknys yra negilios, tačiau jei vejoje auga samanos, tai yra ženklas, kad ja reikėtų geriau pasirūpinti, rašo theturfgrassgroup.com.

Kaip pašalinti samanas vejoje?

Samanas galima naikinti naudojant cheminius preparatus – herbicidus, skirtus samanų naikinimui, tačiau yra ir naminė priemonė, kuri puikiai veikia.

Jei nenorite naudoti cheminių herbicidų, yra du mišiniai, kurios galite pasigaminti iš to, ką jau turite namuose – galite pasigaminti mišinius su indų plovikliu arba soda. Tai yra veiksmingi natūralūs herbicidai, padedantys naikinti samanas.

REKLAMA

REKLAMA

Jei naudojate indu ploviklį, sumaišykite 60-120 ml indų ploviklio su maždaug septyniais litrais vandens. Naudojant sodą, sumaišykite septynis litrus vandens su nedidele dėžute sodos.

REKLAMA

Septynių litrų vandens turėtų užtekti maždaug 100 kvadratinių metrų samanomis apaugusios vejos. Jei reikia didesnio ar mažesnio kiekio, pasigaminkite mažiau arba daugiau mišinio išlaikydami tą patį santykį.

Naudodami purkštuvą gausiai apipurkškite samanas pasigamintu naminiu mišiniu. Kad rezultatai būtų kuo geresni, stenkitės samanas prisotinti mišiniu. Per daug nesijaudinkite dėl vejos, nes nė vienas iš šių mišinių neturėtų pakenkti žolei.

REKLAMA

REKLAMA

Vis tik, pašalinti samanas lengva, bet tai tik pirmas žingsnis. Kad atsikratytumėte samanų vejoje ir jos vėl nepradėtų augti, turite pakeisti sąlygas. Vejoje augančios samanos yra tam tikrų dirvos problemų rodiklis.

Kad veja būtų graži, užtikrinkite tinkamą dirvos pH – samanos dažniausiai auga vejoje su žemu pH, rūgštesnėje dirvoje. Geriausias sprendimas sumažinti dirvos rūgštingumą – naudoti kalkes, jas geriausia įterpti rudenį.

Taip pat svarbu užtikrinti gerą drenažą, nes drėgnoje dirvoje samanos auga puikiai, o žolei per didelė drėgmė netinka, tai stabdo jos augimą. Be to, samanos yra pavėsį mėgstantys augalai, o žolė – ne.