Saldžiarūgštė vištiena pagal Liuciją: „Tikrai nenusivilsite“

Keletas patarimų gaminant: vištienos nereikėtų perkepti, kad ji nebūtų per kieta. Padažo rūgštumas-saldumas kartais priklauso nuo konservuotų ananasų (jeigu jie rūgštesni, tuomet aišku ir padažas bus truputį rūgštesnis). Jei padažas per tirštas – įpilkite daugiau vandens, jei per skystas – sumaišykite 1 arb. š. krakmolo keliuose šaukštuose šalto vandens ir supilkite į padažą.

Reikės:

500 g vištienos krūtinėlės; 0,5 raudonos paprikos; 0,5 geltonos paprikos; 0,5 didesnio svogūno; 200 g konservuoto ananaso; 2/3 arb. š. druskos; saulėgrąžų aliejaus (kepimui)

Tešlai:

160 ml šalto vandens; 130 g miltų; 50 g kukurūzų krakmolo; 1 valg. š. kepimo miltelių; 1 žiupsnio druskos

Padažui:

400 ml vandens; 7 valg. š. pomidorų padažo; 6 valg. š. sojos padažo; 4,5 valg. š. rudo cukraus; 3-3,5 valg. š. balto acto; 2 valg. š. šalto vandens; 1,5 valg. š. kukurūzų arba bulvių krakmolo

Saldžiarūgštė vištiena kiniškai

Vištieną supjaustome nedideliais pailgais gabalėliais, sumaišome su 2/3 arb. š. druskos.

Paprikas, ananasą ir svogūną supjaustome didesniais gabalėliais.

Tešla – viename didesniame inde sumaišome visus tešlai skirtus ingredientus. Maišome, kol nelieka gumulėlių. Visus vištienos gabalėlius sumaišome su tešla.

Didelėje keptuvėje įkaitiname pakankamai saulėgrąžų aliejaus ant vidutinės ugnies. Sudedame ~1/3 vištienos gabalėlių (kad nesiliestų vienas prie kito) ir kepame ~4-5 minutes (priklausomai nuo gabalėlių dydžio) apverčiant viduryje kepimo. Kadangi tešla yra gana lipni, aš vištienos gabalėlius dedu į keptuvę žnyplių pagalba.

Vištieną kepame, kol gabalėliai įgauna auksinę spalvą. Po to gabalėlius sudedame ant kepimo grotelių, kad nuvarvėtų aliejus. Taip iškepame visą vištieną.

Tą pačią keptuvę, kurioje kepėte vištieną, išvalome. Į ją sudedame pomidorų padažą, rudą ir baltą cukrų, supilame sojos padažą, actą ir 500 ml vandens, išmaišome ir užverdame. Tada sudedame paprikas, ananasą ir svogūną. Išmaišome ir kaitiname apie minutę (galite pakaitinti truputį ilgiau, jei norite minkštesnių daržovių).

Viename indelyje sumaišome 2 valg. š. vandens ir su krakmolu ir plona srovele supilame į padažą (nuolat maišome). Taip sutirštiname padažą. Tuomet sudedame vištienos gabalėlius, išmaišome ir iškart patiekiame. Skanumėlis!

Turėkite omenyje, kad padažo saldumą/rūgštumą galite reguliuoti pagal savo skonį pridėdami daugiau/mažiau cukraus ir acto. Rekomenduočiau paragauti ir nuspręsti, kurio ingrediento reikėtų įdėti papildomai, kai padažas užverda.

Jeigu norite labai traškios vištienos, tuomet pirmą kartą kepdami vištienos gabalėlius kepkite juos truputį trumpiau ~3 minutes, išimkite iš keptuvės, palikite ant grotelių ar sietelyje, kad nuvarvėtų aliejus ir po to vėl sudėkite į keptuvę įkaitintą ant aukštos ugnies. Kepkite ~20-30 sekundžių ir sudėkite ant grotelių, kad nuvarvėtų aliejus.

Šaltinis: „Lithuanian in the USA“