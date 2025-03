Rytoj tikintiesiems – svarbi diena: daug kas apie ją pamiršta

Rytoj tikintieji minės ypatingą dieną.

Apsireiškimo šv. Mergelei Marijai diena

Tai krikščioniška šventė, kurios metu pagerbiamas Marijos paklusnumas Dievui. Naujajame testamente, evangelijoje pagal Luką (1.26), pasakojama, kad dievas siuntė angelą Gabrielių apreikšti mergelei Marijai, kad ji nuo Šventosios Dvasios pradės ir pagimdys Dievo Sūnų.

Marija paklausė: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“. Angelas atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu....“. Tuomet Marija atsakė: „Štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė.

Apreiškimas Marijai laikomas pirmuoju žmonijos atpirkimo etapu. Marijos paklusimas Dievui čia priešpastatomas Ievos nepaklusnumui.

Apreiškimo Marijai diena paskelbta kovo 25-oji, atsižvelgiant į tai, kad Kristus gimė per Kalėdas, taigi po devynių nėštumo mėnesių. Be to, Marija turėjusi pastoti būtent pavasarį, kai atbunda gamta. Manyta, kad pavasarį buvo sukurtas ir visas pasaulis.