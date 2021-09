Ryte atkreipkite dėmesį į šiuos pojūčius: gali atskleisti kepenų ligą

NAFLD paprastai neturi požymių ar simptomų, todėl tai labai pavojinga, nes ligai pažengus, kyla pavojus gyvybei. Tačiau, pasak sveikatos priežiūros įstaigos „Temple Health“, „jausmas, kad jums reikia ilsėtis ar miegoti daugiau nei įprastai“, gali signalizuoti apie rimtą būklę, rašo express.co.uk.

Jei jums sunku pabusti ryte, tai gali reikšti NAFLD. Pilvo skausmas, pasireiškiantis diskomfortu dešinėje viršutinėje pilvo dalyje, taip pat gali būti įspėjamasis ženklas, įspėja „Temple Health“.

Kaip diagnozuojamas NAFLD?

NHS paaiškina: „NAFLD dažnai diagnozuojamas po to, kai kraujo tyrimas, vadinamas kepenų funkcijos tyrimu, rodo nukrypimą, o kitos kepenų ligos, pvz., hepatitas, atmetamos“. Tačiau kraujo tyrimai ne visada parodo NAFLD.

Kaip paaiškina NHS, būklė taip pat gali būti pastebėta atliekant pilvo ultragarsinį tyrimą, kurio metu garso bangos naudojamos kūno vidiniam vaizdui sukurti.

Ar man kyla grėsmė?

Ekspertai tiksliai nežino, kodėl kai kuriems žmonėms riebalai kaupiasi kepenyse, o kitiems − ne. Lygiai taip pat nėra visiškai aišku, kodėl kai kurioms suriebėjusioms kepenims išsivysto uždegimas, kuris pereina į cirozę (kepenų randus). Tačiau lėtinių ligų žymenys siejami su NAFLD vystymusi.

Pasak Mayo klinikos, NAFLD yra susijęs su:

• Antsvoriu ar nutukimu

• Atsparumu insulinui, kai jūsų ląstelės neima cukraus, reaguodamos į hormoną insuliną

• Padidėjusiu cukraus kiekiu kraujyje (hiperglikemija), rodančiu iki-diabetinę būklę ar 2 tipo cukrinį diabetą

• Dideliu riebalų, ypač trigliceridų, kiekiu kraujyje.

„Atrodo, kad šios bendros sveikatos problemos skatina riebalų nusėdimą kepenyse“, − aiškina Mayo klinika.

Kaip sustabdyti ligos progresavimą

Jei turite NAFLD, galite pakeisti gyvenimo būdą, kad išvengtumėte ligos pablogėjimo. Atsikratykite antsvorio, jei norite sustabdyti NAFLD progresavimą.

„Tai gali sustabdyti riebalų kaupimąsi ir net kepenų fibrozę“, − aiškina gydytojas Bupa.

Pasak šios sveikatos įstaigos, svarbu nenumesti svorio per greitai, nes tai gali sukelti kepenų problemų. Be to, mankšta padės jums atsikratyti perteklinio svorio ir gali duoti tiesioginės naudos NAFLD.

„Tai taip pat gali padėti sumažinti kepenų pažeidimus, net jei nesiseka numesti svorio“, − aiškina Bupa. Sveikatos įstaiga priduria: „Jei vartojate alkoholį, svarbu neviršyti nacionalinių rekomenduojamų alkoholio vartojimo normų“.