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TV3 naujienos > Gyvenimas > Pramogos Lietuvoje

Rumšiškėse – didžiausias šviesų festivalis, atgaivinantis istorinius muziejaus pastatus

REKLAMA / 2026-10-31 10:16 / šaltinis: tv3.lt
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Šį penktadienį, spalio 30 dieną, Lietuvos etnografijos muziejus Rumšiškėse vėl nušvito tūkstančiais šviesų – čia sugrįžo jau tradicija tapęs didysis šviesos ir žibintų festivalis. Šiemet jis lankytojus pasitinka su nauja tema „Kai pabunda sapnai“ ir kviečia į daugiau nei 3 kilometrų kelionę, kurioje šviesa, muzika, Lietuvos istorijos motyvai ir autentiškas muziejaus kraštovaizdis susilieja į vieną.

Rumšiškėse pabudo sapnai: didžiausias šviesų festivalis Lietuvoje šiemet atgaivina net istorinius muziejaus pastatus (nuotr. vitakucinskiene)
GALERIJA (28)

Šį penktadienį, spalio 30 dieną, Lietuvos etnografijos muziejus Rumšiškėse vėl nušvito tūkstančiais šviesų – čia sugrįžo jau tradicija tapęs didysis šviesos ir žibintų festivalis. Šiemet jis lankytojus pasitinka su nauja tema „Kai pabunda sapnai“ ir kviečia į daugiau nei 3 kilometrų kelionę, kurioje šviesa, muzika, Lietuvos istorijos motyvai ir autentiškas muziejaus kraštovaizdis susilieja į vieną.

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Lankytojų laukia daugiau nei 300 specialiai Lietuvai kurtų skulptūrų, šviesos bei lazerių instaliacijų, o tarp didžiausių šių metų naujienų – pagal muziką ir šviesas atgyjantys muziejaus miestelio pastatai bei specialiai muziejaus kraštovaizdžiui sukurtas javų labirintas.

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Kai diena užleidžia vietą sutemoms, Lietuvos etnografijos muziejus pasikeičia. Dieną pažįstami takai, senieji pastatai ir šimtmečius menantys medžiai tampa šviesos kuriamos istorijos dalimi, o visas festivalio maršrutas – savotiška kelione tarp tikrovės ir sapno. Šiemet festivalio kūrėjai lankytojus kviečia prisiminti sapnus – sapnuotus vaikystėje, pamirštus ir tuos, kuriems dar tik ateina laikas išsipildyti.

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Keliaudami daugiau nei 3 kilometrų maršrutu sutiksite magiškų būtybių ir paslaptingų miško gyventojų, išvysite Lietuvos legendų bei istorijos įkvėptų skulptūrų, pasivaikščiosite po magišką mišką ir atrasite daugybę skirtingų šviesos instaliacijų. Iš viso lankytojų laukia daugiau nei 300 specialiai Lietuvai kurtų šviesos objektų.

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(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rumšiškėse pabudo sapnai: didžiausias šviesų festivalis Lietuvoje

Šviesų festivalis Rumšiškėse jau tapo tradicija

Didysis šviesos ir žibintų festivalis Lietuvos etnografijos muziejuje rengiamas jau šeštą kartą ir kasmet pasiūlo lankytojams naują istoriją. Pasak muziejaus direktorės Gitos Šapranauskaitės, toks renginys ne tik leidžia pratęsti muziejaus gyvenimą tamsiuoju metų laiku, bet ir suteikia galimybę lankytojams visiškai kitaip pamatyti pažįstamą muziejaus erdvę.

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„Šviesos ir žibintų festivalis Rumšiškėse jau tapo gražia šaltojo sezono tradicija. Kasmet matome čia sugrįžtančias šeimas, draugų kompanijas, žmones, kurie nori muziejų atrasti vis kitu būdu. Mums ypač svarbu, kad festivalis neatsiribotų nuo muziejaus aplinkos, o priešingai – ją atskleistų. Šimtmečius menantys pastatai, medžiai ir visas muziejaus kraštovaizdis tampa šios šviesos istorijos dalimi. Tai galimybė pažįstamą Lietuvos paveldą pamatyti netikėtai – vakare, šviesų ir muzikos apsuptyje“, – sako Lietuvos etnografijos muziejaus direktorė.

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Viena ryškiausių šių metų festivalio naujienų laukia muziejaus miestelio erdvėje. Sutemus čia atgyja istorinių pastatų fasadai – šviesos juda ir keičiasi sinchroniškai su muzika, todėl architektūra tampa gyva audiovizualinio pasirodymo dalimi.

Dar viena šiųmetė naujiena – autentiškas javų labirintas, specialiai sukurtas Lietuvos etnografijos muziejaus kraštovaizdžiui. Jis tapo ne tik šviesos instaliacija, bet ir patirtimi, į kurią lankytojai gali įžengti patys. Klaidžiojant tarp javų ir šviesų, pažįstama aplinka įgauna paslaptingą, sapnišką pavidalą. Festivalio organizatoriai tikisi, kad ši erdvė taps viena smagiausių maršruto stotelių tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.

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„Kai pabunda sapnai“ – tai daugiau nei 3 kilometrų kelionė po pasaulį, kuriame susitinka šviesa, muzika, gamta, istorija ir vaizduotė. Kai paskutiniai saulės spinduliai palieka žemę, Rumšiškėse pabunda tai, ko dieną nepamatysi. O galbūt pabunda ir mūsų pačių primiršti sapnai.

Didysis šviesos ir žibintų festivalis „Kai pabunda sapnai“ Lietuvos etnografijos muziejuje Rumšiškėse jau atidarytas. Rudens atostogų metu, nuo spalio 30 d. iki pat lapkričio 8 d., festivalis veiks kasdien, nuo 17:30 iki 22 val. Vėliau lankytojų lauks ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais iki sausio 31 d. Įženkite į sapną ir leiskite jam pabusti.

Daugiau informacijos ir bilietai: www.kaipabundasapnai.lt.

Gairės:
rumšiškės
šviesų festivalis

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Gairės:
rumšiškės
šviesų festivalis
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