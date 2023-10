Ramunė ragina prieš naktį išbandyti šį triuką: „Užmiegu per 2 minutes“

Juk visi žinom, kaip svarbu gerai išsimiegoti – visą laiką, kai tik pamiegu trumpiau, nei septynias valandas, ir aš, ir kiti pastebi, kad nepailsėjau, pasidarau irzli, kaip šeima sako, tikra ragana.

Po tokių naktų visą dieną būnu pavargusi, be energijos, be noro ką nors daryti, per pietus jau norėdavosi eiti nusnausti bent valandėlę, o kitą naktį vėl tas pats – vartausi ir vartausi.

Ko tik neišbandžiau – ir žolelių arbatas gėriau, ir įvairius maisto papildus vartojau. Na, niekas nepadėjo, prasivartydavau pusę nakties, užmigdavau tik paryčiais ir pamiegodavau vos po kelias valandas.

REKLAMA

REKLAMA

Ragina išbandyti šį triuką

Bet juk internetas visagalis, čia viską galima rasti. Pradėjau skaitinėti, ieškoti, kas galėtų padėti, ir akis užkliuvo už 4-7-8 vadinamos kvėpavimo technikos. Iš pradžių gali nuskambėti juokingai, bet patikėkit manim – šis triukas veikia tiesiog tobulai.

REKLAMA

Jo esmė labai paprasta, viskas, ką reikia padaryti – liežuvio galiuką priglausti prie gomurio, už dviejų priekinių dantų, šiek tiek praverti lūpas ir iškvepiant sušvokšti.

Tada lūpos sučiaupiamos, įkvepiama per nosį ir skaičiuojama iki keturių. Po to visai nekvėpuojama skaičiuojant iki septynių. Tai – pati svarbiausia šios praktikos dalis, tad būkite sąžiningi.

Na ir galiausiai iškvepiama išleidžiant švokštimo garsą ir skaičiuojant iki aštuonių. Aš visus šiuos veiksmus kartoju tol, kol pajaučiu, kad grimztu į miegą, galva pasidaro tarsi tuščia ir kūnas atsipalaiduoja.

REKLAMA

REKLAMA

Šis metodas paremtas jogos praktikomis, sukurtas gydytojo – nors iš pradžių buvau skeptiška ir pirmą kartą prireikė kokių dešimties minučių, kol užmigau.

Kai tik dabar pajaučiu, kad galvoje sukasi visokios mintys, neleidžiančios užmigti, susikoncentruoju į savo kvėpavimą ir atlieku šiuos veiksmus. Šeima juokiasi, kad miegu jau po poros minučių.

Autorius: skaitytoja Ramunė