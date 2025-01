Ragina rinktis tokį majonezą: daug skanesnis ir sveikesnis

Pristatome greitą, skanų bei itin sveiką majonezo receptą, kuris taps puikiu priedu prie salotų, sumuštinių ar daržovių užkandžių.

Stiprina sveikatą

Šis majonezas ne tik gardus, bet ir labai maistingas. Naudojamas alyvuogių aliejus pasižymi naudingomis savybėmis: jame gausu antioksidantų, sveikųjų riebalų ir vitamino E, kuris gerina odos bei širdies sveikatą.

Česnakas suteikia ne tik intensyvų skonį, bet ir stiprina imunitetą, o citrinos sultys yra puikus vitamino C šaltinis, padedantis kovoti su uždegimais. Be to, galite drąsiai eksperimentuoti su prieskoniais ir žalumynais pagal savo skonį – taip šis padažas taps dar unikalus ir tobulai pritaikomas jūsų patiekalams!

Sudedamosios dalys:

Pienas – 100 ml;

Alyvuogių aliejus – 200 ml;

Citrinos sultys – 3 šaukštai;

Druska – 1 šaukštelis;

Česnakas – 1 skiltelė;

Bazilikai, petražolės, pipirai, druska, svogūnų laiškai – pagal skonį.

Paruošimo būdas:

Supilkite pieną ir alyvuogių aliejų į elektrinio maišytuvo dubenį. Plakite lygiai vieną minutę.

Tada supilkite citrinos sultis, druską, pipirus ir susmulkintą česnako skiltelę.

Pagal skonį įberkite smulkintų petražolių ir bazilikų, ir vėl viską suplakite.