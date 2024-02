Ragina kuo greičiau atsisakyti 3 produktų: jie kenkia sveikatai

Žiemos laikotarpiu beveik neįmanoma išvengti tokių ligų kaip peršalimas ir gripas. Pastaraisiais metais Covid-19 tampa dar viena sezonine liga. Taip yra dėl to, kad šioms infekcijoms labai tinka šaltis, be to, daug daugiau laiko praleidžiame uždarose patalpose su kitais žmonėmis.

Žinoma, yra daugybė gydymo priemonių, kuriomis galime palengvinti ligos simptomus, įskaitant skausmą malšinančius vaistus, garų voneles ir nosies purškalus. Tačiau visada geriausia yra ligai užkirsti kelią, rašo express.co.uk.

Neurologas Robertas Love′as „TikTok“ platformoje, kur jis turi gausų 1,9 mln. sekėjų būrį, pasidalijo mitybos patarimais, kaip išlikti sveikiems žiemą, bei atskleidė tris populiarius maisto produktus ir gėrimus, kurių reikėtų atsisakyti kuo greičiau.

Atsisakykite cukraus, alkoholio ir kepto maisto

Gydytojas perspėjo, kad šie maisto produktai bei gėrimai gali ne tik sulėtinti sveikimą, bet ir pabloginti ligos eigą.

Šie maisto produktai ir gėrimai yra šie:

- rafinuotas cukrus;

- alkoholis;

- keptas maistas.

Rafinuotas cukrus

Cukraus natūraliai yra daugelyje maisto produktų, pavyzdžiui, vaisiuose, daržovėse, pieno produktuose, riešutuose ir sėklose.

Rafinuotas cukrus gaminamas išgaunant natūralų cukrų iš tokių maisto produktų kaip cukranendrės ar cukriniai runkeliai. Jo dažnai dedama į perdirbtus maisto produktus, kad būtų suteiktas skonis.

„Daugelis žmonių apie tai žino, bet vis tiek tokį maistą valgo peršalimo ligų ir gripo sezono metu, – sakė R. Love′as. – Cukrus silpnina imuninę sistemą ir didina uždegimą. Taigi, apskritai jis daro neigiamą poveikį organizmui ir smegenims. O ypač jis silpnina imuninę sistemą, todėl jei norite išlikti sveiki, nerekomenduoju valgyti cukraus.“

Alkoholis

Nors tai atrodo savaime suprantama, bet daugelis žmonių vis tiek geria alkoholį, kai jaučiasi prastai.

„Alkoholis silpnina imuninę sistemą. Jis taip pat blogina miegą, atmintį ir kenkia žarnyno bakterijoms, – aiškino neurologas. – Tačiau vis tiek atsiras žmonių, kurie komentuodami šį vaizdo įrašą sakys: „Bet juk alkoholis jums padeda, vynas naudingas širdžiai, jis mažina stresą“ ir panašiai. Na, alkoholis mažina stresą trumpuoju, o ne ilguoju laikotarpiu.“

„Gydytojas Andrew Hubermanas savo tinklalaidėje pasakojo apie neigiamą alkoholio poveikį miegui ir stresui, todėl jei norite išlikti sveiki peršalimo ligų ir gripo sezono metu, rekomenduoju nevartoti alkoholio arba labai sumažinti jo kiekį ir, be abejo, nevartoti jo prieš einant miegoti, kad nesutriktų miegas“, – pridūrė jis.

Keptas maistas

„Daugeliui žmonių tai bus netikėta – tai keptas maistas, – tęsė R. Love′as. – Kodėl peršalimo ir gripo sezono metu turite vengti kepto maisto? Žinau, kad kepsniai skanu, man taip pat patinka jų skonis, bet aš jų nebevalgau. Kodėl? Nes jie labai padidina uždegimą.“

Valgant keptą maistą, organizme gali padaugėti taip vadinamųjų AGE – pažengusio glikozilinimo galutinių produktų. Šie produktai greitina senėjimą bei didina uždegimą. Padidėjęs uždegimo lygis gali pakenkti jūsų imuninei sistemai, nes uždegimas yra mechanizmas, kurį naudoja jūsų imuninė sistema.

„Taigi, jei uždegimo lygis yra nuolat aukštas, jūsų imuninė sistema neveikia taip efektyviai“, – teigia R. Love′as.