Psichiatrė pastebi: jei žmogus gali išgerti daug alkoholio – tai jau nėra geras ženklas

Respublikiniame priklausomybės ligų centre dirbanti gydytoja psichiatrė Vilma Andrejauskienė paaiškina, kodėl šis laikas kelia daug įtampos ir jį palygina su vasaros pradžia: lūkesčių daug, o resursai – riboti.

Ką naudinga žinoti apie alkoholio vartojimą per šventes, kas nutinka su vadinamaisiais sveikais žmonėmis ir kada yra pavojingas metas jau turintiems priklausomybę – naujienų portalo laidoje „Sveikatos DNR“.

Pašnekovė sako, kad šeimoje turintys priklausomų asmenų jau žino: jie vartoja nepaisant to, ar yra šventės, ar ne – daugiau bėdų kyla vadinamiesiems sveikiesiems. Priklausomi nuo alkoholio tarsi repetuoja šventes, tad atkryčiai gali įvykti ir rugsėjį, ir spalį – nebūtinai metų pabaigoje. Be to, psichiatrė pataria, kad sergančių žmonių artimiesiems naudinga turėti planą, kur jie ieškos pagalbos.

Požymiai, kad žmogus piktnaudžiauja alkoholiu: įsidėmėkite

Vienas iš nerimą turinčių sukelti požymių, anot V. Andrejauskienės, yra tada, kai išgėręs žmogus imasi elgtis agresyviai, bepročiauti, tai jau rodo polinkį į psichozes ir kad organizmui sunku susitvarkyti su alkoholio poveikiu.

„Žmogus nori gauti jį tenkinančias būsenas, nes pats girtumas yra malonumas, apgirtimo būsena yra savaip maloni, to neina nuneigt, bet nė vienas vartotojas, kol išliko savo saikingame vartojime, neplanavo tapti ligoniu, kuriam somatiniai sutrikimai išryškės, santykiuose bėdos: ar darbiniuose, ar socialinėje plotmėje“, – sako psichiatrė.

Čia pat ji paaiškina, koks elgesys signalizuoja jau pažengusią ligą.

„Supyko ir kažkodėl sugalvojo trenkti kažkam arba prasidėjo būsena, kurios metu sugalvojo šokti pro langą. Mes kalbame apie beprotystės kūrimą“, – paaiškina V. Andrejauskienė.

Tokiu atveju bet kokios kalbos su tuo žmogumi yra beprasmės, nes jis nebesiorientuoja aplinkoje.

Pašnekovė sako, kad labai svarbu yra nepataikauti vartojantiems žmonėms, pirmiausia žiūrėti savo interesų ir prisimena istoriją, kurią jai papasakojo vienas pacientas. Taksi vairuotojas atsisakė vežti išgėrusį vyrą su mažamečiu vaiku – jis paaiškino, kad nėra tikras, ar tas vyras vaiko tėvas, kur vaikas bus vežamas. Dėl to pacientas kvietėsi žmoną, kuri atvyko jo su vaiku pasiimti.

Kitaip tariant, tokio elgesio netoleravimas sugadino šventės smagumą – kitą kartą žmogus žinos, kad gali būti keblumų, jei norės keliauti išgėrusiam su vaiku.

Pasitikrinkite: jei galite išgerti daug – jau nieko gero

Gydytoja paaiškina, kad tolerancija alkoholiui – joks nuopelnas ar pasiekimas.

„Didžiulė tolerancija alkoholiui nerodo sveikumo, tai rodo priešingai, organizmo reakciją, kuri, pagal viską, turėtų vykti. Net ir dirbdama su studentais medikais, sakau, merginos, jeigu išsirinksite vaikiną, kuris išgėręs vieną stikliuką, jį pykins, ar net apsivems, imkit tik greičiau, negu tą, kuris išgers du butelius ir sakys, einam dar toliau šokt. Su alkoholiu galima patikrinti labai daug dalykų, visais laikais taip buvo“, – kalbėjo V. Andrejauskienė.

Jau nuo seno žinoma, kad alkoholiai gėrimai buvo naudojami patikrinti žmogaus elgesiui ir iš čia kyla įvairios tradicijos, pavyzdžiui, šventės metu nenurinkti tuščių butelių nuo stalo.

Be to, reikia įsidėmėti, kad alkoholizmas yra ta priklausomybės liga, kuri eina kartu su neigimu, be to, svarbu stebėti ir aplinkinių reakcijas į tokį žmogų: tarkim, ar vaikai laukia šventės su juo, ar bijo, kad jis ar ji bus neblaivūs.

O kaip pasitikrinti save – patarimas toks: jei atsisakoma alkoholinių gėrimų, ar dėl to keičiasi žmogaus nuotaika, ar kyla susierzinimas, nepasitenkinimas? Jei taip, priklausomybės požymių jau yra.

Kokie yra sprendimai sergantiems alkoholizmu, turintiems polinkį į priklausomybę ir kiti naudingi patarimai kviečiame žiūrėti laidoje „Sveikatos DNR“.

