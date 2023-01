Prisimenate skandalingą atlikėją Marilyn Manson? Štai, kaip jis atrodo dabar

Tikrasis Marilyn Manson vardas mažiau žavingas nei jo sceninis slapyvardis – jo vardas yra Brian Hugh Warner, rašo thesun.co.uk.

Jis gimė Kantone, Ohajuje 1969 m. sausio 5 d., dabar jam 54 metai. Jis yra dainininkas, dainų autorius, muzikantas, kompozitorius, aktorius, dailininkas, rašytojas ir buvęs muzikos žurnalistas.

M. Mansonas geriausiai žinomas dėl dešimtajame dešimtmetyje išleistų albumų „Antichrist Superstar“ ir „Mechanical Animals“.

Štai, kaip Marilyn Manson atrodo dabar:

Kaip Marilyn Manson gavo savo sceninį vardą?

M. Mansono sceninis vardas gimė neįprastai – į vieną vietą sujungus garsios aktorės Marilyn Monroe ir nusikaltėlio Charles Manson vardus.

Anksčiau jis yra atskleidęs, kad yra užregistravęs savo garsųjį vardą kaip prekės ženklą.

Jis teigė: „Marilyn Manson“ pavadinimą užregistravau taip pat, kaip tai padarė „Walt Disney“ ir „Mickey Mouse‘. Tai nėra sceninis vardas. Tai nėra mano juridinis vardas... Marilyn Manson savininkas yra Brianas Warneris, aš – tai mano tikrasis vardas.“

Mansonas ne tik muzikuoja, bet ir vaidina. 1997 m. jis nusifilmavo Davido Lyncho filme „Lost Highway“.

Jis taip pat vaidino 1999 m. Rose McGowan filme „Jawbreaker“; „The Heart Is Deceitful Above All Things“; „Rise“; „The Hire: Beat The Devil“.

Jis taip pat teigė, kad 1999 m. pradėjo akvarelininko karjerą, kai pradėjo tapyti darbus ir pardavinėti juos narkotikų prekeiviams.

Kaip Marilyn Manson atrodo be makiažo?

Viešumoje Marilyn retai matomas be makiažo. Tačiau 2001 m., kai jam teko eiti į teismą, jis buvo be makiažo.

Anksčiau jis yra pasakojęs apie savo meilę makiažui, sakydamas, kad viskas prasidėjo dar vaikystėje.

„Fader“ jis atskleidė: „Kai buvau mažas, mama mane dažydavo lūpų dažais ir uždėdavo peruką. Turiu vieną keistą nuotrauką, kurioje aš, būdamas dar visai mažas, su neuždegta cigarete burnoje, su jos šviesiu peruku ir sauskelnėmis, sėdžiu ant sofos. Įdomu, kaip aš patekau į tokią situaciją.

Manau, kad mano susižavėjimas makiažu kyla iš to, kad turiu lakią vaizduotę ir negaliu jos suvaldyti ar sudėti į popieriaus lapą ar muzikos kūrinį. Kai buvau vaikas, akvarele ant savo veido atkartodavau grupės „KISS“ makiažą.

„KISS“ man patiko dėl to, kad krikščioniškoje mokykloje man buvo liepta jų neklausyti. Tačiau Alice Cooper ir David Bowie man buvo svarbesni. „KISS“ buvo per daug pasislėpę po kaukėmis; tai per daug priminė kabuki.

Norėjau būti pastebėtas, tik nenorėjau, kad mane matytų tokį, koks esu. Ziggy Stardust pirmiausia paskatino mane nusiskusti antakius. Žmonės žiūri į tave bandydami suprasti, ko trūksta ar kas negerai. Bet kai neturi antakių, jie netrukdo darytis makiažo, gali daugiau ką su juo nuveikti.

Iš pradžių aš niekada neketinau būti toks androgeniškas, kaip kad manė žmonės. Nesistengiau atrodyti kaip mergina. Aš kažką slėpiau.

Paauglystėje mano veido odos būklė buvo labai prasta, bet dėl to nesijaučiau blogai – stengiausi atrodyti dar blogiau. Mėgdavau ištepti dantis lūpų dažais, nes tai žmonėms labai nepatinka.“