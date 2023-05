Prisimenate mergaitę iš filmo „Matilda“? Nepatikėsite, kaip ji atrodo dabar

M. Wilson buvo vos šešeri, kai 1993 metais ji pirmą kartą pasirodė televizijos ekranuose ir nusifilmavo filme „Ponia Dautfajė“. Prabėgus trejiems metams, 1996-aisiais ji suvaidino filme „Matilda“, rašo insider.com.

Ji yra pasirodžiusi ir tokiuose filmuose kaip „Stebuklas 34-ojoje gatvėje“, „Paprastas noras“ ir kituose. Jos vaidybinė karjera truko neilgai, tačiau ji gali pasigirti ne vienu sėkmingu vaidmeniu.

Tačiau šlovė nebuvo tokia jau saldi – tais pačiais metais, kai pasirodė hitu tapęs filmas „Matilda“, jos mama mirė nuo krūties vėžio. Jai teko ne tik tvarkytis su netikėtai užklupusiu populiarumu, bet ir su skaudžia netektimi.

Nors vaidmenys populiariuose filmuose atnešė jai šlovę, M. Wilson baigė savo aktorės karjerą, kai jai buvo vos 13 metų. Kaip pati pasakoja, Holivudui ji tapo nebeįdomi, kai prasidėjo brendimas. Pradėjus keistis kūnui, ji nebebuvo ta maža miela mergaitė, kurią visi buvo įpratę matyti ekranuose.

Baigusi aktorės karjerą, ji tapo rašytoja ir žurnaliste, išleido atsiminimų knygą „Where Am I Now?“. 2016 m. ji išleido dar vieną knygą Trues Stories of Girlhood and Accidental Fame“.

Nuo to laiko ji visiškai nepasitraukė iš kino pasaulio – ji įgarsina animacinius televizijos serialus. Jos balsas skamba „BoJack Horseman“ ir „Big Hero 6: The Series“.

Dabar amerikiečių aktorei ir rašytojai, kilusiai iš Berbanko, Kalifornijos, JAV, jau 35 metai, tad nenuostabu, kad nuo to laiko, kai visi žavėjosi jos Matildos vaidmeniu, ji pasikeitė neatpažįstamai.