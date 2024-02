Princas Harry Anglijoje turi tik 1 draugą: paaiškėjo, kas jis

Tačiau pranešama, kad princas Harry per savo vizitą Londone neaplankė savo vienintelio draugo, likusio Jungtinėje Karalystėje.

Anglijoje nesusitiko su vieninteliu likusiu draugu

Pirmadienį 39-erių metų princas skrido į Londoną tam, kad būtų šalia savo tėvo karaliaus Karolio III, nes buvo paskelbta, kad monarchui diagnozuotas tam tikros rūšies vėžys.

Daugelis tikėjosi, kad trumpas susitikimas Klarenso rūmuose padės sutaikyti susvetimėjusius tėvą ir sūnų, tačiau vėliau paaiškėjo, kad Harry su tėvu praleido mažiau nei 30 minučių.

Būdamas šalyje Harry taip pat nematė savo brolio princo Williamo, o jo grįžimas į Los Andželą praėjus vos kelioms valandoms po susitikimo su tėvu parodė, kad jis neketina kalbėtis su vyresniuoju broliu, rašo mirror.co.uk.

Tačiau jis taip pat nesusitiko su senu bičiuliu Marku Dyeriu, kuris vadinamas vieninteliu Harry draugu Anglijoje po prieštaringai vertinamo jo pasitraukimo iš karališkosios šeimos 2020 m. su žmona Meghan Markle.

Pasak karališkosios knygos autoriaus Philo Dampier, Harry nebenori susitikti nė su vienu iš savo senųjų draugų. Jis sakė „Fabulous“: „Vienintelis draugas, kurį jis vis dar turi Jungtinėje Karalystėje ir kuris galėtų padėti nutiesti tiltus, yra Markas Dyeris“.

Buvęs karališkasis raitelis po Dianos mirties Harry ir Williamui buvo antrasis tėvas, o Sasekso kunigaikštis prisiminė gražius prisiminimus apie buvusį Velso gvardijos karininką.

Atskleidė detalių apie jų draugystę

Markas, pravarde Marko, tarnavo princui Karoliui III iki dešimtojo dešimtmečio pabaigos ir buvo jaunųjų princų globėjas po to, kai 1997 m. Paryžiuje automobilio avarijoje tragiškai žuvo jų motina. Rašydamas savo memuaruose „Spare“ Harry prisipažino, kad iš pradžių jį sužavėjo Markas, kuris turėjo tokius pat rusvus plaukus kaip ir jis.

Savo memuaruose jis taip pat atskleidė, kad Markas buvo šalia svarbiais jo gyvenimo momentais ir netgi buvo pasiųstas princo Karolio III, kad pasikalbėtų su juo dėl neigiamų žodžių, kurių jis sulaukė paauglystėje.

Dviejų vaikų tėvas prisiminė, kad Markas susitiko su juo kavinėje ir papriekaištavo jam dėl narkotikų vartojimo, o Markas nusivežė jį į Pietų Londone esantį narkotikų vartotojų centrą, kad jis suprastų, jog klysta.

Be to, būtent Markas įspėjo Harry niekada interviu metu nekalbėti apie savo motiną Dianą, tėvui Karoliui III primygtinai reikalaujant.

„Tėtis buvo griežtai nusistatęs prieš tai, kad paliečiau šią temą; jis nenorėjo, kad kuris nors iš sūnų kalbėtų apie mamą, nes bijojo, kad tai sukels sumaištį, atitrauks dėmesį nuo jo darbo ir galbūt nepalankiai nušvies Camillą“, – rašė jis. Po to, kai baigė mokyklą, Harry ir Markas kartu pradėjo atostogų metus, keliavo po Australiją, Argentiną ir Lesotą, ir teigiama, kad jie vis dar yra artimi.

Harry buvo vedėjas per Marko vestuves su Amanda Kline 2010 m. Velse, o Haris paprašė Marko būti vedėju per jo paties vestuves 2018 m. Marko sūnus Jasperas, kurio krikštatėviu yra hercogas, taip pat buvo palydovas per žvaigždžių kupinas Sasekso hercogo ir hercogienės vestuves 2018 m. Vėliau pora paprašė Marko būti jų pirmagimio Archie krikštatėviu 2019 m.