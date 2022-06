Princas Haris to nesitikėjo: jį išvadino „p*****galviu“

Per karalienės platininio jubiliejaus šventes Mike Tindall princą Harry pavadino „p*****galviu“, rašo mirror.co.uk.

Šaltinis nugirdo buvusį Anglijos regbio žaidėją kalbant apie Sussekso kunigaikščio elgesį kaip „p*****galvio“ elgesį.

Kaip pirmą kartą pranešė dienraštis „Daily Express“, jis tokį komentarą pasakė svečiui susitikime, surengtame po birželio 4 dieną Bakingamo rūmuose vykusio „Platinum Party“ koncerto.

Princas Harry ir Meghan Markle nedalyvavo visuose jubiliejiniuose renginiuose, išskyrus padėkos pamaldas, surengtas diena prieš koncertą.

Vengė kalbėtis

Televizijos filmuotoje medžiagoje matyti, kaip princas Harry ir Meghan Markle po ceremonijos birželio 3 dieną priartėjo prie M. Tindall ir jo žmonos Zaros, karalienės anūkės.

Atrodė, kad M. Tindall akivaizdžiai vengia kalbėtis su Sasekso hercogu ir hercogiene, spoksodamas į tolį, o paskui kalbėdamasis su kitais karališkosios šeimos nariais.

Kalbant apie klipą, kūno kalbos ekspertė Judi James „Express“ sakė: „Mike artumas Williamui taip pat sukėlė šiokią tokią dilemą, kai Harry, laukdamas savo transporto, priėjo prie Zaros grupės.

Zara mielai šnekučiuojasi ir net atsisuka pasikalbėti su Harry, kuris, atrodo, nekantrauja ir trokšta sėsti į nuosavą automobilį. Tačiau Maikas vis dar žvelgia į priekį, dairosi ir nejaukiai žiūri į savo lankstinuką.

Galiausiai jis kalbasi su vikonu Lindley, kuris atsigręžia į Harry ir nutraukia abu vyrus nuo Zaros pokalbio su Harry.

Atrodo, kad tai nėra normalus Mike elgesys, nes jis paprastai atrodo pernelyg lengvas ir per kietas, kad galėtų įsitraukti į politiką, ir gali būti, kad jo dėmesys buvo atkreiptas į tinkamų automobilių atrinkimą, tačiau jokių atsisveikinimo ženklų iš jo taip pat nėra“.

Į M. Tindall buvo kreiptasi dėl komentaro.

Diskutuodamas apie platininį vakarėlį, M. Tindall anksčiau „The Good, The Bad, and The Rugby“ tinklalaidei sakė:

„Būtent koncerte buvo šiek tiek daugiau bendravimo, nes įėjome ir po to su visais išgėrėme. Manau, kad jį subūręs komitetas surengė neįtikėtiną reginį.“