Slovėnai išrikiavo dvyliktuką Europos čempionatui

Ryškiausia žvaigždė yra Los Andželo „Lakers“ gynėjas Luka Dončičius, o natūralizuoto žaidėjo vietą užims bosnis Alenas Omičius.
Slovėnų sudėtis: Luka Dončičius, Gregoras Hrovatas, Robertas Jurkovičius, Martinas Krampeljas, Edo Muričius, Alenas Omičius, Aleksejus Nikoličius, Markas Padjenas, Klemenas Prepeličius, Rokas Radovičius, Leonas Stergaras, Luka Ščuka.
Europos čempionate Slovėnija žais D grupėje, kur susitiks su Islandija, Prancūzija, Lenkija, Belgija ir Izraeliu.
