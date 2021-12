Prieš šventes namai blizgės švara: Vaida išdavė geriausius tvarkymosi patarimus

Pati 41-erių Londone gyvenanti Vaida sako savo įmonę įkūrusi netikėtai – išvykus svetur, reikėjo vizos, kad galėtų čia gyventi, tad pamanė, jog gali išsiimti verslo vizą ir sukurti čia savo veiklą. Taip gimė valymo paslaugų įmonė, kuri jau dešimtmetį yra moters pagrindinis pajamų šaltinis, o tai, ko moko valytojas, namuose taiko pati ir patarimais dalijasi su kitais.

Svarbiausia – neapsikrauti ir palaikyti tvarką

Pradėdama pokalbį moteris pabrėžia, jog švara ir tvarka namuose yra itin svarbi – juk apsijaukus ir sėdint netvarkingose patalpose jaučiamės nepatogiai ir įsitempę.

„Jeigu yra netvarka, žmogus negali atsipalaiduoti, kiekvienas daiktas turi savo energetiką ir kuo jų yra daugiau, tuo jie labiau vargina“, – pabrėžia pašnekovė.

Pirmiausia, lengviau tvarkytis yra tada, kuomet namuose pastoviai palaikoma tvarka, o dar geriau, kad būtų kuo mažiau daiktų ir kiekvienas jų turėtų savo vietą. Pavyzdžiui, pačios V. Drungilaitės namų vonioje viskas sudėta į savo vietas, todėl susitvarkyti netrunka nė minutės.

„Kad neapsikrauti vonioje, pas mane niekad nėra dušo želė ar kažkokių pastų, dantų šepetukų sudėta, kad matytųsi, viskas yra savo vietoje, spintutėje. Yra tik muilo dozatorius, vazelė su gėlėmis ir dėžutė su vatos tamponėliais, kabo krepšelis su vaikų žaislais ir daugiau nieko, apart rankšluosčių, kabančių savo vietoje. Čia išvalyti po savęs yra 30 sekundžių reikalas, nes nieko nereikia kilnoti.

Taip pat kiekvienas po dušo imam valytuvą langams valyti, nubraukiam lašelius ir stiklas visada lieka švarus ir sausas, neapsineša ir vonia visada atrodo sutvarkyta ir išvalyta“, – pasakojo pašnekovė.

Virtuvėje neapsiversti padės tvarkymasis gaminant, pavyzdžiui, jeigu naudojate įrankius ar dubenis, juos iš karto išplaukite, jog po maisto gaminimo neliktų krūvos nešvarių indų, jei turite indaplovę viskas dar paprasčiau – gaminimo eigoje indus nuskalaukite ir dėkite į indaplovę, o prieš einant miegoti ją įjunkite.

Jeigu vis atrodo, jog miegamajame trūksta tvarkos, pažvelkite, kokie daiktai jame yra:

„Labai nemėgstu miegamuosiuose laikyti vaikų žaislų arba piešimo reikmenų, nes viskas atrodo labai ne pagal fengšui. Miegama patalpa turėtų būti atskirta nuo žaidimų ir mokymosi ir miegamasis niekada neapsijaukia, nes jame nėra žaidžiama.“

Turintys vaikų žino, kaip sunku namuose palaikyti tvarką, nes visuomet mėtosi žaislai ir įvairiausi daiktai, todėl Vaida pataria turėti atskiras dėžutes skirtingiems žaislų tipams.

Dideliu galvos skausmu tampa ir mintis, kaip tvarką palaikyti stalčiuose bei spintoje – pasitelkus tinkamą drabužių lankstymo metodą, galėsite pamiršti netvarką.

„Aš turiu būdą lankstyti rūbus, kad neapsiversti spintų – jeigu Marie Kondo stiliumi sulankstysite rūbus ar susuksit ir pastatysit juos stačiai, išėmus rūbą lieka graži skylutė ir į tą vietą, kai išplauni ir sulankstai, įstatai drabužį iš naujo. Iš šono visus rūbus matai ir nereikia raustis po stalčius, viskas išlieka labai tvarkinga“, – pasidomėti nauja technika ragina V. Drungilaitė.

Susidarykite planą

Vis dėlto, prieš šventes norisi, kad tvarka būtų ne tik matomose ir dažnai naudojamose vietose, bet ir seniausiai užmirštuose kampeliuose. Tam vertėtų susidaryti planą ar kalendorių bei nesitikėti, jog viską pajėgsite sutvarkyti per dieną.

„Nereikia užsibrėžti sau nerealių tikslų, turi apgalvoti, kiek ir ko gali padaryti, ar yra dar kas nors, kas gali sutrukdyti ir neleisti pabaigti darbo. Sakyčiau, geriausia paimti po kambarį per dieną, nes viso namo kiekvieno kampelio neįmanoma sutvarkyti per dieną.

Kai pats sau tvarkaisi, dar darai ir kitus darbus, susifokusuoti vien į valymą, ką darytų valytoja, yra neįmanoma, nes valytoja nieko neišmes, neatrinks, tiesiog viską pakels, išvalys ir gražiai padės atgal, o kai tvarkomės patys, įjungiame smegenis ir žiūrime – šito gal nebereikia, rūbai išaugti – dirba visai kiti smegenų pusrutuliai ir darome dvigubą darbą“, – pataria V. Drungilaitė.

Jeigu gyvenate dviejų aukštų name, tvarkymąsi pradėkite antrame aukšte nuo miegamųjų, mat ten viską pasidaryti užtrunka trumpiau, o daugiausiai laiko prireikia tvarkantis gyvenamąsias patalpas:

„Jeigu vonia yra viršuj, atsidarai langus, susitvarkai kambarius – pakloji lovas, išpureni pagalves, surenki šiukšles, nereikalingus daiktus, ką reikia nešti į apačią, išsisiurbi grindis. Tada išsivalai vonią, per tą laiką nusėda dulkės, grįžti į kambarį, nusivalai dulkes ir leidiesi į žemyn, kur yra daugiau patalpų ir reikia ilgiau tvarkytis.“

Vaida sako, jog virtuvę vertėtų tvarkyti pačią paskutinę – ten dažniausiai einame plauti skudurėlius, iš ten imame reikalingą tvarkymuisi vandenį ir kursuojame ne po vieną kartą.

Ant kiekvieno horizontalaus paviršiaus nusėda dulkės, todėl reikia nepamiršti, jog yra trys lygiai – aukščiau, per vidurį ir palei žemę, todėl visą laiką pradėkite valyti nuo aukščiausio lygio – nuvalykite aukštas lentynas, šaldytuvo viršų, tada valykite spinteles ir tai, kas yra akių lygyje, o galiausiai nuvalykite plintusus ir plaukite grindis.

Atsikratykite kenkėjų

Vis dėlto, net ir palaikant tvarką kartais nepavyksta išvengti įvairių kenkėjų, pavyzdžiui, pelių. Tam, kad atsigintumėte šių graužikų, turite užtikrinti, jog jiems nepavyks pasiekti maisto.

„Pelės keliauja į namus ir ten lieka, jeigu randa maisto, būtinai reikia žiūrėti, ką ir kur laikote namuose. Jeigu turit kažkokį maisto sandėliuką, nelaikykite maisto ant grindų, o tiesiog sudėkite į lentynas taip, kad prie jo negalėtų prieiti graužikai, viskas būtų sandariai uždaryta.

Pačioje virtuvėje, jeigu nepilate produktų į stiklinius indus, galima popierines ir plastikines pakuotes sudėti į indus, kurie sandariai užsidaro dangteliais. Jeigu prisibarsto, pavalyti, kad nebūtų, kuo maitintis graužikams, nes jie ateis tik ten, kur gali rasti maisto, nes jeigu prie jo neprieis, ten neliks, kai neturės kuo maitintis“, – pataria pašnekovė

Taip pat didelė problema visais metų laikais yra ir vaisinės muselės: nors jų dažniausiai galime aptikti šiltuoju sezonu, tačiau neaplenkia ir atvėsus orams. Kovoje su jomis padės itin paprastas būdas.

„Būna, jos iš kažkur atsiranda, gal koks vaisius supūva krepšyje, nepastebime ir jų atsiranda. Tereikia paimti pačią paprasčiausią stiklinę, įpilti acto ir uždengti maistine plėvele, padaryti keletą skylučių, jas tai pritraukia, jos įskrenda ir nebeišskrenda“, – paprastą būdą kovoti su vaisinėmis muselėmis atskleidė V. Drungilaitė.

Kenkėjai įsiveisia ne tik virtuvėje ir sukiojasi aplink maistą – dažnai vilnonių drabužių mėgėjams tenka kovoti su drabužinėmis kandimis, kurios patį mylimiausią megztuką gali paversti nebenešiojamu.

„Vasarai būtinai vilnonius rūbus reikia sudėti į vakuuminius maišus, kad nesulįstų kandys, nes jos mėgsta tik natūralius vilnonius drabužius. Visa tai išplovus, gerai išdžiovinus sudėti ir palikti vasaros sezonui, taip kandims nebus ko valgyti ir kur dėti kiaušinėlius“, – pataria pašnekovė.

Jei esate alergiški ir sergate astma, pašnekovė primena nepamiršti, jog namuose veisiasi dulkių erkutės, kurių išmatos gali sukelti alerginę reakciją. Daugiausiai šios erkės veisiasi miegamuosiuose ir šalia jų, tad verta prisiminti keletą patarimų:

„Tiems, kas alergiški dulkių erkutėms, ypatingai reikia keisti patalynę kas 5 dienas, patartina ją plauti karštoje temperatūroje ir, kai keičiame patalynę, siurbiant kambarį nusiurbti čiužinį, lovos rėmus.

Taip pat reikia pastoviai vėdinti patalpas, nes jos veisiasi šiltose vietose, aplink lovą ir čiužinį. Jeigu yra kilimai, kas šešis mėnesius juos reikėtų plauti, bet ne su gariniu, o plaunamu siurbliu. Be to, jos lenda į užvalkalų vidų, todėl geriausia, kad patalynė būtų su užtrauktuku, nes per skyles jos labai lengvai sulenda.“

Pataria, kaip tvarkytis efektyviau

Paklausta apie tvarkantis naudojamus valiklius bei ar juos galima pasigaminti patiems, pašnekovė patikina, jog daugeliu atveju namuose gamintas valiklis veikia, tik gali ne taip efektyviai pašalinti dėmes ar įsisenėjusį purvą.

„Veidrodžiams ir blizgiems paviršiams tinka vanduo su keliais lašais citrinų eterinio aliejaus, ypač kas turi problemų su astma, toks valiklis nealergizuoja“, – efektyvų valiklį išduoda pašnekovė.

Tam, kad tvarkymasis būtų efektyvus ir per mažiau laiko pasidarytumėte daugiau, moteris turi keletą patarimų. Pirmiausia, apgalvokite kiekvieną savo žingsnį, jog bereikalingai nevaikščiotumėte iš kampo į kampą, o eidami vis pavalykite tai, kas yra po ranka.

„Visiems sakau nevaikščioti tuščiomis – skuduriukas užpakalinėj kišenėj, pavyzdžiui, lipi į viršų laiptais, eini kažko paimti, kol lipi į vieną pusę nuvalai nuo laiptų plintusų dulkes, eini į apačią, nuvalai kitą pusę. Sekantį kartą praeidamas nuvalai visų paveikslų rėmus. Kol tvarkaisi viršuje, keletą kartų suvaikščioji į apačią ir per tuos vaikščiojimus praeidamas nuvalai viską koridoriuje, belieka išsiurbti ir išplauti grindis“, – pataria moteris.

Taip pat, einant iš vieno kambario į kitą arba leidžiantis iš antro aukšto ir jau, rodos, surinkus viską, kas turi atsidurti kitame kambaryje, dar kartą apsižvalgykite, ar tikrai nieko nepamiršote, jog nereiktų daryti dar vieno reiso. „Išankstinis paplanavimas labai padeda sutaupyti laiko“, – pridūrė pašnekovė.

Dar vienas puikus būdas tvarkantis ne tik pasiekti rezultato, bet ir smagiai praleisti laiką, tai įdarbinti ne tik rankas, bet ir smegenis, kad neprisigalvotumėte papildomų darbų.

„Kai tvarkausi pati, aš dar kažką tuo pačiu metu darau – įsijungiu, klausausi kokios tinklalaidės, knygos, man tai padeda, nes turi ne vien rankos dirbti automatiškai, bet ir smegenys, nes dirbdama vien rankomis pradedu prigalvoti papildomų darbų, kurios reikia padaryti, bet galbūt ne šiandien ir ne dabar“, – būdą susikoncentruoti atskleidė V. Drungilaitė.

Kartais pasitaiko, jog su dideliu užsidegimu pradėjus tvarkytis, vos įpusėjus prarandame motyvaciją – kad taip nenutiktų, Vaida pataria daryti pertraukas ir nepamiršti, koks rezultatas mūsų laukia:

„Pagalvojus apie gerą rezultatą išeis susitvarkyti. Pasilikit kitus darbus kitai dienai, aišku, nepasilikit paskutinei minutei, nes jeigu namai yra prižiūrimi, jie yra labai lengvai tvarkomi. Jeigu visada buvo šiokia tokia priežiūra, palaikoma tvarka, tikrai neprireiks daug laiko susitvarkyti.“