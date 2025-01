Prieš naktį išgerkite šio gėrimo: užmigsite turbo greičiu

Jei jums sunku atsipalaiduoti ir užmigti naktį, yra puiki priemonė, kaip tai įveikti. Iš tiesų, nepakankamas poilsis yra susijęs su padidėjusia kelių lėtinių ligų, įskaitant širdies ir inkstų ligas, aukštą kraujospūdį, nutukimą, diabetą ir insultą, rizika, rašo Eating Well.

Padeda užmigti

Pasak JAV Nacionalinio širdies, plaučių ir kraujo instituto, miego trūkumas – tai būklė, kuri atsiranda, jei nepakankamai miegate. Ramunėlių arbata gali būti šios problemos sprendimas.

Miego sutrikimams gydyti yra daug vaistų, tačiau daugelis receptinių vaistų gali sukelti priklausomybę, jei vartojami ilgą laiką.

„Dėl to susidomėta vaistažolėmis, ypač vaistažolių arbatomis, kaip natūraliu būdu pagerinti miego kokybę ir trukmę. Todėl ramunėlių arbata yra puiki alternatyva“, – teigia ‚Science Direct‘ ekspertai.

REKLAMA

REKLAMA

Savo ruožtu profilio leidinio „International Journal of Molecular Sciences“ ekspertai pabrėžia, kad ramunėlių arbata, pasižyminti raminančiu aromatu ir subtiliu gėlių skoniu, yra raminančiomis savybėmis gerai žinomas vaistažolių užpilas:

REKLAMA

„Jos atpalaiduojantis poveikis siejamas su apigeninu, aktyviu junginiu, kuris gali pereiti kraujo-smegenų barjerą ir prisijungti prie gama-aminosviesto rūgšties (GABA) receptorių smegenyse.“

Arbata (nuotr. 123rf.com)

Be to, tyrimai parodė, kad ramunėlės gali padėti sumažinti depresijos simptomus. Be to, šiltas ramunėlių arbatos puodelis pagerins miego kokybę.