Prie karaliaus sargybinio priėjo aklas berniukas: tai, kas įvyko toliau, pribloškė visus

Karaliaus sargybiniai pagal griežtą protokolą privalo nekalbėti ir nebendrauti su visuomene, todėl dažnai nebijo ir sušukti ant turistų, kurie prieina per arti ir bando fotografuotis.

Karališkoji gvardija stoja į sargybą prie Bakingamo rūmų ir Švento Džeimso rūmų Londone. Garsėjantys akylumu ir nepalaužiamumu, jie pagal griežtą protokolą negali bendrauti su lankytojais.

Tačiau visada yra išimčių – užfiksuota jautri akimirka, kai gvardijos narys pradžiugina aklą berniuką, rašo mirror.co.uk.

Vaizdo įraše 8 metų Aminas eina prie sargybinio ir trypteli koja, kad pagerbtų sargybinį. Atsakydamas gvardietis, dėvintis įprastą šalmą, pagerbia berniuką taip pat trypteldamas koja.

Prie „Twitter/X“ pasidalinto vaizdo įrašo rašoma: „Karališkosios kariuomenės kariai, kuriems paprastai draudžiama kalbėtis su lankytojais, pažeidė taisyklės dėl aklo vaiko.

Sargybinis į berniuko pasveikinimą tryptelint koja atsako stipriai tryptelėdamas koja į žemę.“

Ir po džiaugsmingos akimirkos laimingas vaikas, panašu, pasakė sargybiniui „geros dienos”, o paskui nuėjo savo keliais.

It’s Heart melting clip😘

King’s Royal soldiers, usually banned from speaking to visitors in England, bent the rules for a blind child.



The guard responds to the boy's foot salute by stamping his foot hard on the ground.



pic.twitter.com/K22H9kJDAi