  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Dvyniai

Prasideda viena sunkiausių metų pilnačių: skubiai įspėja 4 Zodiako ženklus

2025-12-02 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 12:20

Gruodžio 4-ąją bus galima atsisveikinti su priešpilnio mėnulio faze ir pasitikti pilnatį. Prognozuojama, kad ši data žymės reikšmingus pokyčius, o savaitė nusimato kupina iššūkių.

Vaiva Budraitytė, pilnatis (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)

0

Su visais, kuriems smalsu sužinoti, kas laukia ateityje, savo įžvalgomis apie pilnaties savaitę pasidalijo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.

Ji neslėpė, kad keturiems Zodiako ženklams šis laikas taps tikru išbandymu, tad siuntė naudingą patarimą.

Ši pilnatis – viena sudėtingiausių metuose

Kaip pasakojo V. Budraitytė, apie šios pilnaties savaitę teigiamai atsiliepti sunku, nes prasidės sudėtingas periodas.

„Ši savaitė bus labai sudėtinga, jos metu reikėtų pasisaugoti. Marso kvadratas su Saule duos labai didelį piktumą, tad iki pat 14 dienos bus ypatingai įtemptas laikas“, – teigė ji.

Pasak jos, ypatingai reikšmingos bus gruodžio 3 ir 7 dienos, kurių metu ji rekomendavo apskritai likti namuose.

Anot jos, tuo laiku geriausia sutelkti savo mintis į namų aplinką – ruoštis šventėms, valytis namus, sudarinėti dovanų sąrašus.

„Šiuo laiku galima pajusti padidėjusią įtampą, nerimą, tad šis laikas bus vienas sunkiausių periodų Lietuvai šiemet. Jis baigsis gruodžio 22-23 dieną“, – pasakojo pašnekovė.

Įspėjo 4 Zodiako ženklus

Pasiteiravus V. Budraitytės, kokia yra numatoma prognozė pilnaties savaitės astrologinė prognozė Zodiako ženklams, ji pranešė, kad keturiems iš jų bus sunkus metas.

Anot astrologės, šie ženklai turėtų būti itin atsargūs ir pasistengti daugiau laiko praleisti namuose.

„Labai turi būti atsargios Žuvys, Mergelės, Ožiaragiai ir Vėžiai“, – įspėjo ji.

Vis tik nors laikas numatomas gana sudėtingas, yra ir tų Zodiako ženklų, kuriems seksis gana neblogai.

„Pakankamai geras laikas bus Dvyniams ir Šauliams, Liūtams ir Vandeniams“, – aiškino pašnekovė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

