Prasideda itin svarbus metas Lietuvos tikintiesiems: kunigas Doveika labiausiai linki tik vieno

Advento laikotarpis šiemet truks nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 24 d. – tai metas, kai tikintieji kviečiami sustoti, pamąstyti apie savo gyvenimą ir pasiruošti Kalėdų šventei.
Advento reikšmė
Paklaustas apie tai, kokia yra Advento reikšmė, kunigas R. Doveika sako, kad kiekvienais metais katalikai savo metų tėkmėje švenčia tam tikras šventes, kurias lydi pasirengimo laikotarpis – prieš Kalėdas tai Adventas, prieš Velykas – Gavėnia.
„Advento laikotarpis Katalikų bažnyčios istorijoje susiformavo ir išsirutuliojo į patirtį, į kurią mes jau daugybę šimtmečių įžengiame kiekvienais metais. Tai keturių savaičių pasiruošimas Kalėdų įvykiui, kuris mums, tikintiems žmonėms, ženklina Dievo duotų pažadų išsipildymą.
Adventas talpina laukimo, pasirengimo, atvirumo, žingeidumo, vilties ir tikro žmogiško atsidusimo dėmenį, todėl jis kardinaliai skiriasi nuo Gavėnios laikotarpio“, – sako pašnekovas.
Kunigas pabrėžia, kad Advento laikas yra besilaukiančios moters metas – tai mėnuo, kai prisimenamas Marijos laukimas ir Dievo įsikūnijimas.
„Vyras ir žmona, laukdami kūdikio, yra pakeliami į naują gyvenimo etapą ir santykio kokybę, nes tik vaiko dėka jie tampa tėčiu ir mama“, – aiškina R. Doveika.
Dvasinė kelionė bei vidinis pasiruošimas
Kunigas R. Doveika atkreipia dėmesį, kad Adventas – tai šviesos laikotarpis, kviečiantis sulėtėti, įsiklausyti į save ir kitus, atsisakyti priešiškumo, karų, puikybės bei vidinių konfliktų.
„Per šias keturias savaites katalikai, saugodami tradicijas, girdėsime kvietimą atsisakyti, atsiprašyti, apgailėti, susitaikyti“, – sako jis.
R. Doveika ragina įsileisti į save gerumą ir dalintis juo kasdieniame gyvenime – ne tik materialiai, bet ir nuoširdžiai.
„Atlaužta gerumo duona, apsilankymas pas kaimyną, dalyvavimas adventiniuose labdaros renginiuose ar dovanos, kurios kyla iš širdies, – tai gyvenimiškas gerumas, kuris nieko nepažeidžia, nesumenkina ir visada yra prasmingas“, – teigia kunigas.
Pasak jo, Adventas primena, kad esame dovana – žmogaus kūną Kalėdų naktį Dievas priima kaip šventovę.
„Adventas mus kviečia vienas kitu rūpintis, vienas kitą gydyti, nes tarpusavio meilė yra pati stipriausia galia ir didžiausia dovana“, – pabrėžia pašnekovas.
Ragina atsižvelgti į 1 dalyką
Kunigas pasakoja, kad per keturias Advento savaites, kurias šiemet pradėsime lapkričio 30-ąją ir baigsime gruodžio 24-ąją, švęsdami Kalėdų nakties iškilmingą minėjimą, esame kviečiami leistis į kelionę, kad išeitume iš savo baimių.
„Per šias keturias savaites mes, katalikai, kurie lankome bažnyčią, saugome savo tradicijas, jomis didžiuojamės, jas puoselėjame ir perduodame savo vaikams, girdėsime kvietimą atsisakyti, atsiprašyti, apgailėti ir susitaikyti“, – sako jis.
Kunigas ragina įsileisti į save gerumą ir dalintis juo kasdieniame gyvenime – ne tik materialiai, bet ir nuoširdžiai.
Pasak jo, verta aplankyti kaimyną, dalyvauti labdaros renginiuose, paruošti kalėdines dovanas, kurios kyla iš širdies ir skirtos tiesiog suteikti džiaugsmo kitam.
Kunigo teigimu, toks gerumas yra paprastas, gyvenimiškas ir visada prasmingas – jis nieko nepažeidžia, nesumenkina ir niekada neišeina iš mados.
„Adventas mums primena, jog esame dovana – tu esi didžioji vertybė, tu esi šventykla, nes būtent žmogaus kūną Kalėdų naktį Dievas priima. Adventas mus kviečia vienas kitu rūpintis, vienas kitą gydyti, nes tarpusavio meilė yra pati stipriausia galia ir didžiausia dovana“, – pabrėžia jis.
Susilaikymas nuo mėsiškų valgių
R. Doveika primena, kad kiekvienas penktadienis yra abstinencijos diena, kai katalikai susilaiko nuo mėsiškų patiekalų kaip padėka už Dievo meilę ir Kristaus auką. Tai simbolinė praktika, padedanti suvokti dėkingumą ir gerbti gyvenimą bei aplinką.
„Kiekvienas penktadienis mums primena Kristaus kančią ir mirtį, todėl šią dieną susilaikome nuo mėsos valgymo. Ne dėl draudimo, bet iš dėkingumo už gyvybės dovaną“, – sako kunigas.
Pasak jo, mėsos atsisakymas nėra savęs baudimas, o pagarbus gestas, kviečiantis sutelkti dėmesį sau, savo kūnui ir dvasiai.
Kunigas taip pat atkreipia dėmesį į socialinę šio gesto prasmę: „Milijardai žmonių pasaulyje neturi, ką valgyti, todėl mūsų mažytis susilaikymas yra ir solidarumo ženklas – dėkingumo už tai, ką turime.“
Siunčia linkėjimą
Paklaustas, kokį linkėjimą norėtų perduoti visuomenei, kunigas R. Doveika sako, kad labiausiai linki drąsos, nes Adventas – tai ypatingas laikas, kviečiantis gyventi ne vien kasdieniais rūpesčiais, bet ir prisiminti praeitį bei atsiverti ateičiai.
„Noriu nuoširdžiai palinkėti visiems drąsos atsiverti – skirti laiko sau prisiminti praeitį, įvertinti ją, mąstyti apie ateitį, kad Adventas taptų laiku ne tik susikaupimui ir ramybei, bet ir įsiklausymui į save bei kitus“, – sako jis.
Kaip tikintis žmogus, R. Doveika ypač ragina atgaivinti maldą, kuri padeda sustiprinti ryšį su Dievu.
Pasak kunigo, viena unikaliausių Advento dovanų yra laikas bendravimui, todėl šiuo laikotarpiu verta daugiau dėmesio skirti buvimui kartu.
„Atraskime daugiau laiko būti šalia kitų, dovanokime dėmesį ir bendravimą su tais, kurie yra šalia mūsų. Linkiu, kad Advento laikas taptų šeimos laiku, kai kalbamės, būname kartu ir atrandame maldos dovaną“, – pabrėžia jis.
