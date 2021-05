Prakalbo staiga mirusios garsios Lietuvos šefės dukra: „Skaudu suvokti, kad daugiau niekada jos neapkabinsiu“

Žinia apie netikėtą moters mirtį pasidalijo Markučių bendruomenė, o vėliau jautrų laišką mamos atminimui parašė jos dukra Kamila.

„Mano mylimosios Mamytės atminimui“, – laišką pradeda ji.

„Man be galo skaudu suvokti, kad daugiau niekada jos neapkabinsiu ir nepaskęsiu jos glėbyje; kad neišgirsiu jos raminančio balso, skambaus juoko ar kaip ją ką nors įsiutina per telefono skambutį; kad nebeturiu galimybės jai paskambinti, paprašyti patarimo, nudžiuginti ar pasidalinti nerimu ar džiaugsmu; kad per šventes negalėsiu ruošti patiekalus kartu su mama ir močiute online ir kartu planuoti šventes“, – tęsia dukra.

„Man labai gaila, kad ji daugiau niekada neatvažiuos pas mane, kad ji nebus su manimi mano vestuvėse, kai pati tapsiu mama ir auginsiu savo vaikus. Niekas negali jos pakeisti ir niekas man nepadės kaip ji“, – jautriai rašo mergina.

„Tuo pačiu metu be galo didžiuojuosi būdama jos dukra"

Kamila sako, ji didžiuojasi tuo, kad Halina buvo jos mama. „Tuo pačiu metu be galo didžiuojuosi būdama jos dukra. Ji man yra didžiausias superinės moters pavyzdys. Ji mylėjo pasaulį ir žmones. Ji visada buvo atsidavusi žmonėms, ji puolė padėti, net kai jai pačiai nebuvo lengva. Ji mėgo keliones ir pašėlusius nuotykius. Ji buvo ištikima sau, atkakliai siekė savo tikslo, nepaisant aplinkinių teismais.

Ji buvo stipri, protinga ir kūrybinga moteris. Ji nugalėjo tiek daug kliūčių, visada turėjo sprendimą ir beprotiškas idėjas. Ji taip pat turėjo gydančią galią. Per jos karštas, raminančias rankas ir nuoširdžią širdį praėjo tiek daug žmonių. Ji mokėjo išklausyti, patarti ir motyvuoti.

Ir kaip jai patiko BBQ! Tai buvo jos tikroji aistra, ji galėjo apie tai kalbėti valandų valandas. Tai ji ir darė. BBQ mum kulinarinė studija suteikė jai tiek džiaugsmo, jos akys žaižaruojo nuo to, kad ji galėjo pasidalinti savo žiniomis su kitais, kad ją nuolat supo žmonės. Jai tai labai patiko. Daugiau 15 metų BBQ asociacijoje, prezidento pareigos, teisėjos titulas, laureato apdovanojimai ir tiek daug beprotiškų projektų. Būti BBQ mama tiek daug jai ir visiems ją pažinojusiems reiškė.

Aš be galo didžiuojuosi, kad, nors ir per trumpą, bet labai reikšmingą gyvenimą ji prisilietė prie daugybės gyvenimų, sutiko tiek žmonių, daug kam padėjo.

Žinau, kad dalelė jos yra kiekvieno, ją pažinojusio žmogaus širdyje. Ji buvo ryškiausia mūsų žvaigždė“, – rašo ji.

Dėkoja visiems, kurie tikėjo jos mama

Kamila sako, kad yra paliesta ir nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie tikėjo jos mama, palaikė ją sunkiu metu ir suteikdavo nors ir menkiausia priežastį džiaugtis.

„Ačiū visiems už tokius gražius žodžius, už atmintį, už emocijas ir pasidalijimą nuotraukomis bei įrašais. Jos gyvenimas buvo toks spalvingas, toks pilnas, toks džiaugsmingas, kad dabar, be jokios abejonės, visiems jos labai truks. Halina Bovševič išliks mūsų širdyse amžinai.

Tegul jos gyvenimas yra pavyzdžiu ir motyvacija. Tegul jos atminimas yra prieskoniu kiekviename patiekale, kibirkštim kiekvienoje liepsnoje ir šiluma kiekviename prisilietime. Myliu tave, Mamyte, ir ačiū už Tau nuostabų gyvenimą, kurį man padovanojai“, – jautriai laišką užbaigia dukra Kamila.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį mirė žinoma virtuvės šefė, „barbekiu mama“ vadinta Halina Bovševič. Liūdna žinia socialiniuose tinkluose pasidalino Markučių bendruomenė.

„Šiandien mus paliko mūsų visų mylima BBQ mom Halina Bowszewicz. Didelis ačiū jai už nuostabias šypsenas, puikias idėjas, nuotaikingas pamokėles. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius“, – jautriu įrašu dalinosi socialiniuose tinkluose.

Tai, kad moteris iškeliavo anapilin, buvo patvirtinta portalui zw.lt, ten pat pranešama, kad virtuvės šefė mirė šeštadienį po ilgai trukusios kovos su koronavirusu.