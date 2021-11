Plius dydžio modelis jurbarkietė sužavėjo pasaulį: savo pergale siunčia žinutę kitiems

Mergina vis dar negali patikėti, kad sulaukė tokios sėkmės, tačiau neslepia – kelias buvo nelengvas ir vingiuotas, o su iššūkiais teko susidurti dar pasiruošimo metu.

Kvietimas dalyvauti nustebino

Kelią į tarptautinį grožio konkursą Vitalijai atvėrė jos žinomumas – mergina greičiausiai daugeliui yra matyta ne tik televizijos ekranuose, bet ir ant žinomo moterims skirto žurnalo viršelio.

„Laidoje, kurioje buvo kalbama apie grožį, susipažinau su konkurso organizatore, latve Kristine Lindenblate. Ji mane pastebėjo ir užkalbino užkulisiuose. Davė savo vizitinę kortelę ir primigtinai siūlė sudalyvauti. Pažadėjau, jog tikrai pagalvosiu, dar truputį maloniai pasišnekučiavome, išsiskirstėme, o vizitinė kortelė nugulė mano piniginėje tarp kitų kortelių. Nuoširdžiai sakau, apie šį pasiūlymą greitai pamiršau. Iki šių metų rugsėjo, kai tvarkydama piniginę, visai netyčia atradau minėtąją kortelę“, – su šypsena prisimena pašnekovė.

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Akimirkos iš grožio konkurso

V. Jonikytei-Bacevičei išties nuskilo, mat į grožio konkursus patenka tik merginos, laimėjusios tokio tipo konkursus, o Lietuvoje tokių renginių niekas neorganizuoja.

„Mano didelei nuostabai su manimi susisiekė nacionalinė direktorė Katrina Lazdovska, kuri atsižvelgė į mano pasiekimus praeityje ir suteikė galimybę dalyvauti be ankstesnių laimėjimų tokiuose konkursuose“, – džiaugiasi ji.

Ir patekti čia, rodos, galėtų ne kiekvienas – dalyvės privalo kalbėti anglų arba rusų kalba, tiesa, galima samdyti vertėją, tačiau tuomet visas procesas apsunksta. O prisistatymas taip pat reikalauja pastangų:

„Visos privalėjo pasiruošti savo profilio nuotrauką, su kuria pristatė save. Taip pat tautinio kostiumo nuotrauką – parodyti savo šalies autentiškumą. Maudymosi kostiumėlio nuotrauką bei, žinoma, vakarinės suknelės fotografiją.“

Pačiai Vitalijai nekilo sunkumų nusprendžiant, kaip save pristatyti – ji sako viską dariusi natūraliai ir iš širdies, tiesiog parodė save tokią, kokia yra iš tiesų. Nesudėtinga buvo paruošti ir šalies pristatymo vaizdo įrašą, juk jos pačios kraujyje įaugusi lietuvybė.

Pasitaikė ir sunkumų

Dalyvėms tenka parodyti ir savo talentą, šiai užduočiai mergina pasirinko dainavimą ir studijoje įrašė savo mėgstamiausią Kalėdinę dainą.

„Man tai sukėlė daugiausiai streso ir galvos skausmo, kadangi paskutinį kartą dainavau dar mokykloje, taigi prieš gerus 15 metų. Po to mano „pasirodymai“ vykdavo tik duše arba vairuojant automobilį (juokiasi). Galiausiai, likus apie mėnesį iki konkurso, susirgau ūminiu bronchitu ir geroms trims savaitėms visiškai praradau balsą. Buvau supanikavusi. Kažkokios apvaizdos dėka balsas sugrįžo paskutinėmis dienomis ir įrašinėti teko paskutinę dieną“, – dabar su juoku prisimena pašnekovė.

REKLAMA

Galutinis variantas nustebino visus aplinkinius – visi išgirdo kitokį, dar negirdėtą Vitalijos balsą, kuris itin švelnus ir ramus, nors kasdienybėje daugeliui jis atrodo įsakmus ir rimtas.

Pandemijos apsuptyje, žinoma, konkurse teko dalyvauti nuotoliniu būdu – Vitalija juokiasi, jog namuose teko įsirengti studiją su tinkamu apšveitimu, estetišku fonu ir, svarbiausia, ramybe.

„Iš anksto gauni savo eilės numerį su pasirodymo laiku, stebi eigą gyvai ir lauki savo eilės, tuomet vedėjas tave prijungia prie gyvos transliacijos. Šie online pasirodymai vyko tris dienas. Iš esmės, viskas, ką darai, tai ruošiesi, puošiesi, dažaisi, šukuojiesi, apgalvoji, ką norėsi ir pasakyti ir nerimauji visą dieną, kas ištampo nervus iki maksimumo, pasirodai gyvai vos 2-3 minutes ir eini praustis. Šiek tiek komiška, bet tokia realybė buvo tas tris dienas“, – užkulisių šydą praveria V. Jonikytė-Bacevičė.

Iškovojo tris titulus

Vis dėlto, visas sunkus darbas, varžantis su dalyvėmis iš 11 šalių ir pastangos, kurias teko įdėti dalyvaujant, atsipirko su kaupu – Vitalija pelnė tris titulus ir tapo tituluočiausia šio konkurso dalyve. Ji įvertina kaip „Mrs. Top Of the World Plus Size Model“ už geriausią nuotrauką papildomos užduoties metu, kai savo jėgomis turėjo pasidaryti „fashion shoot“ stiliaus fotosesiją.

Taip pat mergina išrinkta ir žmonių mylimiausia dalyve – „Mrs. Top Of the World Plus Size People Choice“, o nuo antroje vietoje buvusios dalyvės atsiplėšė kone dvigubai. Labiausiai širdį šildo ne titulas, o žinojimas, jog žmonių pasirinkimu Vitalija yra nugalėtoja.

„Trečiasis ir pats svarbiausias yra „VICE Mrs. Top Of the World Plus Size 2021“ titulas. Tai vienas pagrindinių titulų. Buvau maloniai nustebinta ir be proto laiminga iškovojusi tokį įvertinimą tarptautiniame konkurse. Ypač kai esi dalyve iš šiol netituluota jokiame kitame grožio konkurse ir atstovaujanti tokiai mažai šaliai kaip Lietuva“, – džiaugsmo neslepia pašnekovė.

REKLAMA

Vitalija ne tik vienintelė dalyvė, iškovojusi tris titulus, bet ir pirmoji lietuvaitė tokio tipo konkurse. Ji neslepia, jog atsakomybė buvo didelė, o ir pati yra ta, kuri suka galvą net dėl mažiausių detalių:

„Aš išvis iš tų žmonių, kurie stresuoja daug ir dažnai netgi dėl visai nesvarbių priežasčių. O čia, atstovauti savo šalį ir būti pirmai tokiame konkurse, man tai „išgadino“ tikrai daug nervų (juokiasi). Tik žinojimas, jog galbūt bent vienu žingsneliu mūsų šalis bus arčiau supratimo, jog grožis nėra viena 90-60-90, visą laiką guodė ir palaikė.“

Didelį palaikymą rodė ir moters vyras, kuris kiekvieną minutę, kad ir ko beprireikdavo, būdavo šalia ir ištiesdavo pagalbos ranką. Pašnekovė dėkinga ir kiekvienam aplinkos žmogui, kuris prisidėjo ir palaikė – be jų, greičiausiai, dabar negalėtų džiaugtis pasiekimais ir jais dalintis.

„Kantriai laukė manęs fotosesijose. Labai skatino talentų šou rinktis dainavimą, nors pati savo balsu nepasitikėjau. Važinėjo su manimi visur, kur tik prireikdavo ir visada žinojo, ką pasakyti akimirkomis, kai atrodė jau tuoj tuoj pasiduosiu“, – šiltai pasakojo V. Jonikytė-Bacevičė.

Siunčia žinutę kitiems

Suprantama, kiekviena patirtis išmoko ir tam tikrų pamokų ir nors daugelis į grožio konkursus žiūri skeptiškai, Vitalija pabrėžia, jog tai ne tik išorinio, bet ir vidinio grožio šventė:

„Tai nėra vien tik grožio konkursas. Tai ir vidinio grožio šventė. Galimybė aptarti mums svarbias socialines problemas, pasidalinti savo patirtimis su visu pasauliu. Tai labai išlaisvina, auteikia jėgų.

Problema, kurią aš iškėliau konkurso metu, liečianti ir mane pačią, yra šeimų neturinčių vaikų klausimas. Visuomenės požiūris į moterį, kuri yra tam tikro amžiaus, tačiau vis dar nėra susilaukusi atžalų. Tokios moterys, šeimos patiria spaudimą, sulaukia neigiamų reakcijų ir netgi yra smerkiamos. Man tai ypač artima, nes aš pati neturiu vaikų ir turiu tikrai didelį ratą bevaikių draugų. Esu stipri ir gerai suvokiu savo pasirinkimus. Tačiau, kaip ir visi kiti, labai dažnai, per dažnai, girdžiu tą klausimą – „kodėl?“. Iš tiesų nėra svarbu, kodėl šeima nesusilaukia vaikų – tai fiziniai negalavimai, emocinės problemos, finansų trūkumas, karjera ar tiesiog, iš esmės nenoras turėti vaikų. Kiekvienas turi teisę rinktis ir nebūti už tai smerkiamas.“

REKLAMA

Galiausiai, grožio konkurso dalyvė pabrėžia, jog kiekvienas esame unikalus ir gražus ir to neapibrėžia mūsų išvaizda – svarbiausia tai, kas yra viduje.

„Jūs esate jūs ir niekas šito iš jūsų neatims. Siekite savo tikslų, pildykite savo svajones, nesvarbu, kokios didelės ar mažos jos bebūtų. Niekas neatsuks laiko ir nesugrąžins jums šios dienos. Dienos, kurią praleidote veltui, grauždamos save dėl savo "netinkamo" svorio, "nepakankamai" geros išvaizdos ar „per mažų“ pasiekimų gyvenime.

Ko labiausiai noriu ir linkiu mūsų šalies žmonėms, tai daugiau tolerancijos. Nustokime baksnoti į žmones dėl jų svorio, išvaizdos ir panašiai. Daugiau dėmesio skirkime savo gyvenimo kokybei. Gal tada ir ant kitų pykti nebereikės? Galiausiai, apie pusė žmonių mūsų visuomenėje yra vadinamasis „plius dydis“, tiek moterys, tiek vyrai. Tai nuvertindami tokius žmones dėl svorio mes „nurašome“ pusę mūsų šalies – talentingų, kūrybingų, drąsių, protingų, daug pasiekusių žmonių. Kokia nesąmonė!“, – žinutę visai tautai siunčia V. Jonikytė-Bacevičė.