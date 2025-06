Plinta užburiantis vaizdo įrašas iš Kėdainių rajono: sunku atitraukti akis

Sidabriškuosius debesis Lietuvoje bus galima matyti iki liepos mėnesio pabaigos.

Parodė visiems

Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje buvo pasidalinta įstabiu dangaus reiškiniu – sidabriškaisiais debesimis.

Meteorologai patarė, kada rekomenduojama dažniau pažvelgti į dangų, siekiant patiems savo akimis išvysti šį reiškinį danguje.

REKLAMA

REKLAMA

„Pagreitintas vaizdas: Sidabriškieji debesys (NLC) trečiadienio naktį.

Kadangi tai yra dedesys, sudaryti iš smulkių snaigelių (tik esančių net 75-85 km aukštyje), todėl jie nuolat keičiasi, banguojasi ir pan.

REKLAMA

Kartais NLC būna daug ir ryškių, kartais jie pakyla labai aukštai virš šiaurinio horizonto. Šiuos debesis bus galima stebėti iki pat liepos pabaigos.

NLC pasirodo ne kiekvieną naktį, bet patys ryškiausi būna maždaug laikotarpyje tarp Joninių ir liepos vidurio. Kai kada jie apima net pusę dangaus skliauto. Būtent tada ir padaro didžiausią įspūdį.

Tokių įspūdingesnių naktį per vasarą pasitaiko tik iki 4-5. Dažnu atveju NLC būna prie horizonto. Irgi žėri gražiai, bet daug mažiau įspūdingai. Be to miestuose (kur horizontą matyti sunkiau) ne visuomet pavyksta juos pastebėti.

REKLAMA

REKLAMA

Kai susidaro ryškūs NLC geriausia važiuoti prie didesnio ežero. Reikėtų taikyti į tokį krantą kur už ežero matyti NLC. Tuomet užfiksuosite labai gražių kadrų su sidabriškųjų debesų atspindžiais vandenyje

Gediminas Kačerauskas Photography | Orų entuziastai

Kėdainių r. 2025-06-04, 00:19-03:03 val.“, – buvo rašoma įraše.