Plinta šokiruojantis vaizdo įrašas iš Vilniaus: sunku patikėti, kad tai vyksta

Interneto svetainių bei elektroninių parduotuvių kūrėjas ir aktyviai socialiniuose tinkluose dalyvaujantis Vilius Jurgaitis savo „TikTok“ paskyroje pasidalijo sukrečiančio socialinio eksperimento įrašu.

Vaizdo įraše galima matyti, kad berniukas skubiai ėjo prie skirtingų praeivių ir kreipėsi į juos sakiniu: „Laba diena, kažkoks vyras nori mane pavogti. Ar galite paskambinti mano tėčiui?“

Berniukui iš paskos sostinės gatvėse sekęs vyras praeiviams sakė: „Ateik, ateik. Aš jį turiu pas mamą nuvežti.“

Praeivių reakcijos stebina

Pirmasis vaizdo įraše parodytas vyras – Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas. Berniukui priėjus prie jo ir paaiškinus situaciją, rektorius suskubo imtis veiksmų.

Artyn priėjęs „pagrobėjas“ aiškino praeiviui, kad turi nuvežti berniuką pas mamą, tikino, kad kalba rimtai, o rektorius šiam atšovė – „Nu baikit. Nejuokaukit“ – ir apglėbė berniuką.

Visgi, tokio elgesio pavyzdys vaizdo įraše – vienintelis. Labiausiai stebino praeivių reakcijos, kuriose dauguma iš jų išklausė mažametį, tačiau jokių veiksmų dėl berniuko saugumo nesiėmė.

Jau sekančioje situacijoje užfiksuota, kaip sostines gatve einanti moteris pamato berniuką ir išklauso jo pasakojimą, tačiau artyn priėjęs „pagrobėjas“ tepasako, kad veš berniuką pas mamą ir nusiveda kartu su savimi. Praeivė neapsaugojo berniuko, tačiau eidama tolyn darkart atsigręžė pasižiūrėti.

Trečioje situacijoje berniukas priėjo prie jauno vyro, kuris ėjo gatve įsidėjęs belaides ausines. Mažamečiui pradėjus kalbėti, vyras išsitraukė iš ausies ausinę ir išklausė berniuką. Tuomet perklausė jį – „Pagrobti? Ką reiškia pagrobti?“, – tačiau vaiką už rankos jau vedėsi nepažįstamas vyriškis, o praeivis liko stovėti suglumęs.

Nepaliko abejingų

Prieš dvi dienas socialiniame tinkle patalpintas įrašas sulaukė dėmesio – jį peržiūrėjo net 273,5 tūkstančiai žmonių, o po įrašu pakomentavo 259 žmonės.

Dauguma iš jų stebėjosi, kaip galima taip abejingai reaguoti į mažamečio berniuko pagalbos prašymą. Kai kurie iš jų gėdino praeivius ir sakė, kad tai – baisu.

Vienas pakomentavusiųjų rašė: „Vienas sureagavo... Baisu, kiek zombių ir pilkos masės.“

Kita moteris komentavo: „Nesvarbu, tai vaidyba ar ne, bet žmonės turėtų tokiu atveju vaiko neatiduoti! Keista žiūrėti.“

Trečia moteris gyrė R. Petrauską: „VU rektorius vienintelis sureagavo adekvačiai.“

Ketvirtuoju komentaru buvo sakoma: „Aš nesuprantu, ką jie dar galvoja... Iškart vaiką privalai apsaugoti po tokių dalykų.“

Vaikų pagrobimai

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie vaikų pagrobimus yra pasakojusi Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Natalija Kurčinskaja.

Pasak jos, tokių atvejų, kuomet dingsta vaikai, Lietuvoje per metus pasitaiko tikrai nemažai. N. Kurčinskaja kalbėjo, kad jie skaičiuojami ne šimtais, o tūkstančiais per metus. Pasak jos, apytikriai tokių atvejų pasitaiko 2 000-3 000 per metus. Ji teigė, kad skiriasi tik dingimo priežastys.

„Kartais vaikai pabėga iš namų, kartais vienas iš tėvų pagrobia vaiką ir apie šiuos atvejus pranešama kaip apie dingimus“, – pasakojo Dingusių žmonių paramos centro direktorė.

Paklausta apie tai, kokio amžiaus vaikai dažniausiai patenka į pagrobėjų akiratį, N. Kurčinskaja pasakojo, jog tai – ikimokyklinio amžiaus vaikai.

„Tai yra maždaug 4-7 metų vaikai, kuriuos jau darželyje reikėtų mokyti apie tai, kad gali nutikti tokie atvejai“, – teigė specialistė.