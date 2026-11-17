Gera savijauta nėra priežastis atsisakyti profilaktikos
Ankstyvos stadijos prostatos navikai dažniausiai nesukelia jokių simptomų. Vyras gali jaustis gerai, normaliai šlapintis ir neturėti jokių nusiskundimų. Tokiais atvejais svarbu įvertinti paciento amžių ir individualią riziką.
„Pavyzdžiui, jeigu šeimoje buvo prostatos vėžio atvejų, apie tai reikėtų informuoti gydytoją. Profilaktinio patikrinimo nereikėtų atsisakyti vien dėl simptomų nebuvimo“, – sako dr. T. Januškevičius.
Šiuo metu prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa Lietuvoje skirta 50–69 metų (imtinai) vyrams, o nuo 45 metų joje gali dalyvauti vyrai, kurių tėvai arba broliai sirgo prostatos vėžiu. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį ir į individualius rizikos veiksnius ar atsiradusius simptomus.
„Ne visais atvejais galima delsti ir laukti planinės patikros. Visada yra galimybė pasitarti su savo šeimos gydytoju ar gydytoju urologu“, – primena specialistas.
Kokie pokyčiai turėtų paskatinti neatidėlioti vizito pas urologą? Pasitikrinti reikėtų, jeigu susilpnėja šlapinimosi srovė, sunkiau pradėti šlapintis, tenka dažniau keltis naktį, atsiranda jausmas, kad šlapimo pūslė nevisiškai išsituština, ar vargina kiti apatinių šlapimo takų simptomai.
„Nereikėtų ignoruoti ir kraujo šlapime ar spermoje, skausmų dubenyje, nugaroje ar kauluose“, – atkreipia dėmesį gydytojas.
Padidėjęs PSA dar nėra vėžio diagnozė
Vienas iš prostatos būklei įvertinti atliekamų tyrimų yra PSA koncentracijos nustatymas kraujyje. Padidėjęs rodiklis dažnai sukelia nerimą, tačiau, pasak dr. T. Januškevičiaus, jis nebūtinai reiškia, kad Jūs sergate prostatos vėžiu.
„PSA gali būti padidėjęs dėl gerybinės prostatos hiperplazijos, prostatito, šlapimo takų infekcijos ir daugelio kitų priežasčių. Todėl vien padidėjęs PSA nėra vertinamas kaip diagnozė. Reikėtų vertinti individualiai: vyro amžių, prostatos dydį, šeiminę anamnezę bei kitus rizikos veiksnius. Esant padidėjusiam PSA, reikėtų apsilankyti pas gydytoją urologą“, – paaiškina specialistas.
Tolesni sprendimai taip pat priimami vertinant ne vieną tyrimo rezultatą, o visą turimą informaciją.
„Žiūrime ne tik į vieną skaičių, bet ir į jo dinamiką, taip pat į vyro amžių, prostatos dydį, PSA tankį, šeimos istoriją bei kitus veiksnius. Jeigu įtarimas išlieka, tikslinga atlikti prostatos magnetinio rezonanso tomografiją (MRT). Padedant gydytojams radiologams, MRT leidžia nustatyti, ar prostatoje yra įtartinų židinių“, – pasakoja gydytojas.
Derinant visus turimus rezultatus ir naudojantis prostatos vėžio rizikos skaičiuoklėmis, atrenkami pacientai, kuriems reikalinga pritaikomoji prostatos biopsija. Tačiau ir jos poreikis dar nereiškia, kad vėžys būtinai bus nustatytas.
„Galutinai diagnozę patvirtina arba paneigia biopsijos metu paimto audinio histologinis ištyrimas. Taigi šiandien nedarome biopsijos vien dėl to, kad PSA yra padidėjęs“, – pabrėžia dr. T. Januškevičius.
Nustačius prostatos vėžį, gydyti iš karto reikia ne visada
Išgirdus prostatos vėžio diagnozę, pirmiausia svarbu išsiaiškinti, koks tai vėžys, kokia jo stadija ir kokiai rizikos kategorijai jis priskiriamas.
„Kartais sprendimas, ar reikalingas aktyvus gydymas, priklauso ne nuo vieno veiksnio. Neužtenka tik diagnozuoti vėžį, reikia vertinti visą individualią paciento situaciją“, – sako gydytojas.
Ne kiekvienas atvejis reikalauja aktyvaus gydymo. Pacientams, kuriems nustatomas žemos rizikos prostatos vėžys, dažniausiai gali būti taikomas aktyvus stebėjimas.
„Tokiais atvejais pacientui detaliai išaiškinama jo situacija, paaiškinama apie galimą ligos agresyvumą, vertinami individualūs veiksniai ir skiriami reguliarūs apsilankymai pas gydytoją urologą“, – paaiškina specialistas.
Gydymo pasirinkimą lemia ne tik pati liga
Kai gydymas reikalingas, jo pasirinkimas pirmiausia priklauso nuo pačios onkologinės ligos. Tačiau vertinami ir individualūs veiksniai: amžius, bendra sveikatos būklė, šlapinimosi ir seksualinė funkcijos, lėtinės ligos bei kitos aplinkybės.
„Labai svarbu ir tai, ko tikisi pats pacientas. Lokalaus prostatos vėžio atveju dažniausiai renkamasi tarp operacijos ir radioterapijos, o pažengusio vėžio atveju taikomas labiau kompleksinis gydymas“, – sako dr. T. Januškevičius.
Vienas iš pagrindinių lokalaus prostatos vėžio gydymo metodų yra operacija. Ji gali būti atliekama pasitelkiant robotu asistuojamą chirurgiją.
Robotinė chirurgija: sistemą valdo chirurgas
Robotinėse sistemose instrumentai pritvirtinti prie roboto rankų ir nuotoliniu būdu valdomi iš specialios konsolės. Sistemą valdo chirurgas, naudodamasis rankiniais robotiniais valdikliais, kurie leidžia tiksliai atkartoti žmogaus atliekamus judesius.
„Robotinė chirurgija suteikia įvairių privalumų: užtikrina ergonomiškesnes darbo sąlygas, itin gerą operacinio lauko matomumą dėl aukštos raiškos erdvinio 3D vaizdo ir leidžia tiksliai valdyti instrumentus, pasižyminčius plačia judesių amplitude. Visi šie privalumai palengvina darbą palyginti anatomiškai sudėtingoje ir siauroje vietoje – dubens srityje“, – paaiškina gydytojas.
Kai onkologinė situacija leidžia, robotinė chirurgija taip pat suteikia galimybę tiksliau atlikti prostatos neurovaskulinius pluoštus tausojančias operacijas, siekiant išsaugoti erekcijos funkciją.
Pasitikrinti verta ir nejaučiant nusiskundimų
Vyrams, kurie jaučiasi sveiki ir pas urologą dar nėra lankęsi, dr. T. Januškevičius primena apie Lietuvoje veikiančią prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą.
„Nereikia bijoti PSA tyrimo. Jis atliekamas iš kraujo, o jo padidėjimas nebūtinai reiškia, kad bus nustatytas vėžys. Jeigu šeimoje yra buvę prostatos vėžio atvejų, rekomenduočiau vyrams pasikalbėti apie savo individualią riziką su gydytoju urologu. Jaustis sveikam ir neturėti nusiskundimų yra puiku, bet tai nėra priežastis pamiršti profilaktiką“, – sako gydytojas.
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