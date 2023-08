Per karščius miegate nuogi? Turi jums liūdnų žinių

Karščiai ir tropinės naktys kai kuriems gali būti bemiegės, kiekvienas griebiasi visų įmanomų priemonių, kad pavyktų išsimiegoti – vieni miega įsijungę ventiliatorių, kiti nusimeta visus drabužius ir miega nuogi. Pastarasis sprendimas nėra toks geras, kaip gali atrodyti, rašo dailyrecord.co.uk.

Liūdna žinia mėgstantiems miegoti nuogiems

Gali atrodyti, kad miegojimas nuogiems gali padėti nesukaisti ir komfortabiliai išsimiegoti. Tačiau, pasak miego eksperto Abbaso Kanani, tai nesuteikia jokios naudos, veikiau priešingai.

A. Kanani sakė: „Prakaitas kaupiasi ant kūno ir lieka ant jo, kai miegame nuogi. Nors gali atrodyti, kad miegojimas be miego drabužių yra geriausia išeitis, vis dėlto, tai nėra tiesa.

Lengvi miego drabužiai iš orui pralaidžių audinių yra būtini, nes jie sugeria prakaitą nuo kūno, todėl kūnas lengviau atvėsta ir miegoti būna daug patogiau.“

Eksperto teigimu, nusimesti pižamos karštą naktį tikrai nereikėtų. Vietoj to, jis turi keletą naudingų patarimų.

„Miego drabužiai iš natūralių audinių, pavyzdžiui, medvilnės ar lino, yra pralaidūs orui ir gerai sugeria drėgmę. Jie sugeria prakaitą nuo odos ir praleidžia orą, kuris atvėsina kūną“, – patarė miego ekspertas.

Kad karštą naktį išsimiegotumėte dar geriau, pasinaudokite ir kitais specialisto patarimais. Pavyzdžiui, miegamajame dieną užtraukite naktines užuolaidas, kad kambarys neprikaistų.

Prieš miegą taip pat galite sumažinti kūno temperatūrą nusiprausdami po šaltu dušu. Prieš miegą kūno temperatūra turėtų nukristi, tad dušas padės tai padaryti greičiau.

Prieš eidami miegoti, galite sudrėkinti patalynę, kad ji vėsintų. Naudodami purkštuvą, šaltu vandeniu apipurkškite antklodes, čiužinį ir pagalvę. Taip pat vėsiu vandeniu galite apsipurkšti ir savo veidą, kaklą ir riešus, jei jums per karšta.

Be to, jei miegate po dvigule antklode, iškeiskite ją į plonos, orui pralaidžios medžiagos antklodės užvalkalą, kad naktį taip nesukaistumėte. Jei jums tai priimtina, miegokite neužsikloję pėdų, nes karštis pasišalina per galvą ir pėdas – užsiklojus šias kūno dalis, sulaikote šilumą.