Pažintinių kelionių kryptys, kurias šią vasarą rekomenduojama lankyti su vaikais

Ką vertėtų žinoti keliaujant su vaikais

Kaip teigia „Novaturo“ pažintinių kelionių skyriaus vadovė Lilijana Degutytė, vaikų amžius renkantis atostogų vietą, labai svarbus. „Keliaujant su vyresniais vaikais, svarbu, kad jie jaustųsi dalyvaujantys priimant šį sprendimą. Pavyzdžiui, vaikai galėtų papasakoti, užrašyti ar net nupiešti, ką norėtų nuveikti per atostogas, tačiau, žinoma, kartu reikėtų valdyti lūkesčius, kad nesusidarytų įspūdis, jog tėvai išpildys visus norus. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkta atostogų vieta galėtų pasiūlyti alternatyvų ir galimybių, atitinkančių tiek vaikų, tiek suaugusiųjų poreikius“, – pažymi specialistė.

Pasak L. Degutytės, pažintinės kelionės autobusu su vaikais – puikus būdas šeimai daugiau laiko praleisti kartu visos kelionės metu, tokiu būdu netgi užmegzti gilesnį ryšį, tačiau joms būtina tinkamai pasiruošti. „Nepriklausomai nuo amžiaus, keliaujant itin svarbu komfortas, todėl aprenkite vaikus patogiais ir praktiškais drabužiais. Be to, pasirūpinkite, kad su savimi turėtumėte papildomų drabužių persirengti, jei jų prireiktų. Kadangi kelionės autobusu su vaikais – puikus būdas bendrauti, suplanuokite įvairias veiklas, į kurias visi kartu galėtumėte įsitraukti. Pavyzdžiui, pasirūpinkite užduočių ar spalvinimo knygelėmis, sudoku galvosūkiais ar kryžiažodžiais. Be to, keliaudami autobusu visada galite paskatinti vaikus mėgautis apylinkės vaizdais pro didelius langus, pasakoti istorijas ir kartu diskutuoti apie atsiveriančius nuostabius vaizdus“, – pataria turizmo specialistė.

Ji sako, kad pažintinės kelionės tikrai neprailgsta, nes gidas pasakoja vaikams įdomias istorijas, žaidžia žaidimus bei organizuoja viktorinas, kuriose galima laimėti prizus. Žinoma, tokios kelionės metu vertėtų pasirūpinti ir tinkamais užkandžiais bei pasiimti pledą ir patogią pagalvėlę, jei vaikas norėtų nusnūsti.

Nuotykių kupini Disneilendo ir Asterikso pramogų parkai

Kaip teigia L. Degutytė, Paryžiaus Disneilendas išlieka viena populiariausių vietų kelionėms su vaikais. „Disnėjaus parkai visame pasaulyje kasmet sulaukia daugybės lankytojų. Šios kelionės metu aplankysite daugiau nei 5 pasakų šalis. „Svajonių šalyje“ kartu su Piteriu Penu keliausite žvaigždėtu dangumi, bandysite įveikti „Smalsiosios Alisos labirintą“. Taip pat skriesite ant drambliuko Dambio nugaros, patirsite Laukinių Vakarų realybę bei pamatysite tikrąjį Karibų jūros piratų gyvenimą. Visos šeimos lauks šviesų paradai, susitikimai su Volto Disnėjaus personažais bei fejerverkai.“

Tuo tarpu pačių prancūzų labai mėgstamas Asterikso pramogų parkas pasakoja linksmą Asterikso ir karingųjų galų istoriją, kai romėnai vis bando nugalėti galus, bet jie kaskart išsisuka. „Keliaudami per „Galiją“, „Romėnų imperiją“, „Graikiją“, „Vikingų šalį“ sutiksite ne tik Asteriksą su Obeliksu, bet ir kitus žinomus herojus. Menhiro greituoju traukiniu skriesite vandens trasa, bobslėjaus rogėmis dardėsite per kalnus, pasikinkysite magiškus žirgus bei patirsite daugybę nuotykių“, – pasakoja turizmo specialistė.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pažintinių kelionių kryptys, kurias šią vasarą rekomenduojama lankyti su vaikais

Žinių pasaulis Tartu AHHAA mokslo centre ir Talino laivų muziejus

Norint kartu smagiai praleisti laiką ir pasisemti daugybę įspūdžių, nebūtina vykti toli. Pavyzdžiui, galite aplankyti kaimyninėje Estijoje, seniausiame mieste Baltijos šalyse – Tartu įsikūrusį AHAA mokslo centrą, užimantį daugiau nei 3000m2 plotą, kuris padalintas į tris ekspozicijų sales.

„Tai didžiausias mokslo centras Baltijos šalyse, kuriame patys drąsiausi galės važiuoti dviračiu 8m aukštyje įtemptu trosu, nusifotografuoti su sprogstančiu balionu, praeinant tuneliu išbandyti savo koordinaciją bei patirti kitų nuotykių. Tuo tarpu Gyvosios gamtos salėje įrengtas 6000 litrų akvariumas su daugybe koralų ir žuvų iš Raudonosios jūros bei vienintelis visame pasaulyje uždarose patalpose esantis skruzdėlynas, kuriame galima stebėti daugiau kaip 20000 čia esančių skruzdėlių gyvenimą. Mokslo centre taip pat galima pašaudyti vandens patranka, sukurti vandentiekio sistemą ir net stebėti kaip susidaro tornadas. Be to, čia yra pirmas Estijoje demonstracinis elektromobilių centras, kuriame galima palyginti vidaus degimo ir pravažiuoti elektromobilio simuliatoriumi“, – pasakoja „Novaturo“ pažintinių kelionių skyriaus vadovė.

Keliautojai taip pat turės galimybę susipažinti su Tartu miestu ir Talino laivų muziejaus ekspozicija, įrengta XX a. veikusiuose hidroplanų angaruose, ankstesnėje Petro Didžiojo jūrų tvirtovės teritorijoje. „Galėsite apsilankyti tikrame povandeniniame karo laive ir sužinoti apie jūreivių kasdienybę, taip pat išbandyti hidroplano skrydžio simuliatorių bei pamatyti didžiausią abu pasaulinius karus išgyvenusį garinį ledlaužį Suur Tõllir“, – pasakoja L. Degutytė.

Nepamirštami įspūdžiai Vroclavo „Afrykariume“ ir „Energylandia“ bei „Suntago“ pramogų parkai

Turizmo specialistė sako, jog kelionė Vroclave patiks ne tik pramogų parkų bei atrakcionų mėgėjams. Jo išskirtinis simbolis – nykštukas, kurių pilnas visas miestas. „Tiems, kurie nori pamatyti visus nykštukus, net išleistas žemėlapis ir sukurta programėlė išmaniajam telefonui, kur rasite trumpą kiekvieno nykštuko aprašymą.“

Taip pat Vroclave yra pats didžiausias ir seniausias Lenkijoje zoologijos sodas. 33 hektarų teritorijoje galėsite išvysti 1100 skirtingų rūšių gyvūnų. „Pavyzdžiui, čia gyvena retas baltos spalvos bengališkasis tigras, o didžiausią įspūdį palieka pirmasis ir vienintelis pasaulyje objektas „Afrykarium“, skirtas pristatyti Afrikos ekosistemą. Begemotai, rykliai, vėžliai, ruoniai ir pingvinai, tai tik maža dalis visų gyventojų“, – teigia L. Degutytė.

Nepamirštami įspūdžiai laukia ir atrakcionų mylėtojų, kuriuos jie patirs didžiausiame Lenkijoje atrakcionų parke „Energylandia“, įsikūrusiame 70 hektarų plote. Čia įrengti 123 atrakcionai, tinkantys vaikams, paaugliams ir suaugusiems. „Parke yra trys pagrindinės zonos: Bajkolandia (skirta patiems mažiausiems), Šeimos zona ir Ekstremalioji. Patys mažiausi parko lankytojai galės šėlti daugybėje karuselių, traukinukų ir kitų atrakcionų, tuo tarpu Šeimos zonoje įkurtame Vikingų kaimelyje galėsite susipažinti su vikingų gyvenimu bei išbandyti vikingų laivą. Be to, parke veikia atrakcionai, kuriuose karštą vasaros dieną atsigaivinsite, nes būsite apipilti vandeniu.“

Tuo tarpu didžiausiame Europoje vandens atrakcionų parke „Suntago“ galima pasijusti lyg džiunglėse: čia palaikoma 32 laipsnių šiluma bei auga virš 700 palmių medžių, atgabentų iš Kosta Rikos, Malaizijos ir Floridos. Parke veikia 32 vandens čiuožyklos, lankytojus džiugina bangų, „Nuotykių upės“ baseinai, taip pat ir zonos, skirtos patiems mažiausiems, Negyvosios jūros druskos bei mineralinio vandens baseinai ir net 10 skirtingų saunų bei pirčių.