Pavojingi vitaminų deriniai: pasakė, kurių negalima vartoti netgi su kava ir žaliąja arbata

Su kuo „nedraugauja“ geležis?

Vartojant geležį mūsų kasdienėje ryto rutinoje yra nemažai vartojamų maisto produktų ar gėrimų, mažinančių geležies įsisavinimo į organizmą, pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė.

„Geležį yra geriausia vartoti rytais, dar nieko nevalgius. Tik didžiausia problema, kad kai kurie iš mūsų rytą pradedame su kavos arba arbatos puodeliu bei pieno produktais. Visi jie sutrikdo geležies pasisavinimą irgi netgi gali sukelti geležies stokos anemiją. Apie šią ligą pirmiausia gali išduoti tokie simptomai kaip nuovargis, silpnumas, dažnesnis pulsas, raumenų silpnumas, dusulys, galvos skausmai. Kalbant apie kitus vitaminus, vartodami geležį venkite kalcio ir magnio“, – pasakoja vaistininkė.

Vaistininkė pabrėžia, kad norint geriau įsisavinti vartojamą geležį, reikėtų 3-4 valandas susilaikyti nuo kavos, žaliosios arbatos ir pieno produktų, rašoma pranešime spaudai.

Kokius vitaminus vartojant vengti kavos?

Vaistininkė pasakoja, kad kofeino poveikis yra panašus į diuretikų, kurie skatina dažnesnį šlapinimąsi, o tai itin nenaudinga B grupės vitaminams, taip pat vitaminui C.

„Kadangi kofeinas skatina šlapinimąsi, tokie vandenyje tirpūs vitaminai kaip B grupės vitaminai ir vitaminas C gali būti išeikvoti dėl skysčių netekimo. Taip pat kuo daugiau kavos išgeriama, tuo stipriau kofeinas trukdo mūsų organizmui pasisavinti vitaminą D. Gera žinia ta, kad visiškai kavos atsisakyti nereikės, norint vartoti šiuos vitaminus. Svarbiausia, kad tarp vitaminų vartojimo ir kavos gėrimo pertrauka būtų ne mažesnė nei 2 valandos, tačiau kuo ilgiau palūkėsite, tuo jums patiems bus geriau“, – sako E. Ramaškienė.

Vitaminas C su vitaminu B-12

Vitaminas C dažnu atveju dėl naudos yra vartojamas su geležimi ir B grupės vitaminais, tačiau čia yra viena išimtis – vitaminas B-12, pasakoja vaistininkė.

„Vitaminas C padidina B grupės vitaminų įsisavinimą į organizmą, kurie palaiko normalią nervų sistemos ir protinę veiklas, mažina nuovargį bei padeda susidaryti raudoniesiems kraujo kūneliams. Visgi, vitaminų C ir B12 derinys priešingas – vitaminas C sumažina vitamino B12 įsisavinimą, kuris daugiausiai ir yra atsakingas už nervų sistemos palaikymą ir raudonųjų kūnelių susidarymą. Tačiau šią problemą išspręsti paprasta. Pavyzdžiui, ryte valgio metu rinkitės vitaminą C, o per pietus suvartokite vitaminą B12“, – pasakoja E. Ramaškienė.

Magnis ir multivitaminai

Vaistininkė pasakoja, kad multivitaminai vienas iš labiausiai žmonių pamėgtų maisto papildų. Anot jos, šis vitaminų kompleksas gali padėti palaikyti normalią energijos apykaitą ir imuninę sistemą. Visgi dažnai žmonės suklysta drauge su multivitaminais gerdami magnį.

„Magnis ne tik palaiko normalią mūsų raumenų funkciją ir padeda užkirsti kelią mėšlungiui. Taip pat jis mažina pervargimo jausmą, palaiko normalią psichologinę funkciją. Dėl to kai kuriems gali pasirodyti, kad šis papildas puikiai tinka vartoti rytais, tačiau iš tikrųjų jį vertėtų perkelti į vakaro rutiną, kadangi šis padeda nusiraminti ir atpalaiduoja raumenis.

Drauge vartojami magnis ir multivitaminai slopins vienas kito poveikį, todėl tarp jų vartojimo turėtų būti bent 2 valandų pertrauka. Geriausia ryte rinktis multivitaminus, o vakare – magnį“, – pasakoja E. Ramaškienė.