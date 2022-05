Paviešintas ruso skambutis mamai šokiruoja: giriasi žudęs žmones, ši sako būtų dariusi taip pat

Rusijos kareivis tariamai gyrėsi savo motinai, kaip jam „patiko“ kankinti ukrainietį, kuomet jis nupjovę jo varpą. Tokiomis panašiomis kalbomis rusas atvirai dalinosi savo motinai. Nusikaltimai paaiškėjo po to, kai šis telefono skambutis buvo nutekintas.

Ukrainos kariuomenės išplatintame nutekintame skambutyje rusas karys Konstaninas savo motinai Tatjanai pasakojo apie civilius žmones kankinančias Rusijos pajėgas.

Jo motina neatrodo nustebusi iš balso, po to, kai jos sūnus atviravo, kaip spygliuotą vietą prievarta sukišo į ukrainiečio įšangę ir sulaužė jam kojas, kad šis negalėtų pabėgti, rašoma dailystar.co.uk.

Telefono skambutį socialiniame tinkle „Twitter“ išvertė Rytų Europos ekspertas Sergejus Sumlenny. Vyras versdamas kalbėjo, kad pirmiausiai Konstantinas savo mamai paaiškino, ką reiškia „mažosios rožės“ kankinimo technika:

„Rusas sakė mamai: ‚Aš irgi tame dalyvavau. FSB pareigūnai kankino karo belaisvius. Žinai, kas yra rožė?“ „Ne“, – atsakė jo mama. Tuomet Konstantinas paaiškino, kad ant vyro kūno galima užauginti rožę, kurią sudaro 20 žmogaus pirštų ir penis.

Anot Konstantino, vienas nupjauna odą su mėsa, o po to visus pirštus. O vėliau viskas persikelia ant varpos ir toks kankinimas vadinamas 21 rože ant vyro kūno. Tuomet Tatjana paklausė savo sūnaus, ar šis dalyvavo tokiame procese ir jis jai patvirtino.

Konstantis tęsė toliau: „Kol laukėme kankinimų kamerų vadų, laikėme karo belaisvius, smarkiai juos sumušėme karo belaisvius, laužėme jiems kojas, kad jie negalėtų pabėgti. Sėdi šalia mūsų belaisviai, kuriems sulaužiau kojas, klubus. Jie teigia, kad jiems niekas neberūpi, tačiau klausiu, kodėl tada bijo ir verkia, jeigu nerūpi. Man labai patinka taip moraliai prievartauti žmones, vos keliais klausimais.“

Tačiau, kad labiausiai šioje istorijoje sukrečia, tai, kad Tatjana atsako sūnui, jog jeigų būtų Ukrainoje, jai taip pat patiktų taip elgtis. „Mes esame tokie panašūs vienas į kitą“, – priduria kalbėdama sūnui.

Mama su sūnumi dar kurį laiką kalbėjo apie tai, kaip jie nekenčia ukrainiečių, o sūnus jai vėliau papasakojo, kaip kankino pagyvenusį civilį vyrą, kuris savo telefone turėjo Rusijos kariuomenės buveinės nuotraukas.

Konstantinas mamai gyrėsi, kad mirtinai lazdomis sumušė vyrą. Įsivaizduokite – mirtinai, kiek kartų turėjo jie trenkti vyrui, kad šis būtų nužudytas lazda?

„Paprastai lazdos naudojamos mušti ir drausminti naujokus. Mušant žmogų sprogsta jo organai. Tokį kankinimo būdą naudoja FSB“, – aiškino Konstantinas mamai.

Rusas taip pat savo motinai gyrėsi ir kitu kankinimo būdų, kuomet į žmogaus įšangę yra kišama spygliuota vieta. „Aš visiškai nesigailiu. Esu ramus, nes nužudžiau daugiau nei 20 žmonių“, – sako karys.

Ukrainian army released a tapped phone call between a Russian soldier and his mother. The soldier describes excited how he tortured and killed Ukrainians, and says he enjoys mutilating people. I have translated the calls in this #THREAD. Please be aware of extreme violence. /1