Paviešino, kas vyko lėktuvo viduje prieš sudužimą: vaizdas šokiravo

Akashas Vatsa pasakojo, kad skrido iš Delio į Ahmedabadą ir į lėktuvą („Boeing 787-8 Dreamliner“) įlipo likus dviem valandoms iki skrydžio iš Ahmedabado į Londono Gatviko oro uostą, rašoma mirror.co.uk.

Jis sakė, kad „lėktuve pastebėjo neįprastų dalykų“, ir padarė vaizdo įrašą, kad parodytų tai „Air India“ oro linijų atstovams.

Jis paprašė oro linijų bendrovės susisiekti su juo dėl išsamesnės informacijos, taip pat pažymėjo „Boeing India“ ir kai kurias naujienų agentūras.

A. Vatsa teigė, kad oro kondicionierius neveikė, o daugelis keleivių vėdino save skrydžio metu leidžiamais žurnalais, kad atvėsintų save.

Jis pasuko kamerą, kad parodytų, kaip jis sėdi lėktuve visas suprakaitavęs. Jis tęsė: „Kaip įprasta, televizorių ekranai taip pat neveikia“.

Keleivis pasakė, kad „niekas neveikia, net šviesa neveikia“, ir paprašė „Air India“: „Ar tai yra ta paslauga, kurią jūs suteikiate?“

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo