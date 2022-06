Pavargusios akys ir besiliejantis vaizdas: neignoruokite to ir padėkite sau laiku

REKLAMA

Simptomų – ne vienas

Akių nuovargis dažniausiai siejamas su akių perštėjimu, tačiau yra ir daugiau simptomų, į kuriuos nederėtų numoti ranka:

· akių jautrumas šviesai;

· skausmas;

· akių sausumas ir (arba) ašarojimas;

· susiliejęs vaizdas;

· deginimas;

· galvos skausmas;

· pykinimas;

· smėlio pojūtis akyse.

Didžiausias priešas – mėlyną šviesą skleidžiantys ekranai

Dažniausia akių nuovargio priežastis – nesaikingas naudojimasis ekranais. Nesvarbu, ar tai kompiuterio, televizoriaus ar telefono ekranas, jei į ekraną žiūrima per ilgai, akims tai tampa per didele našta, jos sausėja ir peršti. Amerikos optometrijos asociacija šį reiškinį vadina skaitmeniniu akių nuovargiu (angl. digital eyestrain) ir teigia, kad toks sutrikimas gresia kiekvienam, kuris prie ekrano praleidžia daugiau nei dvi valandas per dieną.

REKLAMA

REKLAMA

Turbūt iš karto kyla klausimas – kodėl ekranai taip neigiamai veikia mūsų akis? Tiesa tokia, kad intensyvūs mėlynieji spinduliai, kuriuos skleidžia ekranai, sukelia oksidacijos procesą, kurio metu žūsta akies fotoreceptoriai. Nykstant šioms šviesai jautrioms ląstelėms pasireiškia įvairūs nemalonūs simptomai – akys pavargsta, sudirgsta, ima sausėti. Kitas svarbus aspektas, kurio vertėtų nepamiršti, tai, kad akys funkcionuotų sklandžiai, jos turi būti reguliariai drėkinamos, tačiau mokslininkai pastebėjo, kad žiūrint į ekraną pacientai dvigubai rečiau mirksi, dėl ko akys dar labiau sausėja ir sudirgsta.

Į pagalbą – akių lašai

Jei jus nuolatos kankina akių nuovargis, sausumas, perštėjimas ar liejasi vaizdas – nenumokite į tai ranka. Laiku nesuteikus pagalbos akims, ateityje gali kilti problemų: suprastėti regėjimas, be to, išauga ir didesnė kataraktos bei kitų akių ligų rizika.

REKLAMA

REKLAMA

Akių sausumo ir nuovargio geriausiai padeda išvengti drėkinantys, akies gleivinę saugantys lašai, kuriuos galima įsigyti bet kurioje vaistinėje. Įsigyjant akių lašus didžiausią dėmesį vertėtų skirti preparato sudėčiai – rekomenduojama vengti konservantų, bei ieškoti naudingų medžiagų, tokių kaip, hialuronas ir dekspantenolis.

Būtent tokia puikia, aukštos kokybės sudėtimi pasižymi „Starazolin Complete“ akių lašai. Šiuose akių lašuose nerasite konservantų, be to juos galima naudoti nešiojant įvairių tipų akių lęšius. „Starazolin Complete“ sudėtyje yra natrio hialuronatas ir dekspantenolis (provitaminas B5). Šios dvi medžiagos drėkina, atgaivina, apsaugo ir maitina akies paviršių.

„Starazolin Complete“ šalina diskomfortą, siejamą su:

· mechaniniu akies dirginimu, pavyzdžiui, oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius lęšius;

· aplinkos veiksniais: oro kondicionieriumi, šaltu (žiemą), karštu, sausu oru, oro užterštumu, tabako dūmais, taip pat būnant dulkėtose ar saulėtose vietose;

· stipriu nuovargiu, pavyzdžiui, atsiradusiu dėl darbo su kompiuteriu, mikroskopu, ilgo vairavimo.