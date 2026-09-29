Pats metas šviežiam „Iki“ derliui! Kodėl gėrybių kokybė tikrinama po padidinamuoju stiklu, o daržovės keliauja į laboratoriją?

„Rudenį pirkėjų laukia platus šviežio derliaus pasirinkimas. Iš Lietuvos ūkių atkeliauja bulvės, morkos, kopūstai, svogūnai, burokėliai, moliūgai, o iš kitų šalių – vynuogės, paprikos ir kitos gėrybės, kurių sezonas – būtent dabar. Tad pats metas šviežiam derliui – o tai reiškia, kad pats metas eiti į „Iki“. Rūpinamės ir gera kaina – įvairiems vaisiams bei daržovėms reguliariai taikome akcijas ir nuolaidas, kad jų pirkėjai galėtų įsigyti pigiau“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Šviežumu „Iki“ pradedama rūpintis dar gėrybėms nesunokus – renkantis tiekėjus ir iš anksto su jais suderinant konkrečius kokybės parametrus.
„Glaudžiai bendradarbiaujame su ilgametę patirtį turinčiais Lietuvos augintojais. Pavyzdžiui, pagal mūsų užsakymą auginama daug skirtingų rūšių „Bitutė“ pomidorų, kad kiekvienas atrastų tinkamiausius pagal savo skonį. Siekiame, kad pirkėjai „Iki“ rastų ir pirmąsias naujo sezoninio derliaus gėrybes, vos tik jos sunoksta. Kartu rūpinamės tiek plačiu pasirinkimu, tiek aukšta vaisių ir daržovių kokybe“, – sako G. Kitovė.
Kad šviežias derlius gyventojų stalus pasiektų kuo greičiau, svarbus visas procesas – nuo augintojų iki gėrybių pristatymo į parduotuves. Tačiau greitis nereiškia kompromisų kokybei: nė viena šviežių vaisių ir daržovių partija į „Iki“ lentynas nepatenka nepraėjusi griežto patikrinimo.
Išskirtinį „Iki“ dėmesį kokybei rodo jau daug metų taikoma 3 lygių šviežumo patikra, kuri vienoda visiems – ir šviežiam lietuviškam derliui, ir iš kitų šalių atkeliaujančioms gėrybėms.
Prieš pasiekiant lentynas – į mini laboratoriją: čia tikrinama net vaisių spalva
Iš tiekėjų rankų šviežios gėrybės keliauja ne į sandėlius ar į parduotuves, o visų pirma – į mini laboratoriją ant ratų, kuri įkurta priėmimo skyriuje.
„Investicijos į tokią technologiją bemat pasiteisino, nes tai mums padeda užtikrinti, kad kiekvienas vaisius ar daržovė, kurią tiekėjai pristato į „Iki“, atitiktų patvirtintus konkrečius kokybės rodiklius. Laboratorijoje atliekame pačius įvairiausius tyrimus: tikriname vaisių tvirtumą, cukraus koncentraciją, sulčių kiekį, netgi žiūrime, ar spalva atitinka nustatytus kriterijus. Kiekvienai partijai atliekamas ir juslinių savybių patikrinimas. Tad šviežumu ir kokybe rūpinamės 360 laipsnių kampu“, – sako Aldona Čepulis, prekybos tinklo „Iki“ kokybės vadovė.
Šį darbą atsakingai atlieka profesionalai, kurie nuolat gilina savo žinias ir kompetencijas. Priėmimo ir kokybės kontrolės skyriaus darbuotojams kartą per mėnesį vedami mokymai, suteikiantys žinių apie skirtingus vaisius ir daržoves: suteikiama papildomų žinių apie augalo savybes, rūšis, ligas, augimo defektus. Kartą per metus darbuotojai vyksta mokytis ir į „Rewe“ organizuojamus mokymus.
Uogoms – vėsiau, bananams – šilčiau: kodėl svarbi tinkama temperatūra?
„Mūms svarbu pirkėjams pasiūlyti kuo šviežesnes gėrybes, todėl vaisiai ir daržovės sandėliuose neužsiguli, ten laikomi minimalų laikotarpį. Tačiau net jeigu laikomi ir tik trumpą laiką, reikalinga sandėliuose užtikrinti idealias sąlygas, kurios skirtingoms rūšims skiriasi“, – pabrėžia A. Čepulis.
„Iki“ turi net trijų temperatūrų lygių sandėlius. Uogoms, salotoms reikalinga temperatūra iki 6 laipsnių, vaisiams – 6–10 °C, o, pavyzdžiui, bananams – virš 10-ies. Kiekviena šviežių vaisių ir daržovių rūšis keliauja ten, kur ją laikyti yra optimaliausia. Be to, sandėliuose palaikoma ir reikalinga drėgmė, atliekama laikymo ir kokybės kontrolė.
Nuolatinė kontrolė ir parduotuvių lentynose
Šviežių vaisių, daržovių kokybės priežiūra nesibaigia sulig laboratorija ir tinkamu sandėliavimu. Pirminius patikros etapus įveikę ir į „Iki“ parduotuves patekę vaisiai bei daržovės toliau būna prižiūrimi.
A. Čepulis pasakoja, kad parduotuvių darbuotojai reguliariai patikrina, ar vaisiai ir daržovės parduotuvėje tebeatitinka reikalavimus aukščiausiai kokybei ir šviežumui. Juos kelis kartus per dieną apžiūri, perrenka, papildo šviežiais.
20 tūkst. žingsnių gali virsti 20 proc. nuolaida: štai kaip
„Iki“ pirkėjus skatina ne tik rinktis daugiau šviežių vaisių ir daržovių, bet ir daugiau judėti – sukaupti žingsniai gali virsti nuolaida apsiperkant.
„Jau daug metų tūkstančius žmonių suburiame į įvairiose Lietuvos vietose vykstančias nuotaikingas „Iki“ ėjimo varžybas. Bet žingsniuoti kviečiame ne tik per renginius. Visi mūsų klientai, kurie, naudodamiesi programėle „Walk15“, nueina 20 tūkst. žingsnių, gali juos iškeisti į 20 proc. nuolaidą vaisiams ir daržovėms bet kurioje „Iki“ parduotuvėje“, – pažymi G. Kitovė.
G. Kitovė primena, kad visais geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
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