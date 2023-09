Patirkite Jordaniją: nakvynė dykumoje, žemiausia vieta žemėje, unikali virtuvė ir istorinės vietos

REKLAMA

Skrydžiai į Jordaniją su „Novaturu“ nuo lapkričio mėn. iš Lietuvos vyks vieną kartą per savaitę, o planuoti kelionę nieko nelaukiant rekomenduojama jau dabar. Susidomėjimas šia kryptimi ateinančiam šaltajam sezonui didelis, todėl viešbučiai aktyviai pildosi.

Nakvynė po žvaigždėmis dykumoje

Sakoma, kad šį potyrį būtina išbandyti bent kartą gyvenime, o puiki vieta tam įgyvendinti – dykuma „Wadi Rum“. Čia galima nakvoti specialiose palapinėse su patogumais, vakarieniauti ant dykumos smėlio, stebėti krentančias žvaigždes bei saulėtekį ir mėgautis tyla.

„Jordanijoje į Marsą galima nuskristi net neįkėlus kojos į raketą – „Wadi Rum“ dykuma itin atitiko Marso peizažą, tad šioje vietoje buvo filmuojamas legendinio Ridley Scotto režisuotas mokslinės fantastikos filmas „Marsietis“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko vienas garsiausių Holivudo aktorių Mattas Damonas. Kino kūrėjų komanda daug laiko praleido su NASA specialistais, kurie konsultavo autentikos klausimais“, – pasakoja „Novaturo“ produkto vystymo specialistė Vaida Kacucevičienė.

Pasigrožėti „Wadi Rum“ uolomis ir stulbinančiomis rausvos spalvos kopomis galima ir keliaujant džipų safariu. Tai jaudinantis būdas patirti dykumos galybę, kai aplink vien beribės smėlio kopos, įspūdingi kanjonai ir nematyti kalnai. Tad ši kelionė paliks įspūdį visam gyvenimui.

Vienas iš pasaulio stebuklų – Petra

Net jei matėte Petrą filmuose, išvydę šį stebuklą savomis akimis, tikrai nesigailėsite. Daugiau nei prieš 2000 metų uoloje iškaltas miestas dabar yra vienas iš naujųjų septynių pasaulio stebuklų ir įtrauktas į UNSECO pasaulio paveldo sąrašą. Statyta senovės beduinų, Petra iki šiol stebina savo iškilumu, vaikštant jos gatvėmis kvapą užima uolose išskaptuoti to laikmečio gyvenimą menantys atvaizdai, šventyklos bei senovinės laidojimo vietos.

„Nė viena kelionė į Jordaniją neapsieina be apsilankymo senoviniame Nabatėjos mieste. Viešint vienoje neįtikėtiniausių pasaulio vietų, rekomenduoju užkopti į vienuolyną. Tai nebus lengva, nes kopimas užtruks beveik valandą, be to, kartais reikės eiti siauru taku, kuriame yra nedaug pavėsio, tačiau atsivėrę nuostabūs vaizdai atpirks viską“, – rekomenduoja specialistė.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Patirkite Jordaniją: nakvynė dykumoje, žemiausia vieta žemėje, unikali virtuvė ir istorinės vietos

Didžiausias pasaulyje SPA – Negyvoji jūra

Šis didžiulis 80 km ilgio endorėjinis druskos ežeras tarp Izraelio, Jordanijos ir Palestinos teritorijų, vadinamas jūra – žemiausia vieta Žemėje, esanti 416,5 m žemiau jūros lygio. Tad apsilankymas žemiausiame deguonies prisotintame Žemės taške yra viena įsimintiniausių akimirkų: tūkstančiai keliautojų plūsta į Jordaniją tam, kad išbandytų išskirtinę plūduriavimo patirtį bei padengtų kūną garsiuoju gydomuoju purvu, dėl kurio pati Kleopatra norėjo užkariauti žemutinę Jordaniją.

Pasak „Novaturo“ produkto vystymo specialistės, keliautojams labai įdomi ir verta dėmesio patirtis – maudynės Negyvojoje jūroje, kurios druskingas vanduo iškelia ir laiko kūną vandens paviršiuje. Tai ne tik smagi, bet ir naudinga sveikatai patirtis, nes mineralinėmis medžiagomis turtingas jūros purvas ir druskingas vanduo – puikus derinys, atgaivinantis net tik odą, bet ir darantis teigiamą poveikį sveikatai.

Gyvybinga sostinė – Amanas

Tarp dykumos ir derlingo Jordano slėnio įsikūręs Amanas yra ne tik Jordanijos sostinė, bet ir vartai į šalį. Senovinių griuvėsių ir kosmopolitiškos atmosferos kupinas miestas yra puikus praeities ir dabarties derinys.

Herkulio šventykla, Umajadų rūmai, Romos forumas, Didžioji Huseino mečetė, Bizantijos bažnyčia, Jordanijos archeologijos muziejus ir Bizantijos bažnyčios griuvėsiai – vieni geriausiai išlikusių praeities pėdsakų Amane. Tačiau geriausia sostinės apžvalgos vieta yra archeologinė vietovė Citadelė, kurioje galima susipažinti su vieno seniausių pasaulio miestų istorija ir apsilankyti Nacionaliniame archeologijos muziejuje.

Jordanijos vandens perlas – Akaba

Manantys, kad Jordanija yra tik dykuma, labai klysta: mėgstantiems vandens sportą – nardymą, ar tiesiog plaukiojimą – Akaba yra viena iš vietų, kurias verta įtraukti į savo kelionės maršrutą. Teigiama, kad Raudonosios jūros flora ir fauna yra vienos įspūdingiausių pasaulyje, juk čia gyvena daugiau kaip 200 rūšių koralų ir daugiau kaip 1000 rūšių žuvų.

„Beveik visus metus saulės spindulių lepinamas Akaba yra kupinas gyvybės miestas, kuriame galima ne tik gėrėtis jūros dugnu, bet ir ilsėtis paplūdimiuose, užsiimti vandens sportu ar mėgautis ypatinga miesto atmosfera“, – pasakoja V. Kacucevičienė.

Istoriniai lobiai

Pasak ekspertės, nors daug kam Jordanija asocijuojasi tik su dykuma, šioje šalyje galima rasti visko: nuo pušynais apaugusių kalnų, vešliai žaliuojančių slėnių, pelkių ir oazių iki kvapą gniaužiančių dykumos kraštovaizdžių bei architektūros stebuklų. Beveik kiekviename šios šalies mieste, ar kaime galima rasti reikšmingą istorinę vietą. Jordanijoje gausu istorinių vertybių: nuo romėnų amfiteatrų iki Osmanų imperijos kryžiuočių pilių.

Be pilių, šventyklų ir bažnyčių, tokiuose miestuose kaip žymioji Petra ar šalies sostinėje Amane galima aplankyti visame pasaulyje žinomus muziejus, kuriuose saugomi senoviniai artefaktai: ten galima pamatyti net seniausias pasaulyje žmonių statulas.

Išskirtiniai Jordanijos skoniai

Nors Jordanijos virtuvė labai artima Turkijos, Sirijos ir Libano virtuvei, kartu ji yra unikali, turtinga ir savita. Pasak V. Kacucevičienės, valgymas yra labai svarbus Jordanijos kultūros aspektas, laikomas beveik ritualu. Nenuostabu, kad jordaniečiai tam skiria nemažai laiko, kurio metu skanaujami gardūs užkandžiai, pagrindiniai patiekalai ir saldūs desertai.

„Maistas Jordanijoje grindžiamas socialine patirtimi, todėl daugelyje restoranų patiekalai skirti dalintis lėkštėmis, kurios idealiai tinka tiek šeimoms, tiek didesnėms grupėms. Maisto gamybai Jordanijos gyventojai naudoja vietinius produktus ir šeimos receptus. Tuo tarpu lankytojams garantuojama geriausia arabų virtuvė bei įsimintina patirtis – nuo ekstravagantiškų vakarienių iki vietinių mėgstamų patiekalų nebrangiuose vietiniuose šeimos restoranėliuose“, – pažymi produkto vystymo specialistė.

Skonio kelionę galima pradėti nuo „khubezo“ – apvalios plokščios duonos, ir prie jos patiekto humuso. Vėliau gardžiuotis nacionaliniu Jordanijos patiekalu „mansaf“, gaminamu iš ėrienos, pagardintos kvapniomis žolelėmis, patiekiamu su ryžiais, migdolais ir kedro riešutais. O desertui paskanauti „halawat al-jibneh“ – nedidelio minkšto pyrago, įdaryto kreminiu sūriu ir aplieto sirupu bei ledais.

Danos gamtos draustinis

Nors Jordanija geografiškai yra labai maža šalis, tačiau joje yra daugybė draustinių su dideliais gamtos kontrastais. Danos ekologinis draustinis yra ne tik puiki vieta žygiams, bet ir populiari vieta tiems, kurie ieško ramaus kampelio medituoti, užsiimti joga ar tiesiog atsipalaiduoti pasakiškoje gamtos apsuptyje.

Čia galima rasti miškingų kalnų, uolėtų šlaitų, smėlio kopų ir akmenuotų dykumų, o keliautojai turi galimybę susitikti su vietiniais Danos gyventojais, kurie šioje teritorijoje gyvena jau 400 metų.