Patarė, kaip pagerinti atmintį: vienas augalas – aukso vertės

„Camelia“ vaistininkas Mintautas Kamandulis aiškina, dėl kokių priežasčių kamuoja šis negalavimas ir įspėja, kad jis gali būti tam tikrų ligų pranašas.

„Viena pagrindinių suprastėjusios atminties priežasčių – amžius, nes senstant smegenyse pradeda trikti atminties formavimosi procesai. Įtakos šiam negalavimui turi ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, tokios neurologinės ligos kaip epilepsija ar Parkinsono liga, organizmo intoksikacijos alkoholiu, vaistais arba kitomis stiprų poveikį turinčiomis medžiagomis.

Taip pat tam tikrų vaistų, pavyzdžiui, benzodiazepinų, vartojimas, patirtas insultas ar galvos traumos, COVID-19 liga, su kraujotaka susijusios ligos, galvos smegenų navikai, netinkama mityba, nervinis dirglumas, nuovargis ir nemiga“, – pranešime spaudai aiškina M. Kamandulis.

Suprastėjusi atmintis gali būti ir rimtų ligų pranašas – pavyzdžiui, jeigu vyresni žmonės skundžiasi užmaršumu, nebesugeba įvardinti ar pažinti artimųjų, tampa irzliais, išgyvena nuolatinę nuotaikų kaitą ir jiems sunku orientuotis, tai gali įspėti apie ankstyvą demencijos stadiją. Dėl suprastėjusios atminties galima įtarti ir mažakraujystę – dėl sumažėjusio hemoglobino kiekio organizme pernešama mažiau deguonies, kurio mažiau gauna ir smegenys, dėl to suprastėja jų funkcijos.

„Suprastėjusios atminties problemas spręsti reikėtų nedelsiant, siekiant išvengti didesnės žalos tiek fizinei, tiek emocinei sveikatai. Demencijos atveju, savalaikis jos diagnozavimas leis gydytojui skirti tinkamą gydymą ir pristabdyti ligos progresavimą, o mažakraujystės – išvengti traumų rizikos dėl alpimo ar kritimo, kurį lemia dėl ligos varginantis silpnumas. Atsižvelgiant į tai, kad atminties sutrikimas gali būti susijęs su padidėjusiu kraujo klampumu ir didesne trombocitų rizika ar įvairiomis kraujagyslių problemomis, gydant sustreikavusią atmintį, galima jų išvengti“, – aiškina vaistininkas.

Kaip sau padėti?

Norint sustiprinti atminties funkcijas, pirmiausia reikia pradėti nuo gyvenimo būdo korekcijų – pradėti sveikiau maitintis, mažinant riebalų kiekį maiste, atsisakant cukraus ir vartojant daugiau vaisių bei daržovių. Naudingas ir reguliarus fizinis aktyvumas, pavyzdžiui, kasdienis ilgas pasivaikščiojimas gryname ore.

„Padės ir protinės mankštos, kurios stiprina smegenų funkcijas – galite išmėginti kryžiažodžius, žaisti šachmatais ar skaityti knygas. Šias mankštas gali pakeisti ir užsiėmimas mėgstamomis veiklomis, kurios padėtų susikoncentruoti į tam tikrus veiksmus bei didintų susidomėjimą. Be to, būtų pravartu atsisakyti ar sumažinti nervų sistemą veikiančių vaistų, pavyzdžiui, raminamųjų ir migdomųjų, vartojimą, kurie neigiamai veikia atmintį“, – pataria vaistininkas.

Jis tęsia, kad sergantiems tokiomis lėtinėmis ligomis kaip hipertenzija, cholesterolio padidėjimas ar cukrinis diabetas, kurios gali sutrikdyti smegenų kraujotaką ir lemti atminties suprastėjimą, reikėtų užtikrinti tinkamą jų kontrolę.

M. Kamandulis sako, kad asmenines pastangas gali sustiprinti ir vaistiniai preparatai:

Ginkmedis, kuris plečia kraujagysles ir mažina kraujo klampumą – dėl to gerėja smegenų kraujotaka, jų aprūpinimas deguonimi ir stiprėja atminties funkcijos. Be to, ginkmedis veikia ir periferinę kraujotaką, todėl padeda kovoti su šąlančiomis ir tirpstančiomis galūnėmis.

Vitaminai B, C ir E, selenas bei Omega-3 riebalų rūgštys, kurių poveikis teigiamai veikia atmintį bei dėmesį.

„Ginkmedžio ir B grupės vitaminų preparatų nereikėtų vartoti prieš miegą, nes jie gali turėti tonizuojantį, stimuliuojantį efektą organizmui ir sukelti nemigą, kuri neigiamai veikia atminties funkcijas. Be to, svarbu pabrėžti, kad norint jausti teigiamą Omega-3 riebalų rūgščių poveikį, būtina suvartoti jų nemažiau nei 1 g per dieną“, – priduria vaistininkas.

Nenumokite ranka į tokį, atrodytų, nekaltą negalavimą kaip suprastėjusi atmintis – pasirūpinkite ir jos stiprinimu bei užkirskite kelią gresiantiems negalavimams.