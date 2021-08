Patarė, kaip išsirinkti robotą vejapjovę

Be to, robotas-vejapjovė gali tapti patikimu būdu prižiūrint sportinio tipo veją ar parkus. Tačiau kokie aspektai svarbiausi, norint įsigyti šį inovatyvų namų pagalbininką? Tai nėra sunku – pakanka vadovautis keliais pagrindiniais patarimais.

Vejapjovės dydis

Be jokios abejonės, vienas svarbiausių aspektų renkantis vejapjovę – laikas, per kurį prietaisas atlieka darbą. Tai itin priklauso ir nuo pačios žoliapjovės dydžio bei galingumo. Taigi, labai svarbu įvertinti, kokiam tikslui robotas-vejapjovė bus naudojama. Galbūt tereikia prižiūrėti galinį nuosavo namo kiemą ar nedidelį sodą? O gal turimas sklypas sudėtingesnis, apimantis šlaitą ar pasižymintis dideliu plotu?

Šiuo metu prekybos vietose siūlomas robotų-vejapjovių asortimentas yra itin platus ir tinkamas prižiūrėti bet kokio tipo sklypams. Populiariausi – šių skirtingų dydžių prietaisai:

· Robotai-vejapjovės nedideliems miesto sklypams. Ši serija pasižymi didele pjovimo galia, mažu triukšmo lygiu ir patobulintomis funkcijomis. Galima rinktis iš 6 skirtingo galingumo modelių.

· Sudėtingesniems bei vidutinio dydžio sklypams skirti robotų-žoliapjovių modeliai, pagaminti iš tvirtų medžiagų bei garantuojantys saugumą. Dažniausiai jie būna funkcionalesni nei nedideliems sklypams skirti robotai-vejapjovės, tačiau yra ekonomiškesni ir mažiau galingi už didelio dydžio sklypams skirtus prietaisus.

· Sudėtingesniems ir didelio dydžio sklypams skirti robotai-vejapjovės, pasižymintys didesniu dydžiu, ilgesniu baterijos veikimo laiku bei galingumu. Tam tikrais atvejais galima integruoti kelis prietaisus tam, kad itin didelis sklypas būtų prižiūrėtas atidžiai bei preciziškai.

Verta paminėti, kad sudėtingesniems sklypams skirti robotai-vejapjovės turi išmaniąją sistemą, pritaikytą prie sklypo detalių. Šis funkcionalumas padeda nesunkiai susitvarkyti su nestandartiniais reljefais, aukšta žole, bei kitomis nestandartinėmis situacijomis.

Specifinės gaminio savybės

Robotas-žoliapjovė – tam tikra investicija. Nenuostabu, kad už mokamą sumą tikimasi gauti išskirtinę vejos pjovimo patirtį. Na, o pastarąją nesunkiai sukuria tam tikros prietaiso savybės, priklausančios ir nuo paties įrenginio. Jų pasirinkimas priklauso ir nuo pirkėjo poreikių.

Tarp išskirtinių šiuolaikinių robotų-vejapjovių savybių galite rasti:

GPS navigaciją,

pjovimą spirale,

automatinį kelio susiaurėjimo aptikimą,

prisitaikymą prie oro sąlygų su laikmačio pagalba,

automatinį įkrovimą.

Be to, robotai-vejapjovės yra lengvai integruojami su kitais išmaniaisiais namų prietaisais. Pavyzdžiui, prietaisą nesunku prijungti prie tokių populiarių namų valdymo programėlių, kaip „Amazon Alexa“ arba „Google Home“. Nemaža dalis robotų-vejapjovių gali būti valdomi ir per specialias gamintojo sukurtas išmaniąsias programėles, užtikrinančias maksimalų prietaiso funkcionalumą bei saugumą.

Pranašumai prieš įprastus žolės pjovimo įtaisus

Nors robotai-vejapjovės yra pakankamai naujas produktas namų priežiūros rinkoje, yra nemažai aspektų, sukuriančių pranašumą prieš tradicines žoliapjoves ar traktoriukus.

Šį prietaisą galima naudoti bet kokiomis oro sąlygomis, taip pat jis iš esmės yra saugus vaikams bei naminiams gyvūnams – įmanoma pasirinkti modelį su išimamais bei nepasiekiamoje vietoje laikomais peiliukais ar atpažįstantį objektą iš tolo.

Dėl išmaniųjų savybių vartotojai gali būti tikri ir dėl roboto-žoliapjovės apsaugos: į šį įtaisą nesunku įmontuoti signalizaciją, apsaugančią nuo vagysčių. Be to, automatizacijos dėka robotas-žoliapjovė yra apsaugomas nuo ekstremalių oro sąlygų, kaip, pavyzdžiui, šalnos,

Apibendrinant, drąsiai galima teigti, kad robotas-žoliapjovė išties patobulina bei palengvina aplinkos priežiūrą. Dėl daugybės funkcijų bei modelių pasirinkimo asortimento, sau tinkamą modelį išsirinkti gali kiekvienas.