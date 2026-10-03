Pasodinkite 1 augalą savo sode: jo uogas vadina aukso gysla

Be to, šilauogės vertinamos ir dėl savo maistinės vertės – jose yra skaidulų, vitamino C, vitamino K ir antioksidantų, rašoma rhs.org.uk.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Šilauogės – ne tik skanios, bet ir naudingos organizmui
Šilauogės vertinamos dėl savo maistinės sudėties. Cleveland Clinic nurodo, kad viename puodelyje šviežių šilauogių yra apie 3,6 g skaidulų, taip pat vitamino C, vitamino K ir mangano.
Šiose uogose gausu ir antioksidantų, ypač antocianinų – būtent jie suteikia šilauogėms būdingą mėlyną spalvą. Antioksidantai padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
Šilauogėse esančios skaidulos taip pat yra svarbios bendrai mitybai, o tirpiosios skaidulos gali padėti palaikyti normalų cholesterolio kiekį. Dėl šios priežasties šilauogės dažnai minimos tarp maisto produktų, kuriuos verta įtraukti į širdžiai palankią mitybą.
Vis dėlto nereikėtų manyti, kad vien šilauogės gali apsaugoti nuo širdies ligų – jų nauda vertintina kaip bendros subalansuotos mitybos dalis.
Skaidulos svarbios virškinimui
Šilauogėse esančios skaidulos prisideda prie normalios virškinimo sistemos veiklos. Be to, jos gali padėti ilgiau jaustis sotiems.
Šios uogos taip pat nėra itin kaloringos – puodelyje šviežių šilauogių yra apie 96 kalorijos. Todėl jos gali būti lengvai įtraukiamos į kasdienį racioną kaip užkandis, pusryčių ar desertų dalis.
Be to, šilauogėse esantis vitaminas C prisideda prie normalios imuninės sistemos veiklos, o vitaminas K yra svarbus normaliam kraujo krešėjimui. Jose taip pat yra mangano, kuris reikalingas įvairioms organizmo funkcijoms.
Todėl šilauogės gali būti ne tik gardus, bet ir maistingas pasirinkimas – ypač sezono metu, kai šviežių uogų galima prisiskinti tiesiai savo sode.
Taigi, šilauogės gali būti vertingas kasdienės mitybos papildymas – jose esantys antioksidantai, skaidulos, vitaminai ir mineralai prisideda prie įvairių organizmo funkcijų.
Reguliariai į racioną įtraukiamos uogos gali būti naudingos širdies ir kraujagyslių sistemai, virškinimui, o jose esantys augaliniai junginiai padeda organizmui kovoti su oksidaciniu stresu.
Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad didžiausią naudą sveikatai suteikia įvairi ir subalansuota mityba, todėl šilauogės turėtų būti jos dalis, o ne vienintelis sveikatos šaltinis.
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