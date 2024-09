Paskutinių karalienės žodžių iki šiol nepamiršta marti: jie veria širdį

Jorko kunigaikštienė, kuri taip pat vadinasi Fergie, rugpjūčio 30 d. baigė paskutinį savo podkasto „Tea Talks with the Duchess and Sarah“ pirmojo sezono epizodą. Epizode buvo parodytas paskutinis Jorko hercogienės pokalbis su jos buvusia anyta.

Paskutiniai ištarti žodžiai

„Tai paskutinis dalykas, kurį man pasakė karalienė: „Tiesiog būk savimi, Sarah“, – sakė hercogienė.

„Ir ji tai matė. Ją tiesiog labai erzino, kai nebuvau savimi. Ir tikriausiai tada aš ir įsivėliau į visas piktdžiugas. Bet dabar aš esu savimi ir man labai pasisekė, kad galiu būti savimi“, – pridūrė ji.

Interviu laidai „Good Morning America“ Jorko kunigaikštienė anksčiau aiškino, kad karalienės mirtis tam tikra prasme reiškia, jog dabar ji gali būti savimi.

REKLAMA

REKLAMA

„Nežinau, ar dėl karalienės mirties galiu manyti, kad dabar galiu atvirai sakyti tai, ką noriu, nesijaudindama, kad ką nors įžeisiu“, – sakė ji ir pridūrė, kad dabar ji yra tikrai autentiška Sarah.

REKLAMA

Įsivaikino du korgius

Ji taip pat išreiškė pagarbą ir susižavėjimą mirusia monarche, nes kovo mėnesį hercogienė pavadino ją „dievaite“, skelbiama independent.co.uk.

Kunigaikštienė tęsė: „Ji taip puikiai mokėjo tave nuraminti. Ji turėjo didžiausią tikėjimą iš visų mano kada nors sutiktų žmonių. Ji tiesiog žinojo, ką daryti. Ji žinojo, kaip padaryti, kad žmonės jaustųsi gerai. Ji niekada nesakė, kad tai susiję su ja. Ji kalbėjo apie monarchiją, apie tai, kad kažkas jaustųsi gerai“.

REKLAMA

REKLAMA

Buvusios anytos garbinimas tęsėsi, kai ji įsivaikino du išlikusius karalienės Elžbietos korgius – Sandy ir Muicką. Ji aiškino, kad jie neša didelį džiaugsmą.

„Jie yra nacionalinės ikonos, todėl kiekvieną kartą, kai jie bėga persekiodami voverę, aš paniškai bėgu, – sakė ji.

„Bet jie visiški džiaugsmai, ir aš visada galvoju, kad kai jie nieko nelaukia ir nesimato voverės, tikiu, kad tai dėl to, jog pro šalį važiuoja karalienė“, – pridūrė moteris.

Jorko kunigaikštienė tinklalaidės epizode taip pat kalbėjo apie savo mastektomiją ir tai, kaip ši patirtis padėjo jai išsilaisvinti nuo savęs neapykantos, kurią jautė daugelį metų dėl nuolatinių palyginimų su princese Diana.