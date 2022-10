Pasiuntė įspėjimą: du nauji greitai plintantys omikrono variantai JAV kelia nerimą

Abu šie subvariantai turi pavojingų „savybių ar savybių, kurios gali išvengti kai kurių mūsų naudojamų intervencijų“, penktadienį „CBS News“ sakė jis.

Remiantis naujausiais JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis, šie du subvariantai dabar sudaro daugiau nei 10 proc. visų COVID-19 atvejų šalyje. Pažymima, kad jie taip išplito praėjus vos savaitei po to, kai prieš tai net nebuvo pakankamai reikšmingi, kad juos būtų galima kažkaip išskirti.

A. Fauci teigimu, nėra garantijos, kad šios dvi padermės išstums dominuojantį BA.5 variantą šalyje. Tačiau jei jie greitai išplistų, gali kilti grėsmė, kad COVID-19 atvejų, hospitalizacijų ir mirčių mažėjimas gali „pasukti atgal“.

„Kad ir kaip norėtumėte jaustis gerai dėl to, kad atvejų, hospitalizacijų skaičius mažėja, nenorime per anksti paskelbti pergalės“, – sakė prezidento vyriausiasis patarėjas medicinos klausimais ir pridūrė, kad dėl to šie variantai turi būti nuolat stebimi.

Naujos sustiprinamosios vakcinos veikia

Mokslininkai iš Pekino universiteto Kinijoje dar anksčiau šį mėnesį paskelbė tyrimą, kuriame nustatyta, kad BQ.1.1 gebėjimas išvengti antikūnų „stipriai didenis“ nei BA.5 atveju, rašo cnbc.com.

Tyrimas, kuris dar turi būti peržiūrėtas, taip pat parodė, kad BQ.1.1 sugebėjo išvengti imuniteto nuo ankstesnės BA.5 infekcijos ir kai kurių antikūnų vaistų, įskaitant bebtelovimabą ir preparatą „Evusheld“.

Vis dėlto žinant, kad abu subvariantai kilę iš BA.5, tikimasi, kad jo pagrindu pagamintos naujosios sustiprinamosios skiepo dozės greičiausiai suteiks tam tikrą apsaugą ir nuo naujų variantų.

Ankstyvieji klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad sustiprinamosios atnaujintos COVID-19 vakcinos veikia gerai. Dar praėjusią savaitę „Pfizer“ pranešė, kad naujieji jų skiepai sukėlė stiprų imuninį atsaką prieš omikrono BA.4 ir BA.5 subvariantus.

„Šiek tiek džiuginanti žinia yra ta, kad tai yra BA.5 subvarizntas, todėl beveik neabejotinai bus tam tikra kryžminė apsauga“, – sakė A. Fauci.