Pasigaminkite šį mišinį namuose: sustabdys plaukų slinkimą

„Manęs paklausė kokių priemonių būtų galima imtis nuo plaukų slinkimo. Dalinuosi sava ir kolegių išmintimi. O kas tinka, kas ne labai individualu. Mes juk tokie skirtingi žmonės ir priežastys skirtingos. Bet, žinoma, yra gausybė plaukus stiprinančių augalų.

Mano močiutė įtrindavo plaukų šaknis svogūnu. Hmmmm. Vienai gyvenant gal ir nieko. Bet nesmagus tas svogūno kvapas...“, – pasakoti pradeda ji.

Receptai nuo plaukų slinkimo

Pasak Jolantos, ajurvedos kirpykloje prieš kerpant plaukus juos ne plaudavo, o įtrindavo rozmarino aliejumi.

„Man tas kvapas labai patiko. O rozmarinas stimuliuoja kraujotaką. Rozmarino aliejų galima pasidaryti ir namie“, – sako ji.

Jolantos kolegės siūlo tokius receptus plaukų skalavimui:

1. Rozmarino vanduo: 1 sauja rozmarino lapelių supilti į 1 litrą vandens. Užvirti, palikti 2 valandas pritraukti, nukošti. Šiuo skysčiu skalauti galvą ir jos neperplauti vandeniu.

2. Rozmarino vanduo maišomas su obuolių actu 1:1. Plaukų irgi neperskalauti vandeniu.

3. Obuolių actas + dilgėlių lapai arba šaknys + rozmarinas.

4. Tiesiog skiestas obuolių actas 1:1.

5. Plaukų tonikas: sumaišyti lygiomis dalimis baziliko, rozmarino, levandos, laukinio šalavijo tinktūras. Čia jau pažengusioms žolininkėms, nes prieš tai reiktų pasidaryti tinktūras. Praskiesti mišinį distiliuotu vandeniu 1:1, įlašinti kelis lašus jojoba aliejaus. Kasdien porą kartų apipurkšti plaukus ir įmasažuoti. Aš šio metodo dar neišbandžiau.

6. Šveicarų žolininkas Künzle siūlo maišyti vynuogių actą su šiltu vandeniu (2 šaukštai acto ir 10 šaukštų šilto vandens) ir šiuo mišiniu kasdien perplauti ir įtrinti plaukus ir galvos odą.

7. Na, žinoma, beržų sula. Ja įtrinti galvos odą. Žinoma, natūralia.

8. Pasidaryti rozmarino ir šalavijo lapelių aliejų ir juo įtrinti galvos odą.

9. Kasdien valgyti traiškytų linų sėmenų.

10. Pasidaryti asiūklio acto: asiūklį 1/3 butelio užpilti obuolių actu, palaikyti užkimštą kambario temperatūroje porą savaičių, nukošti. Galima gerti po šaukštą arba skalauti plaukus, arba naudoti salotoms.

11. Asiūklis puiki priemonė nagams, plaukams, odai, kaulams, dantims... Aš pati asiūklį džiovinu, malu ir kai nepamirštu, kasdien imu 1/3 šaukštelio į burną, volioju burnoje tol, kol pasidarys košelė ir praryju. Tuo pačiu apvolioju ir dantis, nes tai puiki dantų apsaugos ir stiprinimo priemonė.

Jolanta nurodo, kad žolelių plaukams yra gausybė: bazilikas, varnalėša, medetka, čiobrelis, žalioji arbata, ženšenis, dilgėlė, ramunėlė, beržo lapai.

„Kodėl gi nepasidarius tiesiog arbatėlės iš kurios tai žolelės ir, išplovus galvą, užpilti puodelį ant plaukų, įmasažuoti ir palikti natūraliai išdžiūti.

Ir dar nuo manęs. Manau, kad blogiausias plaukų priešas yra kasdieninis plaukų plovimas ir džiovinimas fenu. Aš plaunu kas ketvirtą dieną ar dar rečiau. Džiovinu, žinoma, be feno. Ir nereikia jokių priemonių nei stiprinti, nei gelbėti plaukų. Bet aš pastoviai geriu įvairių žolelių arbatėles ir gana dažnai valgau asiūklį.

Ir dar, jei naudosit aliejus, tinktūras ar actą, pabandykite kur ant odos, ar ne per stipru, ar oda nereaguos per jautriai. Skieskite, jei per stipru. Žiema puikus metas eksperimentuoti su žolelėmis. Vasarą nėra kada“, – sako ji.

Šaltinis: „Mano žolelės“