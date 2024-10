Pasakė, kokio amžiaus vertėtų atsisakyti alkoholio visai: sveikata padėkos

Restakas rekomenduoja žmonėms susimąstyti apie priežastis, kodėl jie vartoja alkoholį. Jeigu geriate alkoholį norėdami pakelti nuotaiką ar sumažinti nerimą, jis įspėja, kad tai gali būti pavojinga ir verčiau visai atsisakyti alkoholio.

Tiems, kurie mėgaujasi vynu dėl socialinių priežasčių ar degustacijos, rizika yra mažesnė, tačiau vis tiek svarbu riboti suvartojamą kiekį, rašo huffingtonpost.co.uk.

Pasakė, kokio amžiaus vertėtų atsisakyti alkoholio visai

Ypatingą dėmesį daktaras skiria vyresnio amžiaus žmonėms. Jis rekomenduoja 65 metų ir vyresniems žmonėms visiškai atsisakyti alkoholio, nes šiame amžiuje padidėja rizika patirti kritimus, kurie gali būti mirtini.

Yra žinoma, kad kritimai yra viena pagrindinių atsitiktinių mirčių priežasčių tarp vyresnių nei 70 metų žmonių. Alkoholis, ypač kartu su jėgų mažėjimu, raumenų atrofija ir pusiausvyros sutrikimais, gali tapti pavojingas.

Be to, daktaras Restakas aptaria Korsakovo sindromą – demencijos formą, kurią sukelia per didelis alkoholio vartojimas. Ši liga sukelia didelį pastarojo meto atminties praradimą ir atsiranda dėl tiesioginio alkoholio poveikio smegenims.

Tai susiję su tiamino (vitamino B1) trūkumu, kuris gali lemti atminties praradimą, pusiausvyros sutrikimus ir net „konfabuliaciją“ – kai asmuo atkuria prisiminimus, kurių realiai nėra buvę.

Galiausiai Restakas taip pat įspėja, kad per didelis alkoholio vartojimas gali sumažinti smegenims naudingą vitamino B12 kiekį, dar labiau pabloginant smegenų funkciją.