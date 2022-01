Pasakė, kiek alkoholio galima išgerti per savaitę: pasitikrinkite, ar negeriate per daug

Anot NHS, reguliariai išgeriant daugiau nei 14 vienetų alkoholio per savaitę, kyla pavojus jūsų sveikatai. Tai prilygsta šešioms pintoms vidutinio stiprumo alaus arba 10 mažų taurių silpno stiprumo vyno.

REKLAMA

REKLAMA

Ligos, kuriomis galite susirgti po 10–20 metų reguliariai išgerdami daugiau nei 14 vienetų per savaitę, yra šios:

burnos, gerklės ir krūties vėžys;

insultas;

širdies liga;

kepenų liga;

smegenų pažeidimai;

nervų sistemos pažeidimai.

Internetinėje svetainėje „Drink Aware“ nurodoma, kad geriausia alkoholio suvartojimą paskirstyti tolygiai per tris ar daugiau dienų. Dr Michael Wilks sako:

„Tiesiog todėl, kad jūs ne visada „pasigeriate“, nemanykite, kad išgeriate tik kiek rekomenduojama. Daug geriantys žmonės susikuria toleranciją. Stipri tolerancija gali reikšti, kad jūs nepastebėsite alkoholio poveikio. Tačiau faktas lieka faktu – kuo daugiau geriate, tuo didesnė rizika jūsų sveikatai. Jei išsiugdėte toleranciją, tai jau yra įspėjamasis ženklas.

Kas yra „rizikos grupė“ ir „gausus gėrimas“?

Sveikiems suaugusiems žmonėms, išgeriantiems daugiau nei nurodyta norma, alkoholio vartojimas tampa „rizikingas“ arba „sunkus“: vyrams – daugiau nei 4 gėrimai per dieną arba 14 per savaitę, moterims – daugiau nei 3 gėrimai per dieną arba 7 kartus per savaitę.

REKLAMA

REKLAMA

Maždaug 1 iš 4 žmonių, kurie viršija šias ribas, jau turi alkoholio vartojimo sutrikimų, o likusiems yra didesnė rizika susirgti.

Kokios naujos rekomendacijos?

2018 metų rugsėjį agentūros „Public Health England“ vyriausiasis direktorius Duncan Selbie pradėjo kampaniją, siekdamas padidinti dienų be alkoholio vartojimo skaičių per savaitę. PHE teigia, kad „kelios poilsio dienos“ kiekvieną savaitę sumažins kepenų ligų, širdies problemų ir vėžio riziką, rašo thesun.co.uk.

Ponas Selbie sako: „Apie 10 milijonų žmonių Anglijoje geria taip, kad padidina riziką, o daugelis stengiasi sumažinti alkoholio kiekį. Išsikelti sau tikslą kiekvieną savaitę kuo daugiau dienų susilaikyti be gėrimų yra paprastas būdas sumažinti pavojų sveikatai“.

PHE teigimu, dažniau susilaikyti turi ypač vidutinio amžiaus geriantys asmenys.