Pasakė, kas kiek laiko reikia atlikti burnos higieną: kiti to tikrai nedaro

Visagino ir Elektrėnų „MediCA klinika“ gydytoja odontologė Kotryna Vipartaitė sako, kad lyginant skirtingas amžiaus grupes pastebimas milžiniškas šuolis asmens higienos įpročių lavinime, tačiau supratimo apie individualią burnos higieną vis dar labai trūksta.

„Dėl šiais laikais lengvai pasiekiamos informacijos sužinoti apie taisyklingus burnos priežiūros įpročius ir būtinas procedūras – labai paprasta. Dėl to pacientai išmano daugiau ir yra kur kas žingeidesni nei anksčiau. Mūsų, gydytojų odontologų, siekis – ugdyti paciento motyvaciją prižiūrėti dantis.

Labai džiugu profilaktinio patikrinimo metu apžiūrėti sveikus ir švarius dantis, o tam svarbu išsiugdyti kasdienę taisyklingos burnos ertmės higienos rutiną bei nepamiršti profilaktinių vizitų pas savo odontologą ir burnos higienistą. Požiūris, kad reikia švariai išsivalyti dantis du kartus per dieną, turėtų būti toks pat savaime suprantamas kaip ir kasdienis dušas“, – sako gydytoja odontologė K. Vipartaitė.

Dažniausios dantų ligos

Medikės teigimu, nepakankama dantų priežiūra stipriai atsiliepia žmogaus sveikatai. Dantis, diena iš dienos mirkdamas maisto likučiuose, tampa idealia vieta daugintis bakterijoms. Jų išskiriamos rūgštys pažeidžia kietuosius danties audinius ir taip susiduriame su dažniausia dantų liga – dantų ėduonimi (kariesu).

„Daug žmonių ėduonies neįvertina kaip ligos, tačiau šis požiūris klaidingas. Pats „pagyti“ nuo ėduonies dantis gali tik pačiose pirminėse stadijose, tačiau progresavusi liga lemia danties audinių praradimą. Prarastų audinių gamta pati nebeatstato, todėl taip vadinamą danties „skylutę“ tenka plombuoti. Nedideli ėduonies pažeidimai iš pradžių progresuoja be juntamų simptomų, tačiau jie dažnai pasireiškia kariesui pažeidus gilesnius danties audinius. Tuomet dantis tampa jautresnis vartojant saldžius produktus, taip pat nuo temperatūrinių dirgiklių, ypač šalčio. Be to, pacientai ima skųstis pastebimomis skylutėmis ar danties spalvos pokyčiais“, – sako K. Vipartaitė.

Gydytoja odontologė pažymi, kad negydant karieso pasekmės dažnai yra itin skausmingos. Pacientai šį skausmą neretai įvardija kaip vieną stipriausių. Tai – pulpito sukeliamas skausmas. Jis atsiranda ėduoniui pasiekus minkštuosius danties audinius. Būtent šiuose audiniuose slypi nervai ir kraujagyslės.

Dėl atsiradusio uždegimo dažnai jų išgelbėti nebepavyksta ir minkštuosius audinius tenka pašalinti. Taip dantis tampa trapesnis, atsiranda grėsminga jo skilimo tikimybė, uždegimas gali pažeisti aplinkinį kaulą. Dėl šių priežasčių dantis praranda ilgaamžiškumą. Taigi „nekaltas“ ėduonis ne tik sukelia nemalonius simptomus, bet gali tapti ir danties netekimo priežastimi.

„Kalbant apie burnos ertmės ligas, svarbu atkreipti dėmesį ir į dantenas. Pati dažniausia dantenų liga – lėtinis gingivitas. Daug žmonių gyvena net nežinodami, kad juo serga. Lėtinis gingivitas pasireiškia dantenų paraudimu, paburkimu, perštėjimu ir kraujavimu. Pacientai pastebi kraują valydami dantis, o ligai progresuojant net ir kramtymo metu. Šiais laikais galimas sėkmingas gingivito gydymas, tačiau ilgalaikei sėkmei būtina nepriekaištinga kasdienė burnos ertmės higiena“, – pasakoja gydytoja odontologė.

K. Vipartaitė akcentuoja, kad negydomas dantenų uždegimas progresuoja ir pažeidžia dantis juosiantį kaulą. Kaulas palaipsniui tirpsta, kol galiausiai jo tiesiog nebeužtenka dantų palaikymui – atsiranda dantų paslankumas ir dantys ima klibėti. „Labai liūdna, kai tenka šalinti sveikus dantis, nes laiku nebuvo sustabdytas dantenų uždegimas.“

Pagrindinės dantų priežiūros klaidos

Visagino ir Elektrėnų gydytoja odontologė sako, kad stebint pacientus vis dar jaučiamas žinių apie burnos ertmės higieną trūkumas.

„Pirmoji klaida, kurią daro pacientai, yra dantų nevalymas arba valymas vieną kartą per dieną. Siekiant išvengti burnos ertmės ligų, dantis būtina išsivalyti du kartus per parą – ryte ir vakare. Naktį smarkiai sulėtėja seilėtekis. Ant nevalytų dantų lieka daug minkšto apnašo, tad ir ėduonies pažeidimai vystosi kur kas greičiau. Neretai pacientai prisipažįsta, kad po vakarinio dantų valymo mėgsta užkandžiauti. Šis įprotis taip pat turėtų būti koreguojamas – vakare išsivalius dantis maisto ir gėrimų reikėtų atsisakyti“, – teigia K. Vipartaitė.

Kita gydytojos odontologės įvardinta dažnai tarp pacientų pasitaikanti klaida – netinkamas dantų valymas.

„Tam, kad dantis būtų sveikas, kiekvienas jo paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas. Taip pat negalima pamiršti ir dantis supančių dantenų, kurios valymo metu kraujuoti neturėtų. Galiausiai svarbu pasirūpinti liežuvio švara. Ant jo nuolatos kaupiasi apnašos, kurios neretai pacientų lieka nepastebėtos.

Tokiu atveju burnoje lieka daug mikroorganizmų, skatinančių įvairias ligas bei sukeliančių nemalonų burnos kvapą. Po kokybiško dantų ir liežuvio valymo burnos ertmėje negali likti jokių maisto likučių ir minkštųjų apnašų“, – pasakoja gydytoja odontologė.

Dantis reikia valyti švelniai

Gydytoja odontologė pažymi, kad egzistuoja ir priešingas požiūris – kuo labiau trinsime dantis, tuo jie bus švaresni. Tačiau pernelyg agresyvus valymas gali sukelti emalio pažeidimų, dėl kurių dantys pakeis spalvą ar taps jautresni. Todėl juos svarbu valyti nenaudojant jėgos ir nespaudžiant šepetėlio šerelių prie dantų paviršiaus. Tam tinka tik minkštas arba labai minkštas šepetėlis.

„Siekiant užtikrinti kuo geresnę burnos higieną, dantų pastos ir šepetėlio dažnai neužtenka. Pacientus visada raginame naudoti dantų siūlą, kuris yra nepamainoma pagalba siekiant išvengti ėduonies vystymosi tarpdančiuose. Tam taip pat puikiai pasitarnauja tarpdančių šepetėliai. Jais galime kruopščiai išvalyti maisto likučius tiek iš siaurų, tiek iš plačių tarpdančių“, – pranešime spaudai teigia gydytoja odontologė.

K. Vipartaitė pažymi, kad dėl didelio dantų priežiūros produktų pasirinkimo gali būti sunku išsirinkti sau tinkančias priemones. Tačiau pagalbos visuomet galima kreiptis į gydytoją odontologą ar burnos higienistą.

„Pastebime, kad dažna tarp pacientų pasitaikanti problema – tarpdančių valymo įgūdžių stoka. Pacientai skundžiasi, kad kai kurias burnos ertmės vietas sunku pasiekti, procedūra yra nepatogi ir ilgai užtrunka. Galiu patikinti, kad įgudus tarpdančių valymas tampa kur kas malonesnis“, – sako gydytoja odontologė.

Burnos higieną rekomenduoja atlikti kas pusę metų

Gydytoja odontologė teigia, kad norint išsaugoti sveiką ir gražią šypseną taip pat svarbu reguliariai tikrintis dantis pas odontologą. Profilaktiniai apsilankymai būtini siekiant laiku pastebėti besivystančius ėduonies pažeidimus ir kitas burnos ertmės ligas, kurių pradžia dažnai yra besimptomė.

„Dantų ir dantenų sveikatai bei kokybiškam gydymui būtina ir profesionali burnos higiena. Ši procedūra yra viena svarbiausių siekiant išsaugoti sveikus dantis bei dantenas. Burnos higieną rekomenduojame atlikti kas pusę metų. Visgi pastebiu, kad pacientų požiūris į šią procedūrą yra įvairiapusis: vieni jaučia pareigą lankytis pas burnos higienistą ir pastebi naudą, kiti burnos higieną vis dar vertina skeptiškai. Odontologų tikslas – griauti nusistovėjusius stereotipus bei mitus apie šią procedūrą“, – sako K. Vipartaitė.

Gydytoja odontologė priduria, kad burnos higienistai yra atsakingi už burnos ertmės ligų prevenciją ir taisyklingų burnos higienos įpročių formavimą. Atlikdami profesionaliosios burnos higienos procedūras, vertindami paciento dantų bei dantenų būklę ir mokydami taisyklingos burnos ertmės priežiūros, jie yra neatsiejama odontologijos specialistų komandos dalis. „Siekiame, kad šis požiūris kuo labiau įsitvirtintų pacientų gyvenime.“