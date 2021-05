Pasakė, kaip dažnai reikia skalbti lovos paklodes: kiti to tikrai nedaro

Pagal Dr Kyle Grant, įkūrusį skalbimo paslaugą Oxwash, paklodes būtina keisti reguliariai. Jis sako: „Daug laiko praleidžiame lovose, tad patartume paklodes keisti dažnai – mažiausiai kartą per savaitę arba bent kas dešimt dienų“.

Padidėja alergijų pavojus

Kai reguliariai nekeičiate paklodžių šiltuoju metų laiku, padidėja alergijų pavojus, rašo dailystar.co.uk.

„Sealy UK“ miego ekspertas Neil Robinson sako: „Vidutiniškai, žmonės skalbia paklodes kas dvi savaites, tačiau vasaros mėnesiais to nepakanka, jei norite išvengti alergenų. Prasidėjus šienligės sezonui, paklodes keiskite kas savaitę, kad žiedadulkės ar kitos dalelytės nepablogintų ligos simptomų“.

Anksčiau „Hammonds Furniture“ buvo pateikę duomenis, kad 18% britų džinsus skalbia tik kartą per metus. Panašiai ir su antklodėmis − 36% JK gyventojų jas keičia vieną kartą metuose. Be to, statistika rodo, kad tik 40% britų rankšluosčius skalbia po kiekvieno naudojimo, o 80% apatinius rūbus skalbia po vieno karto.

25% vyrų prisipažino skalbiantys savo apatinius po penkių dėvėjimų, o 10% – po 10 kartų. Apklausoje dalyvavo 2000 žmonių. Norėtume tikėti, kad apklausoje tikrai atsitiktinai dalyvavo ne patys švariausi britai.