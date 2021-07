Pasakė, kaip dažnai reikia keisti patalynę: kiti to tikrai nedaro

Viena priežasčių, kodėl negalite užmigti naktį, yra ta, kad nepakankamai dažnai skalbiate patalynę. Neseniai atlikta „Hammonds“ apklausa parodė, kad trečdalis žmonių Didžiojoje Britanijoje savo paklodes skalbia tik kartą per metus.

Jei lovoje praleidžiamos vidutiniškai aštuonios valandos per naktį, trečdaliui žmonių tai sudaro beveik 3000 valandų po užlotu per metus.

Nešvari patalynė gali kenkti sveikatai

Be to, kad tai yra nehigieniška, per ilgas nešvarių skalbinių neplovimas gali sukelti krūvą sveikatos problemų, pradedant nuo odos problemų, pavyzdžiui, spuogų, iki rimtesnių bėdų, tokių kaip dulkių erkių paplitimas.

Gydytojas Chun Tang iš medicinos įstaigos „Pall Mall“ įspėja apie pavojus, kurie tyko nepakankamai dažnai skalbiant paklodes. Jis sako, kad žmonės paklodę turėtų įsivaizduoti kaip kempinę, galinčią sugerti seną makiažą, nešvarumus ir kūno išskyras kiekvieną naktį.

„Miegant ant nešvarių paklodžių, dažnai susiduriama su odos paraudimu, dirginimu ir bėrimu. Dulkių erkučių išmatos, dažnai susijusios su nešvaria patalyne, taip pat gali pabloginti astmos simptomus ir sukelti egzemos paūmėjimą“, – pridūrė jis.

Be to, jei turite žaizdų, gali atsirasti užkrėtimas, jei jos liečiasi su nešvaria patalyne:

„Infekcija gali pablogėti arba išplisti, dėl ko gali kilti rimtesnių komplikacijų ir infekcijų, įskaitant sepsį.“

Keiskite patalynę bent kartą per savaitę

„Christy“ dizaino vadovė Lucky Ackroyd paaiškino, kad patalynę reikėtų skalbti ir keisti bent kartą per savaitę.

„Jei jūsų lovoje miega augintiniai arba esate alergiškas, ypač šienligės sezono metu, rekomenduočiau keisti iki dviejų kartų per savaitę. Svarbu nepamiršti ir kitos patalynės, todėl stenkitės bent du kartus per metus išskalbti antklodę ir pagalves. Net apvilkus patalynę, vidiniai užpildai gali sugerti negyvas odos ląsteles, kūno aliejus ir kvapus“, – kalbėjo L. Ackroyd.

Ji pataria įprastai skalbti patalynę 40 laipsnių vandenyje švelniu ciklu, kuris sunaikins bakterijas, tačiau nesugadins audinių ir jų spalvų, rašo „Express“.

„Norint pašalinti aliejus ir bakterijas, kurios gali kauptis laikui bėgant, maždaug kas mėnesį skalbkite patalynę 60 laipsnių temperatūroje. Taip jie bus švarūs ir išliks kokybiški“, – sakė ji.

Rinkitės tinkamą skalbiklį

„Christy“ ekspertė aiškina, kad skalbdami antklodes turėtumėte rinktis švelnius skalbiklius, nes šiurkštesnės cheminės medžiagos bėgant laikui gali pakenkti audiniui, patalynė taps standi:

„Venkite naudoti ploviklius, kuriuose yra baliklio, nes jis yra per šiurkštus medvilnei ir natūraliems pluoštams. Jei yra įsisenėjusių dėmių, prieš skalbimą apdorokite nešvarią vietą, kad nereikėtų ant visos patalynės be reikalo naudoti stiprių chemikalų, kurie gali greitai sugadinti kokybę.“

L. Ackroyd teigia, kad viena iš svarbiausių taisyklių – skalbiant patalynę niekada nepripildyti skalbimo mašinos būgno: „Patalynei reikia vietos, kad vanduo galėtų prasiskverbti pro audinį.“

Be to, prieš skalbdami turėtumėte užsekti antklodės užvalkalą, kad pagalvės užvalkalai ir kiti skalbiniai neįsipainiotų į jo vidų.