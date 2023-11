Pasakė, ką reikia daryti mirus giminaičiui Lietuvoje: kiti mano neteisingai

J. Jurkevičienė sako, kad jei netektis įvyko namuose, pirmiausia reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pranešti apie mirtį. Atvykę greitosios darbuotojai nustato mirties faktą ir įvertina ar reikia atlikti teismo medicinos ekspertizės tyrimą.

„Jei tyrimo atlikti nereikia, artimieji iš karto kreipiasi į laidojimo paslaugas teikiančią įmonę, kuri pasirūpina kūno transportavimu.

Kitu atveju, atvyksta policijos pareigūnai ir kūnas transportuojamas į teismo medicinos ekspertizę, o transportavimu pasirūpina už tai atsakinga laidojimo įmonė.

Jei netektis įvyko ligoninėje, tuomet gavus medicininį mirties liudijimą, kurį išrašo gydytojas, reikia kreiptis į laidojimo įmonę“, – komentuoja moteris.

Taip pat ji akcentuoja, kad svarbiausia pasirinkti tinkamą, atsakingą ir patikimą laidojimo paslaugas teikiančią įmonę. Derėtų nepamiršti, kad artimieji neprivalo rinktis būtent tos įmonės, kuri rūpinosi kūno transportavimu ir turi visiškai pilną pasirinkimo laisvę.

Svarbiausi dokumentai ir pirmieji žingsniai

Anksčiau atsisveikinimo namų „Rekviem“ administracijos vadovė Karolina Jancevičiūtė tv3.lt portalui sakė, kad įvykus netekčiai namuose, reikėtų nedelsiant apie tai pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir sulaukti, kol į įvykio vietą atvyks medikai bei policijos pareigūnai.

„Nelieskite mirusiojo kūno, kol nėra konstatuotas mirties faktas. Atvykę medikai išrašys laikinąją medicininę pažymą, o tuomet gavę ją, susisiekite su ritualines laidojimo paslaugas teikiančia įmone, kuri pasirūpins velionio transportavimu.

Tačiau, jeigu mirties aplinkybės nėra aiškios – policijos pareigūnai pasirūpins, kad velionio kūnas būtų transportuotas pas teismo medicinos ekspertus. Šiuo atveju medicininis mirties liudijimas išrašomas teismo medicinos ekspertų“, – paaiškino specialistė.

Ar žmogus savo kapaviete turėtų būti pasirūpinęs iš anksto?

Jorūnė Jurkevičienė teigia, kad tiems, kas turi šeimos kapavietę, kurioje yra pakankamai vietos laidojimui, šiuo klausimu problemų nekyla.

Tačiau laidojimui skirtos žemės Lietuvoje trūksta ir tiems, kas neturi šeimos kapavietės yra mažai iš ko rinktis.

„Kauno mieste šiuo metu žmones galima laidoti tik Vainatrakio kapinėse, o rajone veikiančių kapinių yra kiek daugiau“, – pasakoja moteris.

Pašnekovė sako, kad jei žmogus nebuvo pasirūpinęs savo kapaviete, viskas priklauso nuo to, kur norima laidoti.

„Kaip minėjau, Kauno mieste norintiems laidoti žmonėms, su med. mirties liudijimu reikia kreiptis į Vainatrakio kapinių administraciją arba į tų kapinių, kuriose yra šeimos kapavietė.

Jei ketinama laidoti rajone, kreiptis reikėtų į seniūniją, kuriai priklauso kapinės“, – pasakoja moteris.

Komercijos direktorė sako, kad kapavietės gyventojams yra skiriamos nemokamai. Susimokėti reikia tik už kolumbariumo nišos nuomą (jei laidojama urna) arba už vietą investiciniame kapinių kvartale.

Šiuo metu populiariausi kapaviečių ir laidotuvių pasirinkimai

J. Jurkevičienė teigia, kad tiek laidotuvės, tiek kapavietės yra labai įvairios. Tai priklauso nuo velionio ir jo šeimos. Tačiau galima pastebėti, kad vis labiau populiarėja kokybė, o ne kiekybė.

„Klientai vis dažniau daugiau dėmesio skiria tvaresnėms, kokybiškesnėms prekėms ar paslaugoms. Daugėja žmonių, kurie nori asmeniškų laidotuvių, o ne tokių, kaip daro dauguma, ir renkasi tai, kas iš tiesų svarbu tiek artimiesiems, tiek būtų svarbu velioniui“, – sako Jorūnė.

Sako, kad dažniausiai į mus besikreipiantys žmonės iš viso nežino, ką daryti ir yra labai pasimetę arba žino tam tikrus veiksmus, tačiau nežino, kokia tvarka juos atlikti ir kas yra svarbiausia.

„Netektys žmonės ištinka retai ir dažniausiai netikėtai, todėl nežinomybė ir pasimetimas – visiškai normalu. Tie, kurie jau yra susidūrę su šia patirtimi ir laidotuvių organizavimu paprastai tai išgyvenę gan senai, o nuo to laiko jau daug kas būna pasikeitę.

Tačiau tam ir yra laidojimo paslaugas teikiančios įmonės, kurių darbuotojai suteikia visą informaciją ir kartu eina per visą organizavimo ir laidotuvių procesą“, – sako moteris.

Mirus artimajam – vienkartinė laidojimo pašalpa

Anksčiau atsisveikinimo namų „Rekviem“ administracijos vadovė Karolina Jancevičiūtė tv3.lt portalui teigė, kad susidūrus su artimojo netikėta mirtimi, finansinės pagalbos galima kreiptis į savo savivaldybę, kuri mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui skiria vienkartinę 392 eurų laidojimo pašalpą.

Norint sulaukti vienkartinės išmokos, su savimi būtina turėti:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– medicininį mirties liudijimą.

Svarbu žinoti, kad laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą.

Jeigu velionio gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, tuomet kreiptis reikėtų pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Pašalpa yra išmokama ne vėliau kaip per 24 val. nuo kreipimosi jeigu prašymas yra pateiktas per 10 dienų nuo mirties bei ne vėliau kaip per mėnesį, jei dėl paramos kreipiamasi praėjus 10 dienų nuo mirties.

Dėl pašalpos gali kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Pašnekovė pažymėjo, kad prašymą dėl vienkartinės laidojimo pašalpos galima pateikti ne tik vykstant tiesiogiai į savivaldybę, bet ir per elektroninę socialinės paramos išmokų skyriaus sistemą: www.spis.lt.

Be to, laidojančiam mirusįjį asmenį gali būti išmokama ir mirusiajam priklausiusi pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, pareigūnų ir karių valstybinė pensija.

Plačiau apie tai skaitykite Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje.