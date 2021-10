Panevėžietė medikė prakalbo apie matomas mirtis: patekę į ligoninę žmonės gėdisi, kad nesiskiepijo

Gydytoja J. Kruopienė savo mintis parašė facebooke ir sutiko jomis pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Jau maždaug metus dirbu COVID19 skyriuje. Per tą laiką buvo tikrai sunkių momentų. Kartas nuo karto pasikartoja tam tikros emocinės duobės. Pamenu Naujųjų išvakares; tą dieną mūsų skyriuje mirė 5 pacientai. Dar tada sakiau kolegei: „tai kaip čia dabar švęsti vakare tuos Naujuosius metus..“.

Kitas momentas, bet jau kitoks, buvo visai neseniai, rugpjūtį. Labai buvo pikta, nervinausi, nes buvo apmaudu, kad skyrius pilnas nevakcinuotų žmonių. Bet per kelias dienas galvoje susidėliojau, susitvarkiau, susitaikiau, kad dabar toks mano darbas. Moralų neskaičiau; apsiribodavau tik klausimu: „Jūs vakcinuota,-as?“. Atsakymas dažniausiai (~90 proc.) būdavo „ne“. Kaip taisyklė jis būdavo ištariamas tyliai, susigėdus. Po jo jokių moralų. Ne, tai ne. Pacientus tai ko gero veikdavo labiau nei moralai.

Čia taip pat, kaip vaikystėje: jei prisidirbus mama rėkia, bara, tai ką, iškęsi, paklausysi, bet jei tyli, nebekalba, tai pipiec kaip nemalonu, geriau jau bartų“, – rašo ji.

Į reanimaciją patenka be šalutinių ligų

Kol kas paskutinė gydytoją sukrėtusi emocinė duobė buvo neseniai – spalio mėnesį.

„Skyriuje – 2 jauni žmonės. Nevakcinuoti, žinoma. Viena, 30-35 amžiaus grupei priklausanti moteris, 2 vaikų mama. Labai gailėjosi, kad nesivakcinavo. Kaip pati sakė, „sirgau kvailumo liga“. Būklė nuo pat pradžių sunki. Klausė manęs: „ar iki spalio galo išeisiu?“; pasakojo kaip mažoji dukrytė (3 metukų) jos vyro klausinėja „kur pasislėpė mamytė“...

Būklė blogėjo, iškėliau į reanimaciją... Skambinu jos vyrui pranešti, kad jo žmona ir 2 vaikų mama reanimacijoje; fone vaikų balsai... Šiuo metu ji jau III-io lygio reanimacijoje, prijungta prie ECMO... Paskutinis šansas. Kažkaip kilo mintis peržiūrėti jos facebook profilį, dar prieš 3-4 savaites dalinosi STI įžvalgomis. Ne, jokiu būdu nepagalvojau, kad štai, antivakserė, gavo tai, ko norėjo.

Tiesą pasakius, net pasimeldžiau važiuodama namo už ją. Manęs neapleidžia mintis, ar jaučia kažkokią atsakomybę tie, kurie paskatino šią jauną mamą nesivakcinuoti? Kam reikia? Juk sveika, be ligų. Svyra rankos“, – pasakojimą tęsė gydytoja.

„Kitas atvejis, 35-40 amžiaus grupei priklausantis 3 vaikų tėvas. Statusas tas pats – sveikas, nevakcinuotas. Šiuo metu intubuotas.

Mieli STI gerbėjai (tokių tarp mano draugų jau daug nebeturėtų būti, nes aktyviausius ištryniau), virusologijos, imunologijos žinovai, vakcinų ekspertai, kitą kartą, kai dalinatės savo tiesomis pagalvokite, kad jūs galite būti tie, per kuriuos kažkas mirs, kažkas liks be vyro, be žmonos, be mamos ar tėčio. Parašiau, palengvėjo. Savotiška psichoterapija“, – įraše rašė ji.