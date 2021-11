Pamirškite nusistovėjusias tradicijas. Šešios progos nustebinti mylimą žmogų deimantais

Nuo seniausių laikų žmonės gerbė ir vertino simbolius. Suteikdavo jiems ypatingą reikšmę. „Iš tiesų, daiktai turi kone stebuklingą savybę kaupti savyje energiją. Žiedai ir kiti vertingi papuošalai dažnai tampa didžiulę prasmę saugančiomis šeimos relikvijomis, perduodamomis iš kartos į kartą. Tad galėsite būti tikri, jog su meile išrinktas ir brangiam žmogui padovanotas žiedas, ar kitas papuošalas, globos jausmus ir leis kitam jausti jūsų šilumą net tomis akimirkomis, kai negalėsite būti šalia“, – sako deimantų juvelyrikos prekės ženklo „Marry Me by Ribas“ įkūrėjas Alon Ribas.

Pasak „Marry Me by Ribas“ filosofijos, deimantus galima dovanoti ne tik sužadėtuvių ir vestuvių proga. Pasaulyje egzistuoja ir daugiau prasmingų tradicijų, kurios pamažu pritampa ir Lietuvoje.

Meilės sau išraišką

Siekiant sveiko santykio su savimi svarbu nepamiršti ir palepinti save, kartais net be jokios progos. Na, o atskleisti meilę sau galima ne tik užsiimant mylima veikla, rūpinantis savo emocine, fizine sveikata, bet ir dovanojant dovanas sau. Viena iš idėjų dovanoms sau – juvelyrikos dirbinys. Galbūt tai bus žiedas? Būtent žiedu, kaip amžinybės simboliu, visada galėsite įprasminti meilę sau, gyvenimui ar įamžinti dieną, nuo kurios iš tiesų pamilote save iš naujo. O galbūt tai bus subtilus priminimas kasdien mylėti ir vertinti save vis labiau.

Santykių rimtumo įprasminimas

Galima sakyti, jog XXI a. poros dažnai bendrauja per atstumą, kai vienas iš partnerių gyvena, dirba ar studijuoja kitame žemyne, šalyje ar mieste. Tokiu atveju socialiniai tinklai tampa puikiu įrankiu, norint išlaikyti kuo glaudesnį ryšį tarpusavyje. Retkarčiais tik susipažinę jauni žmonės suvokia, jog nenorės paleisti vienas kito iš savo gyvenimų, todėl nusprendžia ir toliau bet kokiomis sąlygomis vystyti bendravimą. Vis dėlto kartais vienas iš partnerių gali jausti poreikį net ir įprasminti dar visai „šviežiai“ užsimezgusią draugystę. Būtent įprasminta dviejų žmonių draugystė gali sustiprinti tarpusavio santykius ir užtikrinti tolimesnį bendravimą.

Vis dėlto gali kilti klausimas: „O kaip galima būtų įprasminti draugystę, jei žmogus man yra itin svarbus, tačiau apie vestuves dar nenoriu galvoti?“. Į šį klausimą kiekvienas galėtų atsakyti skirtingai, priklausomai nuo asmens vertybių, požiūrio į gyvenimą. Tačiau egzistuoja vienas originalus sprendimas – įprasminti jaunos poros santykius įsigyjant žiedus, kaip meilės ir pasitikėjimo simbolį. Šie juvelyrikos dirbiniai ne tik kasdien puoš jus, žavės aplinkinius, bet ir primins apie mylimą žmogų.

Sužadėtuvių proga

„Ji pasakė taip!“, – tikriausiai tai viena brangiausių ištartų frazių vyro gyvenime. Būtent dėl to sužadėtuvės tampa itin įsimintinu įvykiu. Visgi, kai kurie partneriai sužadėtuvėms pasirenka netradicines vietas ir tokiu būdu stengiasi nustebinti mylimąsias. Kiti daugiau dėmesio kreipia pačiam sužadėtuvių simboliui – žiedui. Juk tokio tipo juvelyrinis dirbinys gali būti ne tik klasikinis, bei nestandartinis, pavyzdžiui, su juodu ar spalvotu deimantu, safyru, smaragdu ar rubinu.

Vestuvių proga

Reikia pripažinti, jog kitas ne mažiau įsimintinas įvykis gyvenime – vestuvės. Būtent šia proga yra galutinai įprasminami santykiai ir švenčiama santuokos pradžia. Todėl be vietos, jausmų, kitų aplinkybių ši proga įsimintinesne galėtų tapti ir dėl originalios juvelyrikos – žiedų. Tačiau ir vėl gali kilti klausimas: „ką daryti, jei noriu itin netradicinių žiedų?“. Visada puikus sprendimas – graviravimas. Ant vestuvinio žiedo galima išgraviruoti ne tik inicialus, simbolius, bet konkrečias, porai svarbias frazes. Pavyzdžiui, „Marry Me by Ribas“ Lietuvoje įkūrėjas Alonas Edgars Ribas yra atskleidęs asmeninę detalę. Pasirodo, ant savo vestuvinio žiedo turi išgraviruotą frazę „Tu mano namai”.

Vestuvių metinių proga

Popierinės, medvilninės, odinės, vaisinės, medinės, krištolinės ar auksinės – taip yra vadinamos vestuvių metinės nuo pačių pirmųjų (popierinių) iki auksinių (penkiasdešimtųjų). Patys įvairiausi vestuvių metinių pavadinimai simbolizuoja ir kartu besikeičiantį santykį tarp dviejų žmonių. Iš pradžių jis būna trapus, lyg popierius, kol, galiausiai, virsta tvirtas lyg auksas. Tad, kiekvienas gyvenimo santuokoje metines verta įamžinti pasidovanojant vadinamuosius „amžinybės žiedus“ (angl. Eternity rings). Būtent tokia dovana leis lengvai, bet tikrai įsimintai suteikti dar daugiau prasmės santykių ilgaamžiškumui.

Vaiko gimimo proga

Tikriausiai ne vienos poros santykius dar labiau, nei žiedas, sutvirtina gimęs kūdikis. Būtent jis liudija dviejų žmonių meilę, iš kurios susikuria dar vienas stebuklas. Visgi kūdikio gimimas itin pakeičia moters gyvenimą: jai tenka išnešioti ir pagimdyti kūdikį. Ne veltui J. Tumas – Vaižgantas žmones vadino deimančiukais. Juk kiekvienas gimęs vaikas yra toks pats unikalus kaip ir kiečiausias natūralus mineralas žemėje. Todėl vyro gyvenimo palydovė, padovanojusi judviejų meilės vaisių, nusipelno deimanto ir ant rankos.