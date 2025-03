Pamirškite nuovargį ir energijos trūkumą: štai kas jums padės

„Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Kruopytė paaiškina, kokios priežastys žiemą galėjo lemti nuovargį ir didesnį polinkį sirgti, o svarbiausia – dalijasi naudingais patarimais, kaip susigrąžinti jėgas bei sustiprinti imunitetą, rašoma pranešime spaudai.

Kodėl jaučiamės pavargę po žiemos?

„Žiemą organizmui trūksta saulės, todėl sumažėja vitamino D gamyba, dėl ko ilgainiui silpnėja imunitetas ir jaučiamas nuovargis. Taip pat netinkama mityba bei vitaminų ir mineralų stygius gali dar labiau pabloginti situaciją“, – aiškina vaistininkė G. Kruopytė.

Be to, pasak vaistininkės, žiemą daugelis mažiau juda, dėl to sulėtėja medžiagų apykaita ir energijos gamybos procesai.

REKLAMA

REKLAMA

Kokie vitaminai padeda susigrąžinti energiją?

„Kad organizmas po žiemos atsigautų, svarbu pasirūpinti tinkamais vitaminais ir mineralais. Visų pirma, ne tik žiemą, bet ir visus metus rekomenduojama vartoti vitaminą D, kuris stiprina imunitetą ir gerina nuotaiką. Taip pat svarbūs B grupės vitaminai, vitaminas C, magnis ir geležis“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

REKLAMA

Ji priduria, kad jeigu ilgą laiką jaučiate energijos trūkumą, verta atlikti kraujo tyrimus, kad sužinotumėte, kokių vitaminų ir mineralų jums trūksta labiausiai.

Daugiau laiko praleiskite gryname ore

„Būvimas gryname ore gali padėti organizmui pabusti. Reguliarus laiko leidimas lauke gerina deguonies apykaitą ir skatina „laimės hormono“ seratonino gamybą“, – teigia vaistininkė G. Kruopytė.

REKLAMA

REKLAMA

Reguliariai užsiimkite fizine veikla

Pasak vaistininkės, net lengva mankšta ar pasivaikščiojimas gali suteikti daugiau energijos. Judėjimas skatina kraujotaką, gerina medžiagų apykaitą ir padeda organizmui gaminti daugiau nuotaiką gerinančių endorfinų.

Subalansuokite savo mitybą

„Valgykite daugiau šviežių vaisių, daržovių ir liesos mėsos. Maistingas maistas gali aprūpinti organizmą reikalingomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti energijos lygį ir stiprina imuninę sistemą“, – pataria vaistininkė G. Kruopytė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nepalikite nuošalyje kokybiško miego

Kokybiškas miegas yra vienas pagrindinių energijos šaltinių. Miego metu atsinaujina ląstelės, organizmas atgauna jėgas. Suaugusiam sveikam žmogui rekomenduojama miegoti 7–9 valandas per parą.

Išmokite valdyti stresą

„Būtų naivu tikėtis, kad stresas vieną dieną dings iš mūsų gyvenimo, todėl svarbu išmokti jį suvaldyti. Streso mažinimas padeda organizmui išlaikyti hormonų pusiausvyrą, gerina miego kokybę ir padeda išlaikyti energijos kiekį. Tai galite pasiekti praktikuodami meditaciją ir jogą ar skirdami daugiau laiko raminančioms veikloms“, – sako G. Kruopytė.

„Pavasaris – puikus metas keisti įpročius, pradėti daugiau judėti, skirti dėmesio sveikai mitybai ir pradėti labiau rūpintis savimi. Mažais, bet nuosekliais žingsneliais galime ne tik atgauti energiją, bet ir sustiprinti organizmą visiems metų laikams“, – šypsosi vaistininkė.