Pamatę, kas įkrito į vandens rezervuarą, neteko žado: reaguoti teko žaibiškai

Sėkmės istorija ir vaizdo įrašu, kaip upinis bebras sugrįžta į laisvę, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo LSMU Laukinių gyvūnų globos centras.
Išgelbėtas į vandens rezervuarą įkritęs upinis bebras
Pranešimas apie į vandens rezervuarą įkritusį gyvūną gautas spalio 16 dieną – atvykus į vietą paaiškėjo situacijos sudėtingumas, bebras neturėjo galimybių išsikapstyti pats.
Tačiau centro specialistai nepasimetė, sureagavo nedelsdami ir su ugniagesių gelbėtojų pagalba jau kitą dieną iškėlė gyvūną, o galiausiai sugrąžino jį į natūralią aplinką.
„Nelaimėlio upinio bebro (Castor fiber) istorijos laiminga pabaiga!
Net dvi dienas trukusi įtempta gelbėjimo operacija baigėsi sėkmingai – į vandens rezervuarą įkritęs ir savarankiškai išlipti negalėjęs upinis bebras (Castor fiber) sugrįžo į laisvę.
Spalio 16 d. LSMU Laukinių gyvūnų globos centras (LGGC) gavo pranešimą apie gyvūną, įkritusį į vandens rezervuarą. LSMU LGGC komandai atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, jog upinis bebras atsidūrė sudėtingoje situacijoje – nuo vandens paviršiaus iki sausumos buvo apie du metrus aukščio. Gyvūnui išlipti savarankiškai – jokių galimybių. Paties vandens gylis siekė dar apie du metrus.
Į pagalbą pakvietėme Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Dar ketvirtadienio vakarą, bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-ąja komanda, rezervuare buvo įdėta šaka – tikėjomės, kad gyvūnas sugebės išsikapstyti pats. Deja, jam nepavyko.
Kitą dieną pagalbos ranką ištiesė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos ugniagesiai gelbėtojai. Nors bebras, nardydamas vandenyje, aktyviai slapstėsi nuo žmonių, LSMU LGGC kartu su ugniagesiais gelbėtojais, pasitelkę ilgo koto graibštus ir kantrybę, galiausiai sėkmingai jį iškėlė į paviršių!
Gyvūną iškart apžiūrėjo LSMU LGGC veterinarijos specialistas – džiugu, kad bebras nepatyrė sužeidimų, buvo fiziškai stiprus, nors akivaizdžiai pavargęs. Jis netrukus buvo grąžintas į jam saugią, natūralią aplinką.
Dėkojame Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba už profesionalumą, operatyvumą ir bendradarbiavimą!
Ši istorija baigėsi laimingai, tačiau atkreipiame dėmesį – vandens rezervuaras, į kurį įkrito bebras, yra nesaugus ir lengvai prieinamas tiek laukiniams gyvūnams, tiek žmonėms.
LSMU LGGC nedelsdami informavo miesto savivaldybę apie pavojingą vietą. Tikimės, kad bus imtasi priemonių užtikrinti saugumą.
Būkite budrūs aplinkoje!
Pastebėję į bėdą patekusį laukinį gyvūną – nedvejodami praneškite Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112“, – sėkmės istorija ir priminimu, kaip elgtis pamačius laukinį gyvūną, kuriam reikia pagalbos, dalijosi LSMU Laukinių gyvūnų globos centras.
