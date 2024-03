Pamačiusi, kas vyksta gatvėje, kaunietė griebė kamerą: vaizdas pribloškė

Niekam ne naujiena, kad šunys – protingi gyvūnai. Tačiau retai pasitaiko, jog šie išmanytų Kelių eismo taisykles.

Užfiksavo per perėją einantį šunį

„Puikus pavyzdys, kaip tvarkingai pereiti perėją“, – rašė įrašo autorė.

„Ne visi žmonės taip sugeba“, – teigė komentatorius. „Teko ir man jį praleisti, laukė prie perėjos“, – rašė kitas grupės narys.

„Svarbu nevažiuoja dviračiu. Protingas šunsnukis“, – šmaikštauja dar vienas komentatorius, tikriausiai pateikiantis užuominą į neseniai Kaune įvykusią avariją, kai buvo nutrenktas per pėsčiųjų perėją važiavęs dviratininkas.

Kiti komentavę žmonės pasidalino patirtimis, kaip per perėjas yra praleidę kates ir šunis, o viena komentavusi moteris teigė, kad prieš daug metų Karmėlavoje taip pat buvo šuo, kuris tvarkingai eidavo per pėsčiųjų perėją. Tiesa, visuomet per tą pačią.